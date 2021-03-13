10 нюансов поведения, которые с головой выдают конфликтные семьи, даже если они выглядят безупречно

Едва ли не каждый из нас мечтает об идеальной семье, которую обходили бы стороной все конфликты и внутренние противоречия. В реальности все оказывается несколько иначе: даже в самых безупречных семьях вдруг появляются неожиданные проблемы, решение которых зачастую удается найти лишь в кабинете психолога.

AdMe.ru проанализировал привычки, которые часто появляются в конфликтных семьях, и выделил наиболее яркие из них. Мы пришли к выводу, что порой семейные отношения требуют не только любви и взаимопонимания, но и совместной упорной работы.

Носить одинаковую одежду

Желание одеваться одинаково выглядит вполне естественно, ведь таким оригинальным способом люди демонстрируют свою заинтересованность в партнере и намерение к нему приблизиться. Но если один из партнеров начинает постоянно «изменять» собственному стилю, это тревожный звонок: одежда может оказаться символом его отчаянных попыток сохранить умирающие отношения.

Позволять говорить друг другу «милые» колкости

Вряд ли гармоничные отношения в семье можно построить с партнером, который высмеивает вас и ваши привычки. Хотя в кругу родных всегда должно быть место для здоровых шуток (куда же без них), колкие высказывания в адрес близкого человека часто наносят ему серьезную душевную рану. Дело здесь вовсе не в отсутствии чувства юмора: иногда едкие фразочки от близких происходят от банального желания самоутвердиться за счет другого.

Демонстративно показывать свои чувства всему миру

Способов демонстративного выражения чувств может быть множество, как, собственно, и самих причин публичного выражения любви. Психологи утверждают, что бесконечные совместные фотосессии, поцелуи в общественных местах и даже частое употребление слов «мой» или «моя» по отношению к партнеру призваны привлечь внимание общественности к отношениям в паре. Существует несколько основных причин, побуждающих людей демонстрировать свою любовь на публику: Для того чтобы создать чувство успешности и вызвать зависть у бывших, более успешных друзей или подруг.

Для подтверждения правильности принятого когда-то решения связать судьбу с выбранным человеком.

Для сохранения иллюзии счастливых отношений в самой паре, которая начинает сомневаться в своих чувствах.

Не решать проблемы с родителями

Сложно поддерживать полные теплоты отношения, если родственники хотя бы одного из партнеров категорически против его решения связать жизнь с тем или иным человеком. К сожалению, такая ситуация происходит довольно часто: когда родители парня или девушки начинают активно вмешиваться в жизнь новообразованной семьи, это неизбежно сказывается на отношениях даже самой крепкой пары.

Нарушать личное пространство друг друга

Каждый из нас несет ответственность за свою жизнь. Эта простая фраза хранит в себе большой смысл, о котором часто даже и не догадываются люди, проживающие в конфликтных семьях. Они уверены, что имеют право без спроса проверять сумки и телефоны домочадцев, контролировать их личную жизнь, а также не давать им возможности брать инициативу в нежелательных (с точки зрения контролирующего родственника) начинаниях. К счастью, решение есть и у этой, казалось бы, неразрешимой проблемы. Основными «симптомами» наличия у человека «незащищенных границ» считаются чувство дискомфорта и незнание, как себя вести в конфликтных ситуациях. В такие моменты психологи рекомендуют определить для себя границы приемлемого поведения близких и в случае конфликта четко обозначить свою позицию. Так, если один из супругов привык проверять телефонные звонки домочадцев, грамотным решением проблемы было бы высказать в связи с этим свои чувства и ограничить общение с родственником ровно до тех пор, пока в раздражающей ситуации не произойдут позитивные сдвиги.

Принимать решения за партнера

В контролирующих семьях партнеры часто пытаются принимать слишком активное участие в жизни друг друга, порой не давая родным и шага ступить по своей воле. На публике подобное поведение может выглядеть так, будто оно полно заботы и любви: жена лично выбирает одежду для своего мужа, настаивает на выборе его прически, аргументируя свои действия более развитым чувством стиля. Постепенно подобное отношение сменяется гиперопекой, а сам подавляемый партнер чаще всего становится похожим на беспомощного ребенка.

Часто находиться в разных компаниях

Конфликтные отношения могут проявляться и в моменты, когда партнеры стараются проводить как можно больше времени раздельно. Подсознательное (а часто и сознательное) желание оторваться от семьи в реальности проявляется не только в бесконечных посиделках с друзьями, но и просто в постоянном желании побыть в одиночестве.

Постоянно упрекать партнера в его ошибках

Тотальный контроль, бесконечные упреки в совершенных когда-то ошибках и промахах, боязнь отпустить ситуацию — все это характеризует конфликтные отношения в паре, даже если подобное поведение включается у одного из партнеров «ради общего блага». По мнению Карла Юнга, там, где есть власть, нет любви. С этим сложно поспорить: не каждый из нас добровольно захочет провести всю жизнь в отношениях, где партнерам каждый день приходится доказывать не только свою правоту, но порой и право на собственное существование.

Выносить сор из избы

Современные технологии позволяют нам делиться своими чувствами и переживаниями с аудиторией, которая часто достигает нескольких сотен, а то и тысяч зрителей. И если раньше наши бабушки и дедушки могли поделиться своей проблемой разве что с самыми близкими родственниками, то сегодня свидетелями семейного конфликта зачастую становятся совершенно посторонние люди. Впрочем, хотя технологии и увеличили количество зрителей наших домашних проблем, их смысл так и остался прежним: выясняя отношения на публике, мы лишь сильнее унижаем друг друга и разрушаем дорогие сердцу отношения.

«Отсутствовать», находясь рядом друг с другом

Качество времени, которое мы проводим с партнерами, — один из главных показателей растущих или, наоборот, угасающих чувств. Если пара в какой-то момент начинает понимать, что личные интересы, гаджеты или социальные сети стали непреодолимой стеной в развитии их отношений, то самое время отбросить все лишнее и переоценить свои приоритеты.