10 неочевидных правил воспитания детей, которым следуют неприлично богатые люди

Ответственные и любящие родители хотят видеть своего ребенка счастливым. И желательно богатым. К сожалению, не существует свода правил, по которым можно вырастить богача, бизнесмена или будущую знаменитость. Иначе по планете давно бы ходили только Рокфеллеры и Мадонны. И пока его нет, каждый родитель воспитывает своих детей методом проб и ошибок, стараясь дать им все лучшее и заложить фундамент для счастливой жизни.

У AdMe.ru тоже нет того заветного свода правил. Но мы провели свое небольшое исследование, узнав, какими принципами руководствуются одни из самых богатых людей в мире, воспитывая собственных детей. Спешим поделиться результатами.

До определенного возраста дети должны максимально оставаться детьми

Сейчас, когда вокруг полно образовательных курсов, начиная с самого младшего возраста родители стараются записать своих детей на всевозможные занятия: именно так, им кажется, ребенок станет умнее. Однако на самом деле ребенку просто необходимо не занятое ничем время — для игр, творчества и даже безделья. Именно в это время его мозг учится творить, выдумывать и создавать что-то новое. Известные люди об этом знают, поэтому выделяют время для такого «ленивого» и ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, например для простых прогулок в парках.

Лишать детей наследства — в порядке вещей

Не все, конечно, так поступают. Но многие действительно богатые родители, как, например, Билл Гейтс, Марк Цукерберг или Дэниел Крейг, лишают своих детей наследства. Они считают, что дети должны сами научиться зарабатывать себе на жизнь. Джеки Чан прокомментировал свой поступок так: «Если Джейси способен, то он заработает сам. Если же нет, то лишь зря потратит мои деньги».

Благотворительность и забота о других — это важно

В обществе сложился стереотип, что «золотые детишки» избалованны, капризны и эгоистичны. Но люди, сколотившие себе огромное состояние, понимают, что это дорога в никуда. Поэтому они стараются объяснить своим детям, что следует подумать и о других. Родители берут их с собой в поездки в страны третьего мира, участвуют в волонтерских программах и переводят большие средства на благотворительность. В конце концов, это бывает не только «правильно» и хорошо, но и выгодно. Поняв, что требуется большинству людей (например, какое-то лекарство или жилплощадь), можно вложиться в подходящее научное исследование или разработать программу по доступному жилью. И так получится приумножить капитал.

Зарабатывать своим трудом дети приучаются еще в школе

Это может показаться чуточку абсурдным: если у твоих родителей миллионы, почему они не могут выделять хотя бы несколько сотен на твои «хотелки». Однако именно в этом заключается один из секретов воспитания богачей. Они приучают своих детей к труду с малых лет. Сын Чарльза Фини, основателя сети Duty Free Shoppers, например, продавал мороженое на каникулах. Так, по мнению бизнесмена, он на личном опыте узнал цену денег и научился их беречь.

Дети богатых родителей не отлынивают от домашних дел

Казалось бы, зачем самому убираться и готовить, когда вокруг тебя столько нянь и поваров. Однако во многих богатых семьях заведено, чтобы малыши учились сами заботиться о себе. Так, например, Кейт Миддлтон и принц Уильям любят готовить вместе со своими детьми.

Богатые не гонятся за «навороченными» гаджетами

Многие родители обращают большое внимание на техническую оснащенность школ, куда отправляют учиться своих чад. А вот Стив Джобс, Билл Гейтс, а также бизнесмены из Кремниевой долины, наоборот, отдавали предпочтение традиционным школам — с ручками, бумажными книгами и без дополнительных гаджетов. Кейт Миддлтон тоже считает, что в старых игрушках больше пользы, чем в модных и технологичных. Поэтому герцогиня Кембриджская выбирает для своих детей кукол, машинки и прочие вещи, которые были популярны и у нее, и у ее родителей. Никаких видеоигр и электронных гаджетов.

Отпрыски богатых семей занимаются только определенными видами спорта

В богатых семьях дети часто занимаются спортом. Таким образом родители пекутся не только о здоровье своих отпрысков, но и о возможных полезных знакомствах, которые пригодятся им в будущем. Причем предпочтение отдается именно дорогим видам спорта — например, гольфу, теннису или верховой езде. Ведь именно там можно завязать нужные знакомства.

Состоятельные семьи не гонятся за университетским образованием

Схема «школа — вуз — работа» прочно засела у нас в головах. Кажется, что мир рухнет, если ребенок не поступит в университет. Кто его потом возьмет на работу? Однако практика показывает, что стать успешным и богатым и найти хорошую работу можно и без университета. Достаточно вспомнить Стива Джобса и Марка Цукерберга, которые так и не получили высшее образование сразу после школы. К тому же сегодня очень актуальным становится lifelong learning, то есть процесс обучения в течение всей жизни. А доступное онлайн-образование и вовсе ставит под сомнение необходимость типичной вузовской программы.

Семья стоит на первом месте

Кажется, что напрямую с финансами это не связано. Однако у многих неприлично богатых людей есть ритуалы и традиции, связанные с семейными встречами. Так, например, Рокфеллеры регулярно собираются и участвуют в общих мероприятиях и форумах. А в семье Стива Джобса было заведено каждый вечер ужинать всем вместе, обсуждая книги и важные новости.

Фантазировать полезно. Из самой смелой мечты может потом вырасти грандиозный проект

Богатые родители знают, насколько важно мечтать. Ведь и они сами когда-то рисовали себе красивую жизнь и хотели изменить мир. Поэтому бизнесмены и звезды активно поощряют своих детей мечтать, фантазировать и придумывать — пускай даже безумные проекты. Потому что однажды их ребенок, может, и вправду найдет способ воплотить в жизнь свои мечты.