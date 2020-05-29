10 неочевидных признаков, которые могут выдать в вас несовременного человека

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Подавляющее большинство людей старается шагать в ногу со временем. Удивить кого-то наличием гаджета последней модели сегодня сложно, ведь у каждого городского пенсионера есть и смартфон, и аккаунты в социальных сетях, а то и гироскутер для поездок на дачу. И все же современного человека легко отличить от несовременного, но дело вовсе не в материальных вещах.

Мы в AdMe.ru провели мозговой штурм на эту тему. Даже поспорили, но с уважением к мнению друг друга, ведь современный человек считается с чужими взглядами. В конце концов мы составили список признаков человека, который остался жить во вчерашнем дне. Судите сами, что из этого вышло.

1. Вы доверяете всему, что пишут в соцсетях

Инфоповодов для создания фейковых новостей в современном мире более чем достаточно. Поэтому современные люди критично относятся к любому контенту, а несовременные верят всему, что пишут в интернете, и распространяют дезинформацию по сети.

2. Вы уверены, что профессия должна быть одна на всю жизнь

Профессия на всю жизнь — это отголосок недавнего прошлого. В XXI веке людям приходится подстраиваться под быстро меняющийся рынок труда и осваивать все новые и новые специальности.

3. Проявляете нетерпимость к чужим вкусам и взглядам

Один из явных признаков несовременного человека — это нетерпимость, например, к новым словам или внешнему виду тех, кто по абсолютно субъективному мнению немодно одет или плохо выглядит.

4. Не считаетесь с чужими интересами

Жизненный принцип «что хочу, то и делаю» морально и безнадежно устарел. Гражданская сознательность помогает не только избежать проблем с законом, но и жить в гармонии с другими людьми.

5. Вы не считаете нужным узнавать что-то новое

Никто не говорит, что взрослый занятой человек должен увлекаться всем современным — слушать музыку не ту, которая нравится, а «модную», смотреть не любимые фильмы, а только новинки. Но и загонять себя в возрастные рамки тоже не стоит, ведь в мире каждый день происходят какие-то открытия.

6. Вы спамите гифками и открытками в мессенджеры

Если бы можно было запретить отправлять все эти картинки в мессенджерах, мы бы за это проголосовали. Прикольно, что тетя научилась пользоваться интернетом и теперь присылает 100 картинок в день, но это сильно отвлекает и засоряет память в смартфоне.

7. Отказываетесь принимать любую помощь

Быть уставшей, нервной и отказываться от помощи — это антитренд. Сейчас эпоха новой искренности — времени, когда не стыдно признаваться в собственной неидеальности и наслаждаться поддержкой родных и близких.

8. Покупаете вещи про запас

Может, где-то и сохранилась традиция собирать приданое дочерям, но вряд ли это будут вещи из магазина. Хочется верить, что время дефицита товаров кануло в Лету и можно забыть про покупки «на всякий случай».

9. Вы не терпите новых слов и выражений

Из современных выражений и слов давно пора делать отдельный словарь, но все-таки стоит следить за подобными переменами, чтобы однажды не опростоволоситься.

10. Вы считаете, что для веселья есть возрастные ограничения

Общество давно обеспокоено проблемой эйджизма — дискриминации пожилых людей. К сожалению, стереотипы о том, как нужно вести себя в определенном возрасте, прочно закрепились в нашем сознании и бывает непросто от них отказаться. Но какая разница, сколько человеку лет, если на душе у него праздник?