10 вещей, которые мудрый человек никогда не сделает ради своего партнера

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Вроде бы мы давно усвоили правила, по которым строятся гармоничные отношения. Но все равно то и дело что-то идет не так. Мы все совершаем досадные ошибки и сами же поддерживаем бесполезные клише, пришедшие из мелодрам. А вот мудрые люди усвоили, чего в отношениях делать не нужно, и не наступают дважды на одни и те же грабли.

AdMe.ru собрал 10 мелких ошибок, которые могут в итоге привести к крупным проблемам для влюбленных.

1. Каждую минуту проводить вместе

«Ты — моя половинка» — киношная фраза, которая намекает, что, лишь найдя любовь, вы становитесь целостными. А как насчет того, чтобы быть целостным самому по себе? Для этого необязательно делить с любимым каждую минуту. Психологи утверждают, что примерно в 30 % случаев кому-то в паре не хватает личного пространства. Пары часто распадаются из-за банальной нехватки уединения и вызванного этим стресса. Опытные люди знают, что быть всегда вместе — не залог крепкого союза, а, скорее, угроза для него. Какими бы доверительными ни были отношения, партнеры должны иметь место и время, чтобы побыть наедине со своими мыслями и сбросить социальные маски.

2. Никогда не ссориться

Хочется верить, что если это тот самый человек, назначенный вам судьбой, то ссориться не придется и отношения сами станут идеальными. Если же вы то и дело конфликтуете, значит, не судьба? Мудрые люди так не считают. Они готовы выяснять отношения и спорить до хрипоты. Психологи тоже призывают не избегать ссор. Потому что проблемы нужно вскрывать, а не замалчивать. Ведь противоречия появляются не просто так, а служат сигналами к изменениям. Вовремя поднятый конфликт — это шаг к тому, чтобы отношения стали комфортнее для обоих.

3. Верить обещаниям

Психологи выявили интересную закономерность: влюбленный человек, скорее, не сдержит обещания, которое дал своему партнеру. И это объясняется не безответственностью или пренебрежением, а особенностями нашего восприятия. Во-первых, в порыве теплых чувств мы склонны обещать любимому человеку больше, чем можем выполнить. Во-вторых, не так страшно облажаться перед близким, с которым чувствуешь себя комфортно и который, скорее всего, простит за мелкую оплошность. Этот урок отлично усвоили опытные люди, а потому они внимательны к своим обещаниям и не спешат верить всему, что обещают им.

4. Грозить расставанием

Напоминать, что отношения могут закончиться в любой момент, и тем самым подталкивать партнера к тому, чтобы он изменил поведение, может быть и эффективно, но эффект длится недолго. Такие слова в перспективе вызовут у партнера не более чуткое отношение, как хотелось бы, а страх, неуверенность и, возможно, ответную агрессию. По мнению исследователей, манипулировать через угрозы склонны неуверенные в себе люди. Им проще дистанцироваться от партнера, чем вникать в проблемы. А мудрым людям помогает позитивный взгляд на партнера. Они обсуждают проблемы не с позиции «я от тебя откажусь, если ты не исправишься», а с позиции «давай попробуем исправить это вместе».

5. Критиковать друг друга

У вас может быть плохое настроение, неудачная прическа или ваша шутка может звучать не очень остроумно, но дело партнера при этом — поддержать вас и скрасить неудобство. В гармоничных отношениях партнер — ваш союзник, но никак не противник. По мнению психолога, критика провоцирует скорое расставание. Мудрые люди отличают критику от простого выражения недовольства. Критика ставит под сомнение личностные качества человека и принижает его. Если у одного есть потребность раскритиковать другого, то это говорит о том, что у критикующего может быть комплекс неполноценности, который он пытается компенсировать, самоутверждаясь через партнера.

6. Ревновать по мелочам

Чем больше ревнует, тем сильнее любит — опытные люди не верят в это. И психологи призывают не окрашивать излишний контроль и недоверие партнера в романтические тона. Миф о том, что по-настоящему влюбленный человек будет ревновать к каждому столбу, далек от правды. По наблюдениям ученых, люди, которые регулярно проверяли аккаунты партнера в соцсетях, находили все больше поводов ему не доверять, увеличивали собственную тревожность и желание уличить его в измене, в итоге попадали в замкнутый круг. Люди, склонные ревновать по мелочам, обычно не уверены в своей роли для партнера, а зачастую и в самих себе. Ограничивать чужую свободу — не выход. Что делать, если ревность не дает вам покоя? Не искать поводов для того, чтобы поймать партнера на измене. Оставить в покое переписки и убрать излишний контроль.

Развивать уверенность в себе и укреплять отношения конструктивным путем. Если вы не сомневаетесь в собственной значимости для партнера, то и ревновать смысла нет.

Чаще рассказывать партнеру о своей ревности. Важно говорить искренне, но не срываться на злость или обвинения. В спокойном примирительном тоне, которым вы говорите о проблеме, откроется и путь к ее решению.

7. Отвечать обидой на обиду

Если партнер вас обидел, то почему бы не отплатить ему той же монетой? Ведь так легко восстановить справедливость, наказав за неправильное поведение. Исследования показали, что месть может кратковременно дать ощущение эйфории, сравнимое с действием алкоголя и никотина, но впоследствии оставляет негативные эмоции. Мудрые люди помнят, какие бывают последствия мести на самом деле. Месть заставляет воспроизводить обиды и мешает сделать конструктивные выводы. Она приводит к отчуждению и взаимной подозрительности.

8. Угадывать чужие желания

Наученные опытом люди не станут делать того, о чем их не просили, а потом ждать за это благодарности, которая так и не наступит. Если все время только и делать, что оказывать партнеру услуги, то очень скоро они начнут казаться чем-то естественным и перерастут в обязанности. Если теплые чувства заставляют вас чрезмерно угождать другому, то вы рискуете оказаться под давлением желаний партнера. Даже если изначально он не собирался вами манипулировать, вы не оставите ему выбора. Лучше подумайте о совместных планах и о том, чтобы исполнялись не только чужие, но и ваши желания.

9. Не говорить о прошлых отношениях

Приятно это или нет, а нельзя построить отношения с чистого листа, не зная, что друг у друга за плечами. Тот, кто уже бывал в отношениях, поступает мудро, когда рассказывает о своем опыте. Разговаривать о бывших партнерах необходимо, утверждают специалисты. Такой разговор нужен не для того, чтобы вернуться к прошлому, а для построения лучшего будущего. Не нужно выдавать все интимные подробности. Достаточно обсудить собственные эмоции и сделанные выводы. Тогда с нынешним партнером будет легче избежать старых ошибок, а искренность и готовность поделиться личным опытом повысит уровень доверия.

10. Увлекаться совместными селфи

Опыт подсказывает, что частые селфи не идут отношениям на пользу. Безобидные на первый взгляд фото счастливых влюбленных на самом деле могут говорить о том, что пара близка к разрыву. Психологи заметили, что некоторые пары чрезмерно увлечены селфи, потому что черпают эмоции из отклика — лайков и комментариев, вместо того чтобы получать их от партнера. Чаще всего они выбирают поддерживать иллюзию идеальных отношений, а не решать реальные проблемы.

А какие правила гармоничных отношений знаете вы? Поделитесь в комментариях.