10 неочевидных признаков того, что вы умный человек

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Чтобы определить, насколько человек умен, необязательно тестировать его на IQ. Достаточно просто понаблюдать, как он себя ведет. Мы в AdMe.ru подобрали для вас 10 признаков умного человека, благодаря которым можно сразу же раскусить собеседника. Также подходит для самоанализа.

1. Вы чувствуете, когда вам врут

Вы чувствуете, когда вас пытаются обмануть и редко ведетесь на это. Кроме того вы тонко улавливаете намерения, мотивацию и желания других людей — это все признаки развитого эмоционального интеллекта.

2. Вы самодостаточны

Вы, конечно, любите свою вторую половинку. Но не зацикливаетесь на ней, ведь вам есть чем и кем интересоваться: работой, близкими, хобби. И даже если создание пары пока только в планах, вы считаете себя состоявшимся уже сейчас, независимо от отношений.

3. У вас дома бывает беспорядок

В вашей квартире не всегда все идеально чисто. Более того, возможно, там часто бывает беспорядок. Ведь у вас, как у хозяина, есть более важные и срочные дела, чем уборка.

4. Вы не обманываете себя

И в первую очередь — по отношению к себе. Вранье отбирает много сил, а последствия все равно придется кому-то разгребать. Вы не станете заниматься самообманом, а значит, и не будете страдать от его последствий.

5. Вы умеете сдерживать эмоции там, где это необходимо

Как человек, обладающий незаурядным умом, вы не станете подавлять и прятать искренние чувства. Но вы не станете профессиональным страдальцем, не будете смаковать потери и обиды. Прочувствовали — отпустили — идем дальше.

6. Вы планируете свой день и всегда делаете выводы

В важных для себя вопросах вы предпочитаете мечтам реальные и честные планы. Анализируете ситуацию и четко просчитываете варианты.

7. Иногда вы любите полениться

Вы не станете делать лишние телодвижения, а лучше прибережете силы для чего-то более важного и серьезного.

8. Вы не застреваете в прошлом

Вы цените свой опыт и воспоминания, но не станете переживать, что было не так сказано или сделано. Вы мечтаете и планируете будущее, но живете в настоящем и умеете радоваться моменту.

9. Вы делаете ошибки

Глупые считают, что совершать ошибки — стыдно. Вы же знаете, что они — нормальные составляющие движения вперед. При этом стремитесь их не повторять.

10. Вы никому ничего не доказываете