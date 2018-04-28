10 неявных признаков того, что вам пора идти к психотерапевту

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Психотерапевт — это врач, к которому в народе принято относиться с легким недоверием, считая его довольно абстрактным доктором, а потому и обращаясь к нему лишь в особо крайних случаях. На самом же деле его работа мало чем отличается от работы обычного врача: к нему приходят с проблемой, он ее искореняет, существенно улучшая жизнь пациента. Но как понять, что вам пора «лечить душу»?

AdMe.ru, взяв за основу статью в Independent, собрал 10 самых часто встречающихся признаков, с которыми действительно стоит обратиться к специалисту.

«У меня вроде бы все хорошо, только почему-то просыпаюсь утром — и повеситься хочется»

Порой бывает такое состояние, будто вам стерли из памяти какое-то горестное событие, а про чувства забыли. В результате вы остались при хороших воспоминаниях, но в полнейшем унынии, с состоянием раздражительности, постоянной апатией и непонятной подавленностью. А ведь чувства никогда не лгут: если уже довольно продолжительное время кажется, что вам очень плохо, то вам не кажется. Главные вопросы: почему и откуда взялось это тягостное ощущение? Психотерапевт непременно выяснит, в чем проблема. Причины могут быть разными — от незаметно начавшейся депрессии до симптомов серьезных заболеваний. А возможно, что в вашем случае раздражительность является вполне здоровой реакцией, просто вы сами не до конца осознаете реальную ситуацию вокруг вас.

«Кажется, я занимаюсь не тем. И вообще, живу не свою жизнь»

Ваша вторая половинка — это не ваша половинка; учились вы не на той специальности, и потенциал у вас наверняка совершенно в другом; а этот серый давящий город — он же абсолютно не для вас! Это все скорее напоминает неудачную альтернативную версию вашей настоящей жизни. Все это тоже совсем неспроста. Самая вероятная причина — в вашем воспитании и в надеждах, возложенных на вас родителями. Но точнее объяснит доктор.

«Мне кажется, что я хожу по кругу и все время наступаю на одни и те же грабли»

Вам периодически надоедают все ваши друзья, вы не можете долго работать на одном и том же месте, с начальством всегда одинаковые проблемы, с коллегами то и дело схожие конфликты, романтические отношения идут каждый раз по одному и тому же трагичному сценарию... Скука. Тоска. Это что, судьба такая? Нет. Одной из причин может быть самозащита вашей психики, которая вытесняет из вашего сознания наиболее травматичные переживания. Вы их не осознаете и каждый раз сталкиваетесь с ними будто впервые. Сами вы с этим справиться не сможете. А вот специалист вам поможет.

«У меня постоянно болит голова/ живот, но ни один врач не может найти причину проблемы»

Недаром говорят, что все болезни от нервов. Год за годом многочисленные исследования подтверждают, что стресс может проявляться в виде широкого спектра физических недугов — от хронического расстройства желудка до головных болей, частых простуд или даже снижения сексуального влечения. Так что, если ваша больничная эпопея так и не дает результатов в виде конкретного диагноза, возможно, вам стоит заглянуть в голову.

«Я не могу бороться с прокрастинацией»

Важно понять: прокрастинация — это не проблема, а симптом (если, конечно, речь не идет о банальной лени). Тайм-менеджмент, сила воли и всевозможные тренинги не помогут. У прокрастинации могут быть действительно серьезные причины, начиная от отсутствия веры в успех собственной деятельности (о чем вы можете и не подозревать) и заканчивая ошибками ваших родителей.

«Я ненавижу свою внешность»

Самокритика и желание меняться в лучшую сторону — это неплохо. Но если вас довольно высоко оценивают (по внешним данным) окружающие, а вы при этом постоянно недовольны собой, и если вам кажется, что, измени вас чуть-чуть, и вы бы зажили совершенно по-другому, то это проблема психологического характера. Это значит, что в данном вашем суждении явно виноват кто-то посторонний. Но кто? Где? И когда это случилось?

«Я постоянно чувствую себя виноватой»

Вы мягкий, словно пластилин, вас легко убедить в собственной неправоте. Вы постоянно извиняетесь. Чувствуете, что что-то делаете не так. Возможно, вы и не отдаете себе отчета в том, что регулярно испытываете похожие чувства. Это не норма. Здесь определенно нужно разбираться со специалистом.

«Я постоянно впутываюсь в болезненные отношения»

Один и тот же типаж мужчин/ женщин, каждый раз одна и та же конфликтная ситуация с партнером, потеря интереса, скука, неоправданные надежды — и весь этот ад в личной жизни повторяется по много раз. Скорее всего, проблема в ваших родителях. Но какая именно? Вариантов может быть миллион, и важно найти конкретно ваш.

«Я очень переживаю перед взаимодействием с людьми»

Вы идете на важную встречу, и у вас от волнения трясутся руки. Они продолжают трястись и перед свиданием, и перед встречей с друзьями, с начальством и т. д. Это не просто признак чувствительного или стеснительного человека, это четкая установка, засевшая в вашем мозгу. И осознать ее поможет — бинго! — психотерапевт.

«Друзья жалуются на меня»

Вы теряете друзей, отдаляетесь от близких, некоторые знакомые вдруг резко прерывают с вами общение, перестают отвечать на телефонные звонки и сообщения, больше не приглашают вас на встречи и в совместные походы куда-либо. Это может быть признаком того, что вы превысили лимит их терпеливой дружеской поддержки в проблеме, которую вы сами абсолютно не замечаете. И если окружающие довольно часто намекают вам о ней, то это знак того, что пришло время поговорить с тем, кто разберется в вашем поведении.

И главное

Все эти и подобные симптомы периодически проявляются у всех людей. Если вы вдруг приуныли этим вечером, у вас разболелась голова, вам не понравилось свое отражение в зеркале или вам не ответил на сообщение лучший друг, это вовсе не значит, что нужно срочно бежать к докторам. Симптомы должны насторожить вас лишь при условии их длительного стабильного проявления, когда это реально мешает вам жить. Если же они вам (и вашим близким) совершенно не вредят, то это вовсе не проблемы. А тем, кто владеет английским и до сих пор сомневается, идти к психотерапевту или нет, мы советуем хороший тест от Psychcentral. Будьте здоровы и почаще улыбайтесь!