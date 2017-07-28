10 ошибок, которые убивают напрочь вашу харизму

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Зря говорят, что с харизмой нужно родиться. Редакция AdMe.ru верит, что ее можно приобрести, если хорошенько поработать. В этом посте мы собрали ошибки, мешающие нам завоевывать сердца, и рекомендации, которые помогут их избежать.

1. Неуверенно представляться

Представляться в новой компании — дело не самое легкое, согласны. Велик соблазн просто помахать ручкой и сесть в уголок, не привлекая к себе внимания. Почему нельзя: Скорее всего, о вас подумают как о закрытом человеке, которого никто не интересует.

Скорее всего, о вас подумают как о закрытом человеке, которого никто не интересует. Как надо: Сказать «Привет/ Здравствуйте! Я такой-то», поздороваться за руку с каждым, установив зрительный контакт.

2. Не представлять собеседнику тех, кто с вами

Знакомая ситуация: вы идете с другом, он встречает знакомых, начинает с ними болтать, а вы неловко мнетесь рядом? Почему нельзя: Это заставляет думать, что ваш друг кого-то стесняется: либо вас, либо встреченных друзей.

Это заставляет думать, что ваш друг кого-то стесняется: либо вас, либо встреченных друзей. Как надо: Достаточно просто сказать: «Познакомьтесь, это Саша!» — и, конечно же, представить встреченных друзей. Проще простого, но это позволит всем почувствовать себя более непринужденно, а новому человеку в компании — вступить в беседу.

3. Забывать имена

Почему нельзя: Можно, конечно, ссылаться на то, что у вас плохая память. Но это слабое оправдание — люди все равно будут думать, что вы неприветливый и высокомерный тип.

Можно, конечно, ссылаться на то, что у вас плохая память. Но это слабое оправдание — люди все равно будут думать, что вы неприветливый и высокомерный тип. Как надо: Еще Дейл Карнеги говорил, что звучание собственного имени для человека — самый приятный звук на земле. Существуют нехитрые техники запоминания имени. Собеседник говорит: «Добрый день, меня зовут Александр». Вы тут же: «Здравствуйте, Александр!» — и потом еще пару раз называете его по имени в процессе разговора.

4. Рассуждать о вещах, которые никому не интересны

Не стоит пускаться в подробный разбор метода режиссера, если ваши собеседники не заядлые синефилы, или рассказывать об особенностях спортивного питания, если они не качки. Почему нельзя: Монолог, который никому не интересен, только сотрясание воздуха и лишняя информация. С таким человеком люди буду общаться все меньше и меньше. Как надо: Делать так, чтобы собеседники могли задавать вопросы и участвовать в беседе. А для этого, конечно, тема должна быть близка большинству. Если во время вашей речи никто ничего не спрашивал, а после люди сразу начали говорить о другом, возможно, вас не прерывали из вежливости?

5. Говорить только о себе

Вы говорите, что поссорились с мужем и очень переживаете, а знакомая тут же: «Ой, это что, а я как на днях с мужем разругалась, ты не поверишь!» — и начинает повествование о себе. Почему нельзя : Очень быстро такой человек прослывет эгоистичным и надоедливым собеседником. Какая уж тут харизма!

: Очень быстро такой человек прослывет эгоистичным и надоедливым собеседником. Какая уж тут харизма! Как надо: Да, мы больше всего любим говорить о себе. В одном эксперименте психологи пообещали людям деньги, если те будут говорить на другие темы. Но и тут никто не удержался. Поэтому, проявляя интерес к окружающим, вы быстро завоюете их доверие и признательность. И они станут относиться к вам с вниманием, а значит, и вы в свою очередь сможете поведать о своих заботах и интересах.

6. Отзываться плохо об окружающих и общих знакомых

Почему нельзя: Соблазн вместе посмеяться над нелепо одетым коллегой порой велик — это один из простых способов найти с кем-то что-то общее. Но собеседник не может избавиться от мысли: «Сегодня он говорит плохо о коллеге, а завтра — обо мне?»

Соблазн вместе посмеяться над нелепо одетым коллегой порой велик — это один из простых способов найти с кем-то что-то общее. Но собеседник не может избавиться от мысли: «Сегодня он говорит плохо о коллеге, а завтра — обо мне?» Как надо: Люди ценят умение видеть в окружающих лучшее и очень уважают тех, у кого это получается. Поэтому постарайтесь воздержаться от негативных оценок и осуждения.

7. Говорить слишком тихо или неуверенно

Почему нельзя: Человека, который запинается или говорит очень тихо, сложно слушать — кажется, он совсем не уверен в том, что говорит, а главное, надо ли это кому-то.

Человека, который запинается или говорит очень тихо, сложно слушать — кажется, он совсем не уверен в том, что говорит, а главное, надо ли это кому-то. Как надо: Рассказываете ли вы историю, спрашиваете ли о чем-то или просто благодарите того, кто придержал для вас дверь, — говорите четко и в полный голос и смотрите на собеседника.

8. Односложно отвечать

Почему нельзя: Односложные ответы заставляют думать, что человек либо чувствует себя очень неловко, либо не хочет разговаривать. И то и другое не способствует хорошему впечатлению и желанию общаться дальше.

Односложные ответы заставляют думать, что человек либо чувствует себя очень неловко, либо не хочет разговаривать. И то и другое не способствует хорошему впечатлению и желанию общаться дальше. Как надо: Важно дать разговору возможность развиваться. Поэтому лучше отвечать: «Из Киберспасска, это городок в Омской области. Места изумительные! И, несмотря на название, программист там только один — это я».

9. Ныть

Почему нельзя: Нытье отталкивает окружающих. Особенно если человек не показывает намерения что-то сделать со своей жизнью или хотя бы спросить совета у собеседника. Как надо: Не нужно бояться говорить о своих проблемах. Человек, у которого всегда все прекрасно, честно говоря, вызывает подозрение. А кроме того, вашим друзьям будет приятно помочь вам или дать совет в сложной ситуации. Но жаловаться бесконечно и беспочвенно в надежде, что собеседник в очередной раз погладит по головке, не стоит.

10. Нарушать собственные принципы

Почему нельзя: Человек, который ни на что не имеет своей точки зрения, ни у кого не оставляет след в душе и в памяти. О нем попросту нечего сказать, он безлик. Еще хуже, если он заявляет одно, а на самом деле делает другое. Серьезно относиться к нему очень сложно. Как надо: Личности, которые открыто говорят о своих убеждениях, следуют им и не стесняются их отстаивать (возможно, вопреки мнению большинства), всегда вызывают уважение.