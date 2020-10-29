10 нюансов в отношениях между людьми, у которых есть названия, а мы и не подозревали

Человеческие отношения многогранны. Они, как и сама жизнь, не стоят на месте: все время появляются новые тренды, связанные с развитием цифровых технологий, которые меняют наши представления об общении и знакомствах. Бывает и такое, что уже известные нам явления вдруг «обзаводятся» новыми модными названиями.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в терминологии современных отношений. Тайп-кастинг, эклипсинг, киттенфишинг — что все это значит? Читайте до конца, чтобы узнать.

1. Диалтонинг

Диалтонингом (от англ. dial tone — телефонный гудок) в мире отношений называют достаточно суровое явление — игнорирование звонков и сообщений от человека, с которым вы только что познакомились. Признайтесь, было же такое, что вы дали свой номер телефона симпатичному, на первый взгляд, человеку, но потом передумали с ним общаться и не отвечали на его звонки и сообщения? Нередко мы обмениваемся контактами из вежливости, боясь напрямую сказать человеку, что он нам неинтересен. И вот он пишет, чтобы познакомиться поближе и пригласить на свидание, а в ответ — тишина. Сурово, не правда ли? Что делать, если вы стали жертвой диалтонинга? Если вы не видите со стороны другого человека желания общаться — насильно мил не будешь. Когда-нибудь вам точно повезет.

2. Коузплеинг

Вы ходите на свидания с молодым человеком, и вдруг он внезапно пропадает. Поплакав о неудачных отношениях, вы забываете о нем до тех пор, пока неожиданно в соцсети от него не приходит сообщение с просьбой одолжить денег. И нет, аккаунт вашего бывшего не взломали мошенники, просто он считает, что из всех его знакомых вы самый отзывчивый и щедрый человек. Это и называют коузплеингом (от англ. cause play — игра с причинно-следственной связью) — ситуацию, когда человек, который когда-то исчез из вашей жизни, ни с того ни с сего объявляется и обращается к вам с неожиданной просьбой, оригинальность которой не знает границ. Он может предложить вам приютить его кошку на пару недель, пока он будет в отъезде, поддержать его команду в дворовой лиге по футболу или поинтересоваться, не найдется ли в юридической фирме вашего отца местечка для такого талантливого юриста, как он. Что делать, если к вам вдруг обратился бывший, с которым вы расстались не на дружеской ноте, с просьбой пожертвовать сколько не жалко на открытие звукозаписывающей студии — мечты всей его жизни? Не воспринимать его сообщение как попытку наладить ваши отношения. Отнестись к нему как к массовой рассылке, в которой вы всего лишь один из сотни других получателей.

3. Каньеинг

В 2009 году на вручении премии MTV Канье Уэст выскочил на сцену, когда Тейлор Свифт получала статуэтку за лучшее видео. Рэпер украл момент славы певицы, будучи против ее победы. С тех пор словом «каньеинг» (от имени певца) обозначают ситуации, когда собеседник перетягивает все внимание на себя, оставляя вас в тени. Ваше свидание длилось 2 часа, и все это время вы вынуждены были слушать о том, какой расчудесный человек сидит напротив вас: и готовит, как Гордон Рамзи, и пресс у него кубиками, и щедрый он, да и вообще хорош собой. Только вот вам не удалось вставить ни слова в этот поток речи, льющийся из его прекрасных уст. Знакомо? «Канье» — мастер по привлечению внимания к своей скромной персоне. Что делать, если собеседник не дает вам вставить ни слова? Дождаться конца свидания и больше никогда не встречаться с этим самовлюбленным человеком.

4. Тайп-кастинг

Свидание — это своего рода кастинг, где двое решают, подходят они друг другу или нет. Иногда в попытках понять, совместимы ли люди, в ход идет тяжелая артиллерия: гороскопы, соционика, оценка внешнего вида человека. Типичным примером тайп-кастинга (от англ. type-casting — подбор по типажу) является пунктик а-ля «никаких Близнецов», который нередко можно услышать из уст ищущих свою любовь. И дело не всегда в астрологической несовместимости, а в болезненном опыте, связанном с определенным представителем какого-то знака зодиака. Стоит ли заниматься тайп-кастингом? Человек — это больше, чем просто Овен по гороскопу или «Наполеон» в соционике, и отказываться от общения с ним, просто потому что звезды не сошлись, не самое мудрое решение.

5. Киттенфишинг

У онлайн-знакомств множество ловушек. Вступая в бурную переписку с понравившимся человеком, мы надеемся, что он выглядит так же, как и на фото в профиле, или даже симпатичнее, но никак не наоборот. Никому не хочется договориться о свидании с 30-летним красавчиком спортивного телосложения, а прийти и обнаружить чуть полысевшего дядю с пивным животом. В процессе беседы вы, конечно, узнаете, что фото все же его, но 10-летней давности. И вроде бы он не совсем соврал, но вряд ли у свидания будет благоприятный исход. К киттенфишингу (от англ. kitten — котенок и fishing — рыбалка; «ловля котят») прибегают в основном неуверенные в себе люди. Приукрашивая информацию о росте, интересах, профессии, они пытаются увеличить свои шансы на успех. Однако такая стратегия, как правило, провальная, ведь при встрече все встанет на свои места. Как распознать киттенфишера? Будьте внимательны, если заметите какие-то нестыковки в рассказе собеседника о себе или чрезвычайную любовь к фотошопу.

Попробуйте найти его страничку в соцсетях. Возможно, там вы обнаружите его «истинное лицо».

Договоритесь о свидании. Встреча расскажет вам о человеке гораздо больше, чем виртуальное общение.

6. Глэмбузлинг

Все мы хоть раз становились жертвами глэмбузлинга (от англ. glam up — принарядиться и bamboozle — одурачить, оставить с носом; «принарядиться на выход, но остаться дома»). Провести пол дня за укладкой и макияжем, ломать голову, что надеть, и в последний момент никуда не пойти, потому что встреча отменилась? Несостоявшиеся свидания, вылазки с друзьями порой выводят из колеи, особенно если на сборы был потрачен не один час. От изменения планов в последнюю минуту никто не застрахован, поэтому сегодня вы сидите дома при параде, потому что в гости к другу неожиданно нагрянула троюродная тетушка, а завтра ваш друг остался с носом, потому что у вашей кошки внезапно начались роды. Что делать, если вы стали жертвой глэмбузлинга? Найдите себе другую компанию на вечер или посвятите время себе и займитесь уже тем, что так долго откладывали.

7. Эклипсинг

Общие интересы с партнером, несомненно, способствуют укреплению отношений, ведь, когда есть о чем поговорить, это прекрасно. Однако, когда желание найти точки соприкосновения приводит к притворству, это уже нездоровый тренд в отношениях, именуемый эклипсинг (от англ. eclipsing — затмение). Девушки, изображающие любовь к компьютерным играм или футболу, могут поначалу заинтриговать парней. Однако правда раскроется, как только на вопрос молодого человека «Кто является главным тренером твоей „любимой“ футбольной команды „Манчестер Юнайтед“»? избранница несвязно пробормочет: «Ну... футболист какой-то». Что делать, если партнер притворяется, что его интересы схожи с вашими? Скажите ему, что вы любите его таким, какой он есть, даже если он не разделяет вашу страсть к дрессировке голубей.

8. Elsa’d («заморозка Эльзы»)

Главная героиня диснеевской анимации «Холодное сердце» королева Эльза, которая имела силу превращать в лед все, к чему прикасается, дала название тренду в онлайн-знакомствах. Вы переписываетесь с человеком, дело идет к свиданию, но вдруг его сообщения становятся редкими и короткими. Такое охлаждение в общении значит, что вас «заморозили». Сухое «ясно» в ответ на ваше изобилующее подробностями сообщение о планах на день может кого угодно вывести из душевного равновесия. Что делать, если вас «морозят»? Пересмотрите ваш диалог. Возможно, переписка угасла, потому что обсуждаемые темы неинтересны собеседнику.

Вдруг у человека по ту «сторону» экрана что-то стряслось или пропал доступ в интернет? Дайте ему немного времени.

Ну а если очевидно, что он потерял всякий интерес к общению с вами, то Эльза подскажет, что нужно делать: «Отпусти и забудь!»

9. Киануинг

Любимец публики Киану Ривз, оказывается, еще и законодатель модных трендов в отношениях. Актер и его возлюбленная художница Александра Грант, которые наделали шуму совместным появлением, вдохновили на создание нового термина «киануинг» (от имени актера). Теперь так называют создание пары, которая оказывается сюрпризом для окружающих. У вас в голове не укладывается, как ваша первая любовь и самый красивый парень двора Борька мог сделать предложение той Лидке-простушке из 2-го подъезда? Так вот, он последовал заповедям душки Киану. Сердцу не прикажешь, и выбор всегда только за вами.

10. Партнерство с собой

В одном интервью Эмма Уотсон рассказала, что не страдает от одиночества, потому что она находится в партнерстве с собой. Если вы не замужем/не женаты, это не повод чувствовать себя неполноценным. В нашем обществе еще сильны консервативные установки о том, что к 30 годам нужно обязательно создать семью и родить детей. Бывает, что родители наседают, когда узнают об изменении семейного положения твоих бывших одноклассников: «А когда до тебя очередь дойдет?», «Хотим уже внуков понянчить». Однако нужно понимать, что потребности людей разнятся и кто-то предпочитает наладить контакт с внутренним «я», не связывая себя романтическими узами с другими людьми. Партнерство с собой предполагает позитивное отношение к одиночеству и умение видеть все его грани. Жить в любви и гармонии с собой — вот что действительно ценно. И неважно, каково ваше семейное положение.