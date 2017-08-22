10 вопросов, которые лучше задать друг другу до свадьбы

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Романтическая пора кружит голову. Наш избранник или избранница видятся нам совершенными во всех отношениях. И это здорово! Но если вы не хотите оказаться в компании убегающих в последний момент от алтаря, имеет смысл узнать друг друга лучше. А команда AdMe.ru спешит помочь вам в этом, пока вы не закружились в свадебном танце.

10. Хобби и личное пространство

Перспектива стать примерным семьянином отпугивает многих творческих личностей. Но совместная жизнь — это вовсе не приговор. Если еще до свадьбы у вас есть искренний интерес к увлечениям друг друга, будь то зумба или экстремальный дайвинг, обмен успехами и эмоциями в будущем сблизит вас еще больше.

9. Достоинства и недостатки

Иногда мы узнаем о недостатках друг друга спустя недели, месяцы и даже годы. Но есть пары, которым посчастливилось узнать о неидеальности избранника еще в первый день знакомства. И это лучший вариант! Чем раньше вы оцените плюсы и примете минусы в характере и внешности любимых, тем выше шансы избежать разочарования.

8. Дети, родители и животные

Вот они, ключевые вопросы. Когда и сколько вы хотите детей, жить отдельно или с родителями, заводить кошку или мини-зоопарк? Две последние проблемы еще можно как-то утрясти. Но если будущий спутник жизни планирует «одного ребенка и как можно позже», а ваша мечта — семья как в фильме «Твои, мои, наши», у вас будет повод задуматься.

7. Деньги

Обычно влюбленные не задумываясь готовы делиться своими средствами. Впрочем, размеры доходов в нашей жизни могут колебаться. «Траты на романтику», конечно, не подлежат строгому анализу. Но если вы решили преодолевать финансовые лабиринты вместе, начните откровенно обсуждать ваш баланс и пользоваться золотыми правилами.

6. Секс

Даже самые страстные пары иногда замечают, что у них разные сексуальные фантазии и потребности. Вместо недомолвок и переживаний начните изучать друг друга. Знание «секретиков» пригодится и в разгар романтичной поры, и в периоды «затишья». К слову, помочь в чудесном исследовании могут познавательные фильмы, забавные тесты и хорошее вино.

5. Приоритеты, традиции, религия

По наблюдениям экспертов, конфликты из-за расхождений во взглядах на семейные ценности и религию начинаются обычно после рождения детей. И мама, и папа хотят воспитать ребенка в лучших (своих) традициях. Поэтому хорошо бы заранее иметь общий план, в котором приоритетом будут гармония в семье и будущее ребенка.

4. Доверие и ревность

Кто-то скажет, что доверие или есть, или его нет. Но зачем испытывать судьбу? Постарайтесь разобраться в наиболее волнующих вас моментах. Совпадают ли ваши мысли о моногамии, поведении на вечеринках, флирте и командировках? Если вы будете знать, что вызывает ревность у каждого из вас, в будущем вы будете более деликатны.

3. Проблемы и разногласия

Специально ссориться, конечно, не нужно. Но стоит понаблюдать за реакцией партнера, когда ваши мнения по поводу бразильского карнавала или способа лечения насморка не совпадают. Вы избежите серьезных ссор по разным поводам, если договоритесь о «правилах конфликта». Бить тарелки, уходить в сад, выражать свои эмоции на доске для записей... Как лучше — на ваш вкус.

2. Категории выражения любви

В книге «5 языков любви» дается полезный совет. В списке перечислены 5 вариантов донесения-принятия любви: служение, подтверждение, качественное время, получение подарков и прикосновения. Отметьте их по степени важности и уделяйте больше внимания первичному и вторичному «языку» друг друга.

1. Ваше будущее

А как вы видите будущее? Похожи ли ваши «картинки», совпадают ли желания? Сыграйте в одну замечательную игру: возьмите лист бумаги и рисуйте по очереди все, что хотели бы воплотить вдвоем. Дом, интерьер, место свадьбы, количество детей, страны вашей мечты, вещи, цели... Игры и квесты сближают и помогают развить отношения.