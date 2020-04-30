10 неочевидных нюансов поведения, которые показывают, что человеку не место рядом с вами

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Люди, которые находятся рядом с нами, всегда влияют на наше мироощущение и настроение, даже если мы этого не хотим, а их поведение кажется неприемлемым. И часто, не обращая внимания на первые звоночки, позже мы можем обнаружить, что отношения не приносят удовольствия и зашли в тупик.

Мы в AdMe.ru выделили особенности поведения, которые говорят о том, что, скорее всего, человек рядом с вами — это не самая подходящая компания, а дальнейшее общение с ним может привести к отношениям, которые называют токсичными.

1. Говорит гадости о других

Возможность порадоваться за других — это опция, которая незнакома некоторым людям. Психологи говорят, что подобное поведение часто произрастает из неуверенности и нелюбви к себе. Постоянное неприятное ощущение, что кто-то умнее, удачливее, богаче, заставляет таких людей сплетничать, критиковать и осуждать действия окружающих. Если вы стали доверенным лицом такого человека и он выливает на вас весь свой негатив, не надейтесь, что вы сможете не запачкаться в этом. Скорее всего, с другими людьми он с таким же удовольствием обсуждает и критикует вас.

2. Вежлив с вами, но хамит посторонним

Даже если грубое поведение, хамство не направлены непосредственно на вас, это все равно вызывает стресс, отталкивает от человека, портит настроение. И если в начале отношений человек позволяет себя грубые выпады при вас в адрес посторонних лиц, значит, он не видит в них ничего зазорного и, возможно, считает подобное поведение проявлением силы и характера. И такие «проявления характера» по отношению к вам — это всего лишь вопрос времени.

3. Часто теряет контроль над собой

Еще одно проявление токсичности — когда человек теряет контроль над эмоциями или только делает вид, что теряет. А потом оправдывает крики и оскорбления всего-навсего своей излишней эмоциональностью или, того хуже, возлагает вину на вас: «Ты меня довел!», «Ты была неправа, и я не выдержал!», «Ты никогда меня не слушаешь, как тут можно сдержаться?!»

4. Отнимает ваше время

Человек, который испытывает постоянную потребность в самоутверждении и давлении на другого, будет регулярно ставить вас в неудобное положение. Вам придется доказывать ему, что он вам дорог, выбирать между ним и важными для вас делами. И если выбор будет не в его пользу, ждите драмы. Немногие вещи могут соперничать с таким человеком. Работа? Учеба? Встречи с друзьями? Личное время? Все это неважно. Уважительная причина — только вопросы жизни и смерти. Но это не точно.

5. Постоянно прав и не признает мнения другого

Можно ли выстроить комфортные отношения с человеком, который считает, что он всегда прав? Такие люди рассматривают других и общение с ними как вызов, борьбу, в которой нужно победить. Их отличает высокомерие, неуважение к чувствам окружающих, выдача личного мнения за неоспоримые факты. Близкие отношения им мешает построить неготовность признать других людей равными себе.

6. У него всегда все плохо

Нелегко, когда в жизни постоянно присутствует драма, но токсичным людям это удается. Что-то обязательно идет не так, и вот они уже нуждаются в вашем сочувствии и поддержке. Но ни в коем случае не в конструктивном совете, ведь тогда проблема имеет шанс решиться, а это никому не интересно. Появляются все новые и новые поводы для жалоб, а вы все чаще и чаще чувствуете себя виноватым за хорошую, по сравнению с «попрошайкой», жизнь.

7. Ставит свои желания выше ваших

Нет ничего плохого в разумном эгоизме и таком положении вещей, при котором каждый блюдет свои интересы. Но если в отношениях только вы постоянно жертвуете своими интересами, их сложно назвать здоровыми. Если ваш партнер или друзья всегда опираются лишь на свои желания, пренебрегая вашими чувствами, стоит задуматься о вашем положении в данных отношениях.

8. Его обещания ничего не стоят

Бросание слов на ветер — еще один звоночек, сигнализирующий о том, что для человека ваши отношения не так уж и важны. Конечно, у всех бывают форс-мажорные обстоятельства. Но регулярный отказ от своих обещаний, потому что появились более важные дела, — яркий маркер того, что вы в команде «запасных». В таких ситуациях стоит задать вопрос и себе: не слишком ли вы давите на другого человека, вынуждая его давать обещания, которые он не может выполнить?

9. Он ждет от вас ненужных жертв

Если партнер все время дает понять, что вы не соответствуете тому идеалу, который он себе придумал, не стоит надеяться, что он изменит свое мнение. Манипулирование может принимать разные формы. Это может быть давление на чувство вины за ваши действия, стиль жизни, манеру одеваться. Или постоянные указания на то, что вы могли бы постараться стать лучше ради него и изменить свои взгляды, привычки, убеждения. Подумайте, вы действительно готовы избавиться от своей личности в угоду другому?

10. Вам стыдно за его поведение

Кажется, что этот пункт может противоречить предыдущему, ведь каждый волен проявлять свою личность так, как считает нужным. Однако понимание того, что партнер вам не подходит, и давление на него с целью поспособствовать изменениям — это разные вещи. Отношения могут стать разрушительными для вашей психики, если вы понимаете, что человек не соответствует вашим базовым идеалам и установкам, но продолжаете оставаться с ним рядом.