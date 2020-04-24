10 ошибок, которые мы совершаем в начале отношений, а потом не понимаем, почему они разрушились

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Вы вместе не так давно и проживаете самый романтичный период в отношениях. Друг с другом хочется проводить как можно больше времени, узнавать новое о партнере, сближаться. Но уже на этом этапе можно сделать так, что отношения не продлятся долго, а оглядываясь назад, вы не будете понимать, что же произошло.

В начале отношений люди очень чувствительны к поступкам, которые на более поздних этапах, а тем более в браке, не кажутся такими уж существенными. Значимость партнера высока, а недостатки мы списываем на нюансы характера. Но эти же «нюансы» способны очень быстро привести к разрыву, когда симпатия только начинает зарождаться. Мы в AdMe.ru выбрали самые частые поступки, которые, даже если и не раздражают партнера прямо сейчас, все равно сеют в его душе сомнения в ценности этих отношений.

1. Намеки на материальные проблемы

Неважно, сколько у мужчины денег, каковы его взгляды на распоряжение ими или на семейный бюджет. Намеки на подарки, материальную помощь воспринимаются как давление и не добавят вам очков. Девушкам может казаться, что проявление беспомощности — это элемент женственности. На практике же такое поведение заставляет мужчину задуматься, интересен ли он сам по себе или только как источник материальных благ и «решатель проблем», а также способна ли его девушка позаботиться о себе или в отношениях ждет полной опеки.

2. Снисходительность

Если вы позволяете себе замечания, которые дают вашему партнеру понять, что вы считаете себя в чем-то превосходящим его, это повод задуматься о нужности таких отношений. Конечно, никто не отменял гендерной разницы, разности образования, воспитания, взглядов на жизнь. Однако высокомерные или пренебрежительные высказывания лучше держать при себе, даже если очень хочется выразить их в шутливой форме.

3. Неблагодарность

Психологи отмечают, что благодарность, проявляемая к партнеру, очень укрепляет отношения. Люди, которые способны чувствовать и демонстрировать благодарность даже за простую ежедневную заботу и замечать позитивные моменты, чувствуют себя комфортно в отношениях. А их пример побуждает партнера к ответным действиям. И наоборот, в случае мелких придирок и обесценивания помощи партнера желание оказывать ее быстро улетучивается.

4. Форсирование ситуации

Анекдотическая ситуация «без меня меня женили» в жизни тоже не такая уж и редкость. Причем быстрое присваивание «подходящего человека» может проявляться как у женщин, так и у мужчин. Настойчивые обсуждения таких тем, как знакомство с близкими, свадьба, общие дети, общий быт, воспринимаются другой стороной как слишком быстрое сокращение дистанции, что вызывает подсознательное чувство тревоги. Сюда же психологи относят и контроль действий партнера и его жизни, все эти: «Тебе нужно похудеть!», «Зачем ты куришь?», «Тебя видели в баре с друзьями».

5. Провоцирование ревности

Провокации, которые направлены на то, чтобы вызвать ревность партнера, часто приводят к обратному эффекту. Даже при высокой значимости человека в длительных отношениях провокативные действия способны снизить ее. Психологи говорят, что результат может быть непредсказуем. Партнер чувствует, что им манипулируют, злится. Что уж говорить о недавних отношениях, которые способны рассыпаться после такой проверки на прочность.

6. Выставление себя в лучшем свете

Естественное поведение очень важно, если вы хотите построить длительные отношения. Не нужно считать, что люди будут оценивать вас согласно той информации, которую вы им расскажете. Мы все формируем свое мнение о человеке в соответствии с объективной оценкой его поступков и поведения, а вовсе не благодаря хвастливым россказням. Все достижения со временем станут очевидны, а то, что вы их не афишируете, сыграет в плюс. А вот преувеличение своих возможностей, несоответствие хвастовства реальному положению дел тоже выходят наружу и делают человека жалким и смешным.

7. Чрезмерная болтливость

Искренность и спонтанность — это прекрасно, но чрезмерная говорливость покажет человеку, что вы сосредоточены прежде всего на себе, а не на нем. Дайте партнеру возможность тоже проявить себя, показывайте заинтересованность, не отпугивайте его на том этапе, когда мнение о вас только формируется. Не стоит также рассказывать о себе слишком личные или интимные подробности, ожидая, что это вас сблизит.

8. Постоянный сарказм

Сарказм, злые шутки психологи относят к пассивной агрессии. Такие проявления могут являться настоящими «красными флажками» будущих токсичных отношений, их не стоит игнорировать. Но обратите внимание на то, не склонны ли вы сами к проявлению такой агрессии по отношению к партнеру, маскируя это юмором и желанием «сделать его лучше».

9. Перепады настроения и давление на партнера

У всех случаются плохие дни. Нормально обсудить какие-то негативные моменты с партнером, но не стоит вываливать на него сомнения и неуверенность по поводу отношений, надеясь получить опровержение. Если он до сих пор с вами, значит, он считает вас привлекательным человеком. Не нужно акцентировать его внимание на мелких недостатках или вытягивать подтверждение своей значимости.

10. Обесценивание чувств и действий партнера

Все мы разные, и естественно, что некоторые вещи, которые важны для нас, кажутся другим недостойными внимания. Но помните об уважении личного пространства и чувств партнера. Не обесценивайте его переживания и поступки, даже если какие-то события в его жизни кажутся вам мелкими и незначительными. Не пытайтесь изменить партнера, навязать свое мнение, и ваша поддержка не останется незамеченной.