10 неожиданных признаков, которые выдают неуверенного человека с потрохами

Высокая самооценка — заветная цель многих людей. Чтобы избавиться от комплексов и поверить в себя, одни прибегают к помощи психологов, другие посещают дорогие тренинги по развитию самоуважения, а третьи сметают с полок книги современных коучей. Этот опыт может стать ценным, а может оставить у разбитого корыта, добавив новых проблем.

Мы в AdMe.ru узнали, какие детали одежды, внутренние убеждения и действия выдают неуверенного в себе человека, даже если он изо всех сил старается это скрыть.

Никогда не бывают довольны результатом своего труда

Встречали ли вы людей, которые совершенно не умеют признавать своих достижений? Себе они в любом деле кажутся не заслуживающими похвалы дилетантами, а победы считают результатом череды случайностей или итогом содействия окружающих. Причиной такого странного поведения может быть низкая самооценка и искренняя вера в собственную никчемность. Это влечет за собой нежелание верить в личный успех.

На все смотрят с изрядной долей пессимизма

Стакан на столе пессимиста наполовину пуст, а рядом с ним непременно лежат лимоны, из которых так и не сделали лимонад. Люди, привыкшие мыслить негативно, не верят в то, что их желания могут исполниться, и с опаской смотрят в будущее. Если все идет по плану, они стараются лишний раз не испытывать радости, ведь за поворотом наверняка поджидает очередная неудача. Любители искать во всем подвох считают себя убежденными реалистами. На самом деле за этой привычкой также может скрываться неуверенность в себе.

Часто пользуются телефоном

Обладатели низкой самооценки берут в руки девайсы гораздо чаще остальных. Взаимодействуя с пользователями в социальных сетях, они чувствуют себя важными и нужными. Благодаря онлайн-общению, которое позволяет оставаться в зоне комфорта, такие люди удовлетворяют свою потребность в чужом одобрении и признании. К сожалению, из-за этого выстроенный в сети мир нередко становится для них предпочтительнее реального.

Постоянно рассказывают о своих достижениях

Неуверенные люди — это не всегда те, кто стесняется и отмалчивается о своих триумфах. Присмотритесь повнимательнее к хвастливым говорунам, которые всему миру докладывают о своих свершениях. Люди, без устали рассказывающие о своем элитном образовании, великолепной работе, талантливых детях или чудесном супруге, могут делать так, чтобы в первую очередь убедить в личном успехе не других, а себя.

Сплетничают

Люди с невысокой самооценкой нуждаются в чужом признании. Многие из них достигают одобрения путем личностного и профессионального роста, работая на перспективу. Некоторые же оказываются менее дальновидны. Стремясь получить положительную оценку и стать своими, они без зазрения совести распространяют о других грязные слухи. Вопреки ожиданиям, сплетники увеличивают неприязнь окружающих, заставляя их с подозрением относиться к собеседникам.

Кажутся вечно занятыми

Те, кто ощущает необходимость выглядеть более значимым, чем он есть на самом деле, нередко притворяются очень спешащими. Во время беседы с вами они могут неприкрыто смотреть на часы или на экран телефона, быстро шагать и всем своим видом сообщать: «От меня зависит так много, что тебе и не снилось». Как-никак чем выше человек находится на социальной лестнице, тем меньше у него свободных минут, и образу нужно соответствовать.

Публикуют мало селфи

Выложить фотографию себя в инстаграме или фейсбуке — трудновыполнимая задача для тех людей, чье самоуважение страдает. Все потому, что они чувствуют себя уязвимыми, если дают остальным возможность рассмотреть себя со всех сторон. Мысль о том, что сделанная фотография может показаться другим непривлекательной, доставляет им большой дискомфорт. Именно поэтому в качестве решения они нередко выбирают не делиться своими снимками.

Нередко чувствуют себя утомленными

Еще один признак, по которому можно определить человека с невысоким уровнем самоуважения, связан с постоянной усталостью. Такие люди тратят много сил на борьбу с возникающими негативными эмоциями, включающими в себя злость, грусть и чувство вины. Внутренняя энергия — ограниченный ресурс, запасы которого быстро истощаются, если приходится все время подавлять неприятные чувства.

Заставляют других ждать, если назначена встреча

Чтобы избавиться от чувства собственной неполноценности, некоторые люди стараются при любой возможности поднять себя на пьедестал. Для того чтобы повысить собственную значимость в чужих глазах, они специально приходят на встречу позже назначенного времени. Так они дают понять, что у них очень много дел, даже если это не так, а вы должны быть им безмерно благодарны за возможность общения.

Чрезмерно чувствительны к критике

Психологически зрелые люди адекватно относятся к чужой критике и даже хотят ее услышать, ведь указание на ошибки помогает не допускать их в будущем, а вместе с этим расти и совершенствоваться. Неуверенные в себе личности, напротив, относятся к чужой оценке своих действий с большой неприязнью. Они склонны воспринимать ее чересчур близко к сердцу, рассматривая как оскорбление и даже затаивая на порицателя обиду.