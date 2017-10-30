10 неочевидных признаков того, что вы умный человек
Чтобы определить, насколько человек умен, необязательно тестировать его на IQ. Достаточно просто понаблюдать, как он себя ведет.
Мы в AdMe.ru подобрали для вас 10 признаков умного человека, благодаря которым можно сразу же раскусить собеседника. Также подходит для самоанализа.
1. Вы чувствуете, когда вам врут
Вы чувствуете, когда вас пытаются обмануть и редко ведетесь на это. Кроме того вы тонко улавливаете намерения, мотивацию и желания других людей — это все признаки развитого эмоционального интеллекта.
2. Вы самодостаточны
Вы, конечно, любите свою вторую половинку. Но не зацикливаетесь на ней, ведь вам есть чем и кем интересоваться: работой, близкими, хобби. И даже если создание пары пока только в планах, вы считаете себя состоявшимся уже сейчас, независимо от отношений.
3. У вас дома бывает беспорядок
В вашей квартире не всегда все идеально чисто. Более того, возможно, там часто бывает беспорядок. Ведь у вас, как у хозяина, есть более важные и срочные дела, чем уборка.
4. Вы не обманываете себя
И в первую очередь — по отношению к себе. Вранье отбирает много сил, а последствия все равно придется кому-то разгребать. Вы не станете заниматься самообманом, а значит, и не будете страдать от его последствий.
5. Вы умеете сдерживать эмоции там, где это необходимо
Как человек, обладающий незаурядным умом, вы не станете подавлять и прятать искренние чувства. Но вы не станете профессиональным страдальцем, не будете смаковать потери и обиды. Прочувствовали — отпустили — идем дальше.
6. Вы планируете свой день и всегда делаете выводы
В важных для себя вопросах вы предпочитаете мечтам реальные и честные планы. Анализируете ситуацию и четко просчитываете варианты.
7. Иногда вы любите полениться
Вы не станете делать лишние телодвижения, а лучше прибережете силы для чего-то более важного и серьезного.
8. Вы не застреваете в прошлом
Вы цените свой опыт и воспоминания, но не станете переживать, что было не так сказано или сделано. Вы мечтаете и планируете будущее, но живете в настоящем и умеете радоваться моменту.
9. Вы делаете ошибки
Глупые считают, что совершать ошибки — стыдно. Вы же знаете, что они — нормальные составляющие движения вперед. При этом стремитесь их не повторять.
10. Вы никому ничего не доказываете
Вы не станете кричать на каждом углу: «Я самый умный». Не нужно доказывать кому-то свою крутизну, как это делают глупцы.