10 неожиданных доказательств того, что вы умнее, чем большинство людей вокруг

Наверняка нет на свете человека, который хотя бы раз, но ловил себя на мысли о наличии у него высокого интеллекта. Неожиданная гениальная идея или яркая догадка порой дарят нам чувство глубокого умиротворения, все-таки приятно подозревать в себе задатки самого Эйнштейна или Лобачевского.

Мы AdMe.ru насчитали 10 нетривиальных признаков, которые выдают в человеке скрытого гения.

1. Частое чувство скуки

Умные люди почти всегда испытывают скуку, когда занимаются рутиной. Это связано с тем, что, имея большое количество знаний и умений, люди с развитым интеллектом не могут задействовать весь свой потенциал при выполнении однообразных задач. Вряд ли удастся воодушевить такого человека на беседу о ремонте кухни или ценах на недвижимость. С гораздо более высокой долей вероятности он поддержит обсуждение абстрактных или глобальных тем.

2. Склонность ощущать себя моложе своих лет

Интересный факт, который стоит взять на заметку: высокоинтеллектуальные люди дольше чувствуют себя молодыми. Кроме того, чем выше наш уровень интеллекта в юности, тем с большей долей вероятности мы можем чувствовать себя моложе в старости. Яркий пример — легендарная Шэрон Стоун, которая, кажется, вообще не стареет душой, да и выглядит потрясающе. Ее IQ равен аж 154 баллам.

3. Частые экзистенциальные кризисы

Одаренные люди часто жалуются на происходящие в их жизни экзистенциальные кризисы. Для таких личностей крайне важно найти свое призвание и цель, в противном же случае психологические проблемы могут накрыть их с головой.

4. Трудности в построении романтических отношений

Очень умные люди не всегда становятся объектом восторженных воздыханий. Результаты исследований показывают, что люди с IQ выше 120 баллов зачастую могут оказаться в одиночестве: их окружение чаще всего предпочитает партнеров с более низкими результатами. Такое разделение не касается людей с высоким эмоциональным интеллектом. Он, напротив, увеличивает привлекательность в глазах потенциальных женихов и невест.

5. Привычка грызть ногти

Оказывается, гениям сложнее отказаться от вредных привычек, чем всем остальным. Невозможность отделаться от привычки грызть ногти не только указывает на повышенный уровень стресса в жизни человека, но и описывает личность как перфекциониста, который стремится выполнить все поставленные задачи в ускоренном режиме.

6. Забывчивость

Даже у гениев есть недостатки. Часто самые яркие умы планеты так увлекаются своими идеями, что совершенно забывают про выполнение повседневных дел. Еще бы: кому, как не им, размышлять о судьбе Вселенной?

7. Способность к оригинальному решению проблем

«Чтобы создать что-то новое, сначала нужно понять то, как устроены уже привычные нам вещи» — эта фраза знаменитого миллиардера Билла Гейтса дает ключ к тому, как работает наше мышление: чтобы проявлять креативность, нам нужно понять суть окружающих нас вещей. Применение оригинальных способов решения проблем в повседневной жизни может указывать и на высокий интеллект: наша способность к творческому мышлению — яркий тому пример.

8. Частые опоздания

Люди, которые вечно куда-то опаздывают, с большой долей вероятности могут обладать высоким уровнем креативности. Личности, с трудом реализующие все свои планы в установленные сроки, способны к более творческому мышлению и довольно оптимистичны.

9. Умение отказывать себе в сиюминутном

Оказывается, терпение — не просто положительное качество личности, но и показатель интеллектуального развития. Ученые считают, что более высокие результаты при тестировании уровня интеллекта демонстрируют люди, которые умеют тщательно взвешивать варианты и способны сопротивляться импульсивным порывам.

10. Отказ считать себя умным

В психологии существует понятие об эффекте Даннинга — Крюгера, при котором менее компетентные личности обычно переоценивают свои умственные способности. По-настоящему же квалифицированные люди чаще всего неадекватно воспринимают свои возможности и занижают свой реальный уровень знаний.

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