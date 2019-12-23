10 неожиданных вещей, которые притягивают противоположный пол как магнит

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Мужчины могут сколько угодно говорить, что находят умных женщин привлекательными. Но на деле им могут нравиться только представительницы прекрасного пола, интеллект которых не превосходит их собственный. Если девушки набирали больше баллов в математическом или устном тесте, чем мужчины, то интерес к ним быстро угасал. Рядом с ними самооценка у сильного пола падала, и они казались себе менее мужественными.

AdMe.ru узнал: на то, кого мы находим привлекательным, влияют странные и, казалось бы, незначительные привычки или внешние признаки. И вот эти 10 вещей, которые могут добавить вам притягательности в глазах противоположного пола.

1. Вы любите острую пищу

Если девушка закажет на свидании острое блюдо, ей будет сложнее сказать мужчине «нет». И она с большей вероятностью согласится на повторную встречу. Точно так же, как страх, возбуждение и другие сильные эмоции подогревают романтический интерес, перец чили и другие острые приправы заставляют женщин ярче ощутить вкус блюд и с большей благосклонностью относиться к партнеру.

2. У вас здоровая кожа (это даже важнее мужественных черт лица для мужчин)

Ученые выяснили, что и мужчины, и женщины склонны предпочитать представителей противоположного пола со здоровым теплым оттенком кожи. Считается, что такой цвет указывает на рацион, богатый фруктами и овощами, и говорит о хорошем иммунитете. Хотя женщины предпочитают парней с характерным массивным подбородком, широкими скулами и тяжелыми нависшими бровями, здоровье кожного покрова оказалось для дам важнее мужественных черт лица. Представителя сильного пола с золотистым тоном кожи женщины находили привлекательным гораздо чаще, чем мачо с бледным или розоватым лицом. Что касается девушек, то, как утверждают ученые, солярием или низкокалорийной диетой с обилием овощей повысить свою привлекательность не удастся. Желанный золотистый оттенок можно получить только с помощью сбалансированного питания с достаточным количеством каротиноидов: моркови, тыквы, желтого перца, шиповника и др.

3. Вы не слишком красивы

Казалось бы, чем ярче ваша внешность, тем больше внимания вы притягиваете и тем больше шансов найти достойного партнера. И это так: красивые люди действительно привлекают противоположный пол. Но только для непродолжительных отношений. Для долгосрочных связей мы обычно выбираем партнеров, похожих на себя (при этом мужчины бессознательно ищут сходство с мамой, а женщины — с папой). А поскольку значительная часть людей обладает обычной внешностью, «середнячки» будут привлекательны для большего числа особ противоположного пола. Кроме того, если человек имеет заурядные данные, значит, в его организме смешалось много разнообразных генов и он будет более устойчив к болезням и паразитам. А вот по-настоящему ярким и красивым женщинам или мужчинам будет непросто найти себе подходящую пару, ведь людей с потрясающей внешностью намного меньше.

4. Рядом с вами привлекательный приятель противоположного пола

Отправляясь на вечеринку, возьмите с собой привлекательного друга противоположного пола. Все внимание будет приковано к нему, а вы будете казаться намного привлекательнее. Правда, если ваш друг не обладает красивой внешностью, он все равно привлечет внимание как потенциальный соперник, но ваши данные будут оценены намного хуже. В природе все точно так же: животные склонны присматриваться к выбору других и считать более привлекательными тех партнеров, которых выбирают другие. Самки гуппи, например, обычно предпочитают самцов с яркой окраской. Но стоит им увидеть, что другие рыбы «загуляли» с «однотонным» другом, как они тоже начинают находить монохромных самцов привлекательными. Полезный лайфхак: если хотите найти вторую половинку, начните размещать в соцсетях фото не на фоне гор или в кабине дорогого самолета (последнее привлечет разве что альфонсов), а в паре с симпатичным братом подруги или другом.

5. Вы умеете играть на гитаре

И мужчины, и женщины выглядят более сексуально в глазах противоположного пола, если они умеют играть на этом музыкальном инструменте. Но чаще именно представители сильного пола стараются освоить гитару для того, чтобы повысить свою популярность среди женщин. И не зря. Был проведен эксперимент, в котором привлекательный мужчина подошел к 300 женщинам и, познакомившись, попросил номер телефона. При этом он нес в руках чехол от гитары, спортивную сумку или был с пустыми руками. Больше трети женщин дали свой номер телефона, когда он держал в руках футляр от гитары, 14 % — когда у него ничего не было в руках, и лишь 9 % дам оставили ему свой номер, когда он был со спортивной сумкой.

6. У вас пышная фигура (влияет на людей со схожим типом телосложения)

Люди склонны искать себе пару среди людей того же класса, того же возраста и со схожими внешними характеристиками. А если у человека есть лишний вес, он будет выбирать партнера среди людей с тем же типом ожирения. До конца непонятно, что в данном случае влияет на выбор: внешние данные или то, что люди с близкими показателями ИМТ оказываются примерно схожими по образу жизни и социальной активности. Но в этом предпочтении есть и некоторый минус: ведь у пар, склонных к тучности, рождаются дети, у которых предрасположенность к лишнему весу очень велика.

7. Вам не чужда креативность

Если женщина или мужчина привлекательны сами по себе, им не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, чтобы произвести впечатление, — от этого интерес к ним не повысится. Зато мужчины со стандартными внешними данными могут сделать себя более желанными для женщин, если при заполнении профиля на сайте знакомств проявят немного креативности. Любопытно, что творческий подход для женщин, не отличающихся внешней красотой, может в некоторых случаях иметь обратный эффект, то есть понизить их привлекательность. И еще один небольшой лайфхак для обоих полов: не доверяйте своим глазам. Если вы подбираете фото для резюме или для заполнения страницы в Tinder, попросите помощи у другого человека, желательно малознакомого. Мы редко правильно оцениваем свою внешность и часто размещаем не самые удачные кадры, а незнакомец с легкостью определит, какое фото является действительно стоящим.

8. Вы отличный рассказчик

Утверждение, что женщины любят ушами, нашло подтверждение: мужчины, которые умеют увлекательно рассказывать анекдоты или истории, кажутся прекрасному полу более привлекательными. Возможно, это связанно с тем, что хорошо подвешенный язык может способствовать успешной карьере и бизнесу. Хотя от женщин сильный пол не ожидает такого таланта, развитый интеллект часто считается привлекательным и у них. Только, как мы поняли, демонстрировать его нужно с осторожностью.

9. Вы любите читать

Это кажется странным в наш информационный век, но чтение вошло в первую десятку самых привлекательных хобби для женщин (на 1-м месте у обоих полов путешествия), заняв 6-е место. В чем секрет? Во-первых, если вы любите читать, то, вероятно, с вами будет интересно и полезно общаться и можно дискуссировать. Во-вторых, по вашим предпочтениям уже можно сделать выводы о вашем характере, а значит, и лучше понять. А наиболее заслуживающими того, чтобы их прочитать и обсудить, участники опроса EliteSingles сочли эти 4 книги: «Убить пересмешника» Харпер Ли;

«1984» Джорджа Оруэлла;

«Властелин колец» (серия) Дж. Р. Р. Толкиена;

«Великий Гэтсби» Ф. Скотта Фицджеральда.

10. Вы избегаете наигранных эмоций

Исследования показали, что чем больше партнер понимает вас и ваши чувства, тем лучше для вас обоих. Как только он чувствует, что его «эмоциональный словарь» подходит вам, он ощущает внутреннее удовлетворение и проникается к вам глубокой симпатией. Поэтому любые неестественные эмоции, двусмысленные намеки и странное поведение работают против вас и могут навредить отношениям.

Что еще может повлиять на наше восприятие привлекательности

Вот еще несколько вещей, которые могут неожиданным образом изменить наше восприятие другого человека. Вы принимаете гормональные контрацептивы. Пока женщина пьет таблетки, она склонна воспринимать мужчин более привлекательными, чем это есть на самом деле. Это может повлиять на степень удовлетворенности браком после отмены контрацептивов. Если мужчина красив сам по себе, она не заметит разницы, а если его привлекательность невелика — может наступить разочарование.

Плачущие женщины отталкивают мужчин. Запах слез, проливаемых из-за грусти, неощутим, но может повлиять на человеческое поведение. У представителей сильного пола они снижают влечение к противоположному полу. Зато слезы радости никак не влияют на мужчин, поскольку имеют другой состав.

Даже если мужчина счастлив с красивой женщиной, он может предпочесть ей дурнушку. Дело в том, что в периоды кризиса мужчины склонны менять свои предпочтения и выбирать женщин, совершенно не похожих на себя. И некрасивый парень может увлечься красавицей. Ученые считают, что это связано с тем, что в изменяющихся стрессовых условиях больше шансов выжить будет у детей с разнообразными генами. Но когда период кризиса закончится, он может почувствовать интерес к более подходящей ему женщине. А красавицу оставить для достойного ее кандидата.

Какие странные привычки, черты характера или внешности нравятся вам у противоположного пола? А с какими бы вы не смирились ни за что на свете?