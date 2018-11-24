10 неожиданных вещей, которые делают все мамы с повышенным уровнем тревожности

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Страх за своего ребенка — естественное состояние для каждой матери. Но иногда он принимает гротескную форму, превращаясь в гиперопеку. Она, в свою очередь, не доводит до добра, негативно сказывается на психологическом состоянии мамы, малыша и семьи в целом.

Мы в AdMe.ru собрали несколько признаков, по которым можно определить, являетесь ли вы тревожной матерью. Это поможет вовремя принять соответствующие меры и сделать процесс воспитания более легким и приятным.

1. «Если к приходу гостей ребенок испачкался, как можно скорее переодеваю его»

Причина кроется не во врожденной чистоплотности, а в нездоровом стремлении быть идеальной мамой. Ваши мысли и действия направлены на то, чтобы все вокруг оценили, как вы отдаетесь материнству. А не на то, чтобы малыш рос в атмосфере гармонии.Окружающие озвучивают свой восторг — вы на вершине блаженства. Если нет — испытываете угрызения совести.

2. «Если у ребенка что-то не получается, всегда помогаю ему это сделать»

Вам кажется нормой все, что умеют другие дети. И неважно, что у конкретного ребенка нет способностей или желания соответствовать тому или иному образцу. Могут остальные — сможет и он. А если нет, появляются упреки: либо в адрес ребенка, либо в свой. Такое поведение может привести к ухудшению успеваемости. Осознание того, что не каждый может одинаково хорошо заниматься по всем предметам, параллельно посещая 15 секций, сделает проще жизнь ребенка и вашу. Понятие «норма», кстати, тоже весьма условно.

3. «Когда у ребенка появляется свободное время, волнуюсь и пытаюсь его чем-то занять»

Ваше душевное спокойствие напрямую зависит от нахождения ребенка рядом. Вы не верите, что кто-то, кроме вас, может заботиться о ребенке и что у него могут быть какие-то свои дела, не связанные с вашим участием. У таких детей есть множество разных секций, занятий... Ни одной свободной минутки, а заодно самостоятельности и интереса к собственной жизни. К моменту взросления такой человек не готов брать на себя ответственность и не может определиться, чем хочет заняться. Вот и остается претворить в жизнь страх родителей: «Ты что, хочешь быть дворником?!»

4. «Если ребенок отправляется куда-то с друзьями, тщательно планирую их времяпрепровождение»

Как только чадо становится чуть старше, у него неизбежно появляются друзья. Когда они компанией отправляются погулять или пройтись по модному торговому центру, вы составляете план, куда зайти и что сделать. И не забываете узнать номера телефонов, адреса проживания с указанием индексов и схему проезда. Между тем подобный стиль воспитания увеличивает риск издевательств в школе и лишает ребенка самостоятельности. Ребенок привыкает во всем полагаться на указания матери и оказывается не в состоянии принимать решения, нести за них ответственность.

5. «Когда ребенку грустно, чувствую свою вину и ответственность за это»

И при этом напрочь забыли о собственной жизни, опекая его 24/7. Раздражение, хронический стресс, недосып — ваши верные спутники. Если вы покупаете себе необходимую вещь, у вас на душе кошки скребут. В старшем возрасте вы намеренно ограждаете его от грустных дум и проявляете чрезмерное сочувствие, когда дела идут не слишком хорошо. Для формирования здоровой личности важно понимать весь спектр человеческих эмоций и чувств, уметь справляться с негативными.

6. «Если мой ребенок захочет пройти веревочный курс вместе с классом, я ему не разрешу»

Любая невинная идея пробуждает вашего внутреннего паникера. Очень возможно, что в детстве вы запрещали ему качаться на качелях, ведь это тоже источник опасности. Стремление сделать жизнь предсказуемой идет от неверного убеждения, будто мир полон опасностей. Но предвидеть все варианты развития событий невозможно. Так стоит ли тревожиться лишний раз?

7. «Если мой ребенок-подросток хочет поработать на каникулах, я сама найду ему подходящую вакансию»

Вы, стараясь оградить ребенка от недобросовестных работодателей, решаете найти максимально безопасную вакансию. Проще избегать всего нового — это может стать причиной для беспокойства в будущем. Желания ребенка не учитываются, а его навык самостоятельного принятия решений, поиска наилучшего варианта и оценки рисков так и остается в зачаточном состоянии. А без него во взрослой жизни ой как трудно.

8. «Родитель должен ограждать ребенка от всех опасностей»

День подчинен строгому режиму, отклонение от которого вызывает у вас стресс. Гуляет дитя только в строго определенной части двора — той, где светлее и чище. Он несколько изолирован не только от сверстников, но и от других людей, напоминая подопечного графинь Вишен из всем известной сказки. Кстати, иногда подобное поведение родителей принимает масштабы истерии.

9. «Я контролирую, что ребенку рекомендуют посмотреть/послушать/почитать друзья»

Родственники и друзья шутят, что из вас получился бы неплохой шпион: вас часто можно застать за мониторингом страницы ребенка. И это не повод для гордости. Когда взаимоотношения основаны на доверии, от них больше проку. Гораздо важнее научить ребенка правилам поведения в соцсетях и навыкам совершения осознанного выбора, нежели подвергать его странички тотальному контролю.

10. «Когда ребенок возвращается домой после окончания университета/школы, я испытываю облегчение»

На первый взгляд, вы радуетесь встрече, на деле скрывая тревожность. Вы начинаете помогать ребенку, делая за него элементарные вещи: стирать одежду, прибираться в комнате, выбирать дату и время собеседования. Далее возможны два варианта, и оба проигрышные. Либо у ребенка может появиться привычка постоянно консультироваться с матерью по всем вопросам. Либо, наоборот, он будет провоцировать конфликты, желая наконец-то жить самостоятельно.

Если вы отметили у себя 1–2 пункта, это можно считать нормой. Если больше — стоит задуматься, поскольку тревожность родителей прямо пропорционально влияет на степень уязвимости ребенка. Велика вероятность, что его долгое время (а то и всю жизнь!) будут сопровождать страх будущего и другие психологические проблемы. А это, в свою очередь, сковывает человека и не дает свободно двигаться дальше. Не нужно ограждать детей от всего на свете, продуктивнее будет поддержка в разумных пределах и возможность самостоятельного выбора. Так они осознают, что мир не несет опасности, и у них выработается уверенность в своих силах.