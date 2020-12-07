10 неочевидных признаков того, что у человека мышление уже замочной скважины

«Что в лоб, что по лбу», — с отчаянием говорим мы о человеке, которому бесполезно что-либо объяснять и доказывать. И — странное дело — узколобость и зашоренность взглядов такого экспоната замечают все, но только не он сам. Иметь дело с подобными людьми трудно, а вразумить их практически невозможно.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие особенности поведения с головой выдают человека с ограниченным мышлением. О них наша сегодняшняя статья.

Считает себя умнее всех

Одним из основных признаков недалекого ума является твердолобая уверенность человека в том, что он все знает лучше остальных и не может ни в чем ошибаться. Никакие, даже самые красноречивые факты не заставят упрямца признать, что его взгляды устарели или просто в корне неверны. По сути, узкое мышление — это типичный пример эффекта Даннинга-Крюгера, когда люди, имеющие низкий уровень квалификации, считают себя крутыми профессионалами и не способны оценить не только собственную некомпетентность, но и профессионализм кого-то другого. Люди с широкими взглядами, наоборот, зачастую полны сомнений и нерешительности.

Поражение в споре считает концом света

Вступать в дискуссию с узколобым собеседником себе дороже. Неважно, насколько обоснованными будут ваши доводы, — оппонент все равно их не услышит. Ему нет никакого дела до ваших взглядов, а уж тем более до истины. Главное — выйти из спора победителем. Попытку переубедить себя ограниченный человек принимает как посягательство на унижение его чести и достоинства, а потому сделает все, чтобы даже конструктивный диалог превратить в словесную перепалку.

Видит мир в черном цвете

Неблагодарная работа, завистливые коллеги, непослушные дети — люди с ограниченным мышлением только и говорят о том, как плохо все вокруг. Сами того не замечая, они фокусируют внимание на том, что их не устраивает, а потому чувствуют себя разочарованными и недооцененными. Зашоренность взглядов не дает им взглянуть на проблему под другим углом. Считая себя кругом правыми, такие люди не допускают мысли о том, что причина всех бед кроется в их собственном поведении, и продолжают винить в них кого угодно, но только не себя.

Принимает в штыки то, что кажется странным

Обладатель узких взглядов не только боится показаться неправым, но и болезненно стремится контролировать происходящее вокруг. Провозгласив себя всеведущим мудрецом, он не потерпит, чтобы кто-то подвергал сомнению его упрощенную, но привычную картину мира. А потому к тем, кто не соответствует его установкам и верованиям, такой человек будет относиться заведомо враждебно.

Чаще утверждает, чем задает вопросы

Человек, находящийся в плену у собственных предрассудков, заблуждений и заезженных стереотипов, так ограничен собственным незнанием, что даже не стремится узнать что-то новое. Его не интересует, что думает и чувствует собеседник, — достаточно знать то, что думает и чувствует он сам. Человек широких взглядов, напротив, активно интересуется жизнью и другими людьми, постоянно ищет возможность развития. Любопытство, открытость всему новому, готовность обсудить разные точки зрения — качества, которые характерны только для людей с открытым мышлением.

Любит раздавать непрошеные советы

За узостью мышления всегда стоит чувство внутреннего превосходства и самодовольство. Вот почему недалекие люди так любят раздавать непрошеные советы, отпускать язвительные замечания и с особым удовольствием тыкать носом других в их ошибки. Такое поведение помогает обладателям не самого большого ума лишний раз самоутвердиться и почувствовать себя лучше на фоне «жалких неудачников». На деле же это не что иное, как проекция их собственных проблем, страхов и комплексов на кого-то другого. Но из-за отсутствия склонности к самоанализу подобные невежды об этом вряд ли когда-то узнают.

Думает, что разбирается в людях

Еще один яркий признак того, что кругозор человека не шире замочной скважины, — это поляризованное, или «черно-белое», мышление. Идя на поводу у своих предрассудков и заблуждений, человек утрачивает способность тонко чувствовать ситуацию и начинает мыслить крайностями. Люди и вещи для него либо плохие, либо хорошие, а мир либо черный, либо белый. В итоге человек не задумываясь навешивает ярлыки на окружающих: «современные дети бестолковые», «женщины глупее мужчин», «все мужчины изменяют» — список можно продолжать бесконечно. А убедить их в обратном практически невозможно.

Употребляет фразу «Я могу ошибаться, но...»

Американский финансист, миллиардер Рэй Далио пишет в своей книге «Принципы», что тревожным звоночком является повторяющаяся в речи фраза: «Я могу ошибаться, но... Вот такое мое мнение». Человек, произносящий эти слова, больше заинтересован в поддержании собственного мнения, чем в изучении вопроса. И, по сути, просто маскирует по-настоящему ограниченный кругозор под открытость взглядов.

Постоянно перебивает

Человек с зашоренным взглядом на мир категорически не терпит проявления других убеждений и точек зрения, а потому в любом разговоре пытается перетянуть одеяло на себя. Неважно, находитесь вы на рабочем совещании или сидите в кругу друзей, такой человек всегда найдет способ вставить в разговор свои пять копеек и закрыть рот остальным. Обрывая собеседника на полуслове, он просто-напросто лишает его возможности высказать свое мнение, закончить мысль. Для него это отличный способ проявить свое доминирование и удивительную осведомленность по любому вопросу.

Никогда не изменяет своим привычкам

Узость мышления — это в первую очередь страх перед чем-то новым. Человеку с ограниченным кругозором трудно выйти за жесткие рамки собственных предрассудков и психологических установок. Он держится за них, как за спасательный круг, и потому годами сидит на нелюбимой работе, терпит неподобающее поведение супруга и не делает ничего, что может изменить его жизнь. Даже в мелочах такой человек верен себе: ходит в одни и те же магазины, покупает одни и те же продукты, ездит на одни и те же курорты. «Синица в руках» для такого человека всегда лучше, чем перспектива иметь дело с чем-то неизвестным, угрожающим его стабильности.