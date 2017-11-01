10 недетских тем, которых нельзя избегать в разговоре с ребенком

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Нет никого дороже и ближе детей. Но часто за бытовыми хлопотами — что поел, какие оценки принес, вымыл ли посуду — мы забываем обсудить с ними гораздо более важные вещи. Или не находим слов. Или считаем, что они еще не доросли. AdMe.ru собрал несколько тем, на которые стоит поговорить со своим ребенком, чтобы ваша любовь и взаимопонимание стали еще крепче.

О теле

Знание анатомии и физиологии помогает понять, правильно ли работает организм или пора обратиться к врачу. Расскажите ребенку о его теле, об интимной гигиене. Ни одна часть тела не может быть стыдной. Стоит сразу учить детей верным названиям половых органов — «пенис» и «вульва». Тогда у детей появятся здоровое отношение к своему телу и сексуальности, право говорить о них без смущения и возможность рассказать о сексуальных домогательствах. Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Почему у людей такие разные тела?

Что важнее — душа или тело?

Можно ли делать татуировки? Вдруг они потом разонравятся? Книга на тему: Линда Мадарас «Что происходит с моим телом?»

О сексе

Ребенку помладше расскажите все без лишних деталей: «Когда мужчина и женщина любят друг друга, они целуются и обнимаются. Папа передает маме свою клеточку, она соединяется с маминой, и в животе появляется ребенок». В 5–6 лет можно поговорить про сперматозоиды и яйцеклетку, в средней школе — о мастурбации, сексуальном желании, правилах предохранения и о том, что сексом можно заниматься, только получив однозначное согласие: «нет» значит «нет». Вопросы для обсуждения с детьми постарше: В каком возрасте люди начинают заниматься сексом?

Можно ли отказаться от секса, если ты согласился, а потом передумал?

Кто отвечает за то, что в результате секса наступила случайная беременность? Видеокнига «Откуда берутся дети»

О личном пространстве

«Круги общения» помогают предотвратить физическое и психологическое насилие. Обсудите с ребенком, что можно и нельзя делать людям из разных кругов — кто может обнять и поцеловать, а с кем нужно соблюдать дистанцию. Самая важная идея — что никто не может прикасаться к ребенку без его согласия, даже близкие. Если ребенку некомфортно, он должен не бояться сказать «нет» и рассказать об этом другим взрослым. Научите ребенка уважать свое и чужое личное пространство. Начните с простого — прежде чем войти в детскую комнату, стучите. Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Что такое уважение?

Как научиться говорить «нет»?

Можно ли заставлять других делать то, чего они не хотят?

О любви

Любовь — это нежность, желание быть рядом, уважение и ответственность друг за друга. Любовь бывает разной — к родным, друзьям, мужчине или женщине и может выражаться по-разному: в заботе, утешении, объятиях, поцелуях и поддержке. Любовь не бывает «за что-то». Никто не вправе говорить: «Я буду любить тебя, если ты станешь таким-то или сделаешь то-то». Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Нужно ли во всем соглашаться с человеком, которого любишь?

Что делать, если любовь безответна?

Чем отличается любовь от влюбленности? Книга на тему: Бенедикт Карбоней «Я тебя люблю»

О смерти

Когда ребенок спрашивает о смерти, не обманывайте его. На вопрос «Я умру?» ответьте: «В далеком будущем, ведь обычно люди умирают в старости, а до этого с тобой произойдет много важного и интересного. Твоя жизнь только начинается». О себе можно сказать: «Я собираюсь жить и быть рядом с тобой еще очень долго». Говорите «люди умирают» вместо «мы уходим в мир иной». Не сравнивайте смерть со сном — это может породить у ребенка страх умереть во сне. Если умер кто-то из тех, кого ребенок знал, не скрывайте этого. Говорите коротко: «У нас горе, дедушка умер». Объясните, что плакать и горевать — естественно, что нужно время, чтобы печаль прошла и что образ любимого человека останется в сердце навсегда. Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Есть ли жизнь после смерти?

Для чего мы живем?

Нужно ли бояться смерти? Книга на тему: Вольф Эрльбрух «Утка, смерть и тюльпан»

О вере

Атеист вы или верующий, свою позицию ребенку лучше не навязывать. Говорите нейтрально: есть люди, которые верят, что существует бог, они ходят в церковь и убеждены, что, если тебе плохо, можно попросить бога о помощи, и он поможет. Расскажите о разных религиях и их отличиях. Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Зачем людям нужен бог?

Почему в мире столько разных религий?

Люди сами выбирают, как поступать, или все происходит по воле бога? Книга на тему: Оскар Бренифье «Вопросы о боге»

О толерантности

О толерантности можно говорить проще или сложнее в зависимости от возраста ребенка, но главная мысль должна быть одна: ни пол, ни внешность, ни национальность, ни вес, ни цвет кожи, ни интеллектуальные способности не повод считать человека хуже других, обижать и дразнить его. Если бы все люди в мире были одинаковыми, это было бы ужасно скучно! Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Что такое травля?

Почему у людей появляются враги?

Почему существуют войны? Книга на тему: Пернилла Сталфельт «Одного поля ягоды»

О деньгах

Воспитывать в ребенке презрение или любовь к деньгам одинаково неверно. Отношение к ним должно быть нейтральным. Деньги — это инструмент, которым нужно научиться пользоваться. Такие установки, как «честный не может быть богатым», «деньги в семье должен зарабатывать мужчина», могут помешать ребенку установить здоровые отношения с финансами. Карманные деньги можно еженедельно выдавать уже с 5 лет. Не указывайте, как ребенку тратить их, даже если покупки кажутся вам глупыми. Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Почему в мире есть бедные и богатые?

Что лучше — взять кредит или накопить?

Можно ли купить счастье за деньги? Книга на тему: Бодо Шефер «Пес по имени Мани»

О безопасности в сети

Даже если ребенок не ищет запретную информацию, она сама находит его в виде всплывающих окон и сообщений от незнакомцев. Научите ребенка правилам поведения в интернете: Не публиковать личную информацию: адрес, телефон, сведения о себе и своей семье. Имя лучше заменить ником.

Не встречаться с виртуальными друзьями в реальности, не сообщив об этом взрослым.

Не отвечать на угрозы и подозрительные сообщения и рассказать об этом родителям.

Не участвовать в розыгрышах призов и лотереях в сети, не отправлять СМС для подтверждения регистрации на сайтах. Установите «родительский контроль», но не запрещайте ребенку пользоваться соцсетями — он все равно будет это делать втайне от вас, а вы не сможете видеть, с кем он общается и чем интересуется.

О безопасности на улице

Избегайте общих фраз «никуда не ходи с посторонними», «не заходи в лифт с чужими». Расскажите, что именно нужно делать. Предупредите, что незнакомые взрослые не должны обращаться к ребенку на улице, просить его о помощи. А если обратились, с ними не нужно быть послушным и вежливым. Отрепетируйте ответы: «Я не буду с вами разговаривать», «Меня ждут, я спешу». В случае опасности можно делать что угодно: падать в лужу, пинаться, кричать «Отпустите, я вас не знаю!» Вопросы для обсуждения с детьми постарше: Что делать, если видишь, что взрослый силой уводит ребенка?

Как поступить, если на улице малыш стоит один и плачет?

Рассказать ли взрослым, если твои друзья собираются сделать что-то опасное? Подробнее о правилах безопасности можно узнать здесь и здесь. Чтобы узнать, усвоил ли ребенок правила безопасности, пройдите с ним тест.

О чем бы ни шла речь, подбирайте простые слова для малышей или рассказывайте подробнее, если ребенок старше, но в любом случае говорите спокойно и честно. Если ребенок задал вопрос, значит, готов услышать ответ. Хорошее начало разговора может звучать так: «Я не знаю об этом всего, но постараюсь ответить на любые твои вопросы или мы вместе можем найти на них ответ в книге. Если ты забудешь что-то спросить сейчас, обязательно спроси, когда будет нужно». Книга на тему: Майкл Паркер «Разговоры с детьми на сложные темы»