10 безошибочных признаков того, что вы сильный человек. Даже если сами в это не верите

Бывает так, что человек живет обычной жизнью: ходит на работу, что-то покупает и продает, ссорится и мирится, переживает взлеты и падения. В общем, занимается абсолютно будничными делами. И даже не знает, что он сильный. Возможно, он не блистает трудовыми подвигами, не хвастает показным героизмом. Но внутри человека кроется такая мощь, что ему, без сомнения, все по плечу.

Мы в AdMe.ru хотим назвать несколько признаков, которые говорят о том, что вы сильный человек. Даже если не замечаете этого.

Вы относитесь к другим с уважением

Сильному человеку не нужно самоутверждаться за счет остальных, чтобы показать, что он умнее, влиятельнее или успешнее. Он знает, что ценен сам по себе — такой, какой есть. А еще у сильного человека достаточно большое сердце, чтобы с добротой и терпением относиться к другим людям. Ведь у каждого своя история, свой путь, свои прошлое и будущее. Настоящая личность помнит об этом и признает основную ценность других людей, независимо от того, насколько они богаты и образованны.

Вам все равно, что о вас подумают другие люди

Сильных людей часто недолюбливают. Ими трудно управлять и невозможно манипулировать. Они слышат себя. Знают, чего хотят. Твердо стоят на своих взглядах и принципах. Сильные люди могут быть неудобными, но зато они имеют собственное мнение и не боятся его отстаивать. Испытав на собственной шкуре переменчивость людской молвы, они уяснили, что понравиться всем невозможно. Главное — оставаться верным самому себе. Сильный человек для меня — это тот, кто твердо знает, чего хочет, и не боится шагать под бой своих собственных барабанов. Его самооценка не зависит от того, что о нем подумают другие люди. Такой человек следует какому-то внутреннему компасу. Сильных личностей часто не любят. На мой взгляд, это происходит потому, что их просто боятся. Людям свойственно бояться того, кто не является частью стаи. Того, кого нельзя контролировать. Того, кто может с легкостью обнаружить чужие скрытые недостатки. Это вовсе не означает, что те, кто не любит сильных людей, плохие. Просто они другие, со своим мышлением и взглядами на жизнь. © Somer O’Hara / Quora

Вы берете на себя ответственность за собственную жизнь

Кому-то может показаться, что сильные люди — это те, кто хорошо устроился в жизни. Те, кто ради своих целей готов идти по головам, взбираясь вверх по лестнице успеха. Но это не так. По-настоящему сильный человек — это тот, кто осознал, что за все происходящее в жизни отвечает только он сам. И неважно, работает такой человек в маленьком офисе или управляет огромной корпорацией, ответственно растит детей или беззаботно путешествует по свету. Любые события в жизни лежат в зоне его ответственности, а не на плечах других людей. Сильные люди могут быть разными, но их общая черта в том, что они сами сделали свой выбор и за него отвечают.

Вы разборчивы в общении

Многие сильные люди живут по принципу, изложенному Омаром Хайямом: «Быть лучше одному, чем вместе с кем попало». Окружение, бесспорно, оказывает большое влияние на то, как мы себя чувствуем, о чем думаем и кем становимся. Поверхностное общение «для галочки» отнимает силы и время. Сильный человек не растрачивает себя по пустякам. У него может быть мало по-настоящему близких друзей, но все они будут готовы пойти за ним в огонь и в воду.

Вы не боитесь одиночества

Для кого-то одна мысль о том, чтобы в одиночестве сходить в кафе или провести выходные, кажется невыносимой. Оставшись наедине с собой, такие люди испытывают чувство брошенности, словно от них отвернулся весь мир. В панике они начинают звонить приятелям, навязываться знакомым и искать того, кто мог бы помочь им заглушить звенящее чувство пустоты. Сильному человеку комфортно проводить время наедине с собой. Это вовсе не значит, что он одиночка. Такие люди тоже заводят семьи, встречаются с друзьями, влюбляются и расстаются. Но сильный человек никогда не станет напрашиваться на общение или цепляться за бессмысленные отношения из-за страха остаться в одиночестве. Сильный человек может легко выбирать, что для него сейчас лучше — одиночество или близость. У него нет «удела», у него есть выбор. Чтобы хорошо чувствовать себя в одиночестве, нужна сила. Чтобы хорошо чувствовать себя рядом с другими, тоже нужна сила, и не меньшая. Сильный человек не боится одиночества, но и отношений он тоже не боится. Сильный человек не будет в тревоге устраивать «проверки», звонить по сто раз в день, пытаться привязать к себе партнера. Поэтому рядом с ним хорошо и спокойно. © Пронина Евгения / Яндекс.Кью

Вас раздражает пустая болтовня

Обсуждение свежих сплетен может казаться веселым времяпрепровождением, но на самом деле это бесполезное занятие, которое ставит под угрозу репутацию тех, кто в нем участвует. Пустые разговоры, перемывание костей общим знакомым лишают человека энергии. Тот, кто хочет сохранить внутреннюю силу, не расходует время впустую и не тратит слова на то, что можно доказать делом.

Вы рассчитываете только на себя

Вокруг сильного человека может быть много людей: добрых, умных, отзывчивых. Но ни в ком из них он не будет искать опору. Да, выслушает доброе слово, примет поддержку, поблагодарит за помощь. Но никогда не станет хвататься за кого-то как за спасательный круг или надеяться, что все рассосется само собой. Эмоционально и психически сильные люди так заняты поиском решения своих проблем, что у них просто нет времени проклинать судьбу и сидеть сложа руки. Спустя 12 лет брака у меня было все: квартира, маленькая, но своя; муж; сын и дочка, которая вот-вот должна была появиться на свет. За 2 недели до родов муж сухо сообщил: «Кажется, я тебя больше не люблю». Меня как обухом по голове ударили. Когда дочери исполнилось 2 месяца, я узнала, что муж прекрасно устроил свою жизнь с новой спутницей, с которой встречался весь последний год. Мне было так плохо, что первые полгода после рождения дочери я жила как в тумане. Однажды, когда я в очередной раз рыдала на полу в ванной, в голове прозвучала мысль: «Дальше так жить нельзя». С того дня я стала делать все, чтобы выкарабкаться из своего мрачного состояния. Сейчас все хорошо, и я даже благодарна за тот урок, что преподал мне муж. Я навсегда усвоила: моя жизнь только в моих руках.

Вы можете попросить прощения, когда это нужно

Большинство людей не умеют просить прощения. Вместо этого они просто оправдываются. А кто-то и вовсе считает, что извинения — признак слабости. Они делают вид, что ничего не было, и продолжают жить как ни в чем не бывало. Чтобы попросить прощения, нужна смелость. Только по-настоящему сильный человек способен признать свои ошибки, не боясь показаться беззащитным и уязвимым. Слабым людям такое великодушие несвойственно.

Вы не вините в своих неудачах обстоятельства и других людей

Есть люди, которые любят винить в своих неудачах внешние силы: родителей, детство, учительницу по математике, начальника-самодура, дождь за окном, фазы Луны, магнитные бури... Этим «несчастьям» нет конца и края. Люди нередко приписывают себе статус жертвы, чтобы защититься от боли и поддерживать хорошее мнение о самих себе. В судьбе сильного человека тоже случаются беды, расставания и потери. Он так же, как и все, испытывает боль, грусть и отчаяние. Однако, в отличие от слабого, сильный человек не смакует обиды и не обвиняет других в своих провалах, а стоически преодолевает невзгоды, извлекая из уроков прошлого ценный опыт.

Вы превращаете ошибки в опыт, а боль — в мудрость

В жизни каждого человека случаются события, которые оставляют душевные раны. Сильные люди, пережившие трудные времена, научились превращать боль в мудрость, а удары судьбы — в бесценный опыт. Они тоже совершают ошибки, наступают на старые грабли, обжигаются, падают... Но несмотря ни на что поднимаются и продолжают жить, сохраняя в сердце любовь и красоту.