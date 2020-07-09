10 неочевидных фактов о детях, о которых понятия не имеют даже опытные родители

Каждый родитель хочет лучше понимать своего ребенка, хотя дети так быстро меняются, что кажется, существ загадочнее просто не найти. Наши «маленькие люди» каждый день преподносят сюрпризы и заставляют родителей самих становиться все совершеннее.

Мы в AdMe.ru заинтересовались фактами, связанными с физиологией и психологией ребенка, которые, возможно, помогут понять вашего малыша и помочь ему вырасти в умного и счастливого взрослого.

1. В первые недели ребенок не может плакать, потому что не умеет

У новорожденного ребенка, конечно, есть слезные каналы, только вот жидкости в них пока недостаточно. Она вырабатывается только для того, чтобы защитить глаза, но не может вытечь. Такое положение вещей сохраняется несколько недель после рождения, малыш может только кричать. Иногда, если со слезными канальцами что-то не в порядке, глаза могут воспаляться, а слезы все не появляются. Это повод обратиться к педиатру или детскому окулисту.

2. У детей больше вкусовых рецепторов, чем у взрослых

Мы говорим о настоящих гурманах, что они могут ощутить всю полноту вкуса. Но подлинные гурманы — это дети, просто они этого еще не осознают. У среднестатистического ребенка примерно 10 тыс. вкусовых рецепторов, тогда как во взрослой жизни остается примерно 5 тыс. Поэтому дети гораздо лучше чувствуют оттенки вкуса, просто часто не могут объяснить это себе или взрослым. Например, блюдо, которое нам не кажется таким уж горьким или кислым, для них будет слишком насыщенным. А нам нежелание ребенка его есть может показаться обычными капризами. И, конечно, дети предпочитают сладкие вкусы, которые чувствительные рецепторы еще и усиливают.

3. До 5 месяцев малыш не может распознать вкус соли, потому что рецепторы не до конца сформированы

Считается, что первые вкусы, которые различает ребенок, — это сладкий и горький. И только к 5 месяцам полностью формируются рецепторы, которые отвечают за распознавание и реакцию на соленое. На соленый вкус до определенного возраста ребенок проявляет нейтральную реакцию, и ученые говорят о том, что дети либо не ощущают его, либо просто не считают значительным до 5-6 месяцев.

4. Младенец не видит синего цвета

Считается, что первым в своей жизни ребенок начинает различать красный цвет. Затем желтый. Способность же отличать оттенки синего и зеленого формируется, по разным исследованиям, с 4 месяцев и позже. Поэтому «раннее развитие» в ключе обучения цветам — довольно бессмысленное занятие в младенческом возрасте. В первые месяцы жизни окулисты рекомендуют окружать ребенка игрушками именно красного и желтого оттенков, чтобы этапы зрительного развития проходили правильно.

5. Первые звуки малыша очень важны

Кажется, что детский лепет — это бессмысленный набор звуков, которые вырываются из уст детей. Но он подсказывает родителям, что мозг ребенка готов к обучению. Когда родители слышат такие «подсказки», им стоит быть очень внимательными. По словам нейробиологов, разговор родителей с малышами делает последних более сообразительными. Поэтому диалог между взрослым и ребенком играет очень важную роль.

6. Глаза практически не меняют своего размера при взрослении

Тот факт, что дети кажутся нам более «глазастыми», чем взрослые, имеет простое объяснение. Глаза выглядят большими относительно лица. Основной рост глаз происходит до 3 лет, после этого глаза не растут или растут очень медленно. Для сравнения: глаз 3-летнего ребенка имеет размер примерно 23 мм, а к 20 годам его размер увеличится на 1 мм.

7. Если ребенок смеется — он улучшает свой иммунитет

Смех и улыбка — это поначалу единственный способ общения малыша с близкими людьми. Младенец улыбается примерно 200 раз в день, а при помощи смеха он выражает радость, обучается звукам, показывает, что все в порядке. Взрослеющим детям смех помогает снимать стресс. По мнению ученых, смех — это лучшее лекарство и главная защита детского иммунитета. Поэтому не стоит ругать детей за излишнюю смешливость, ведь для здоровья им рекомендовано смеяться не реже 300 раз в день, а это примерно через каждые 3 минуты. Главное, чтобы взрослые выдержали.

8. «Если я не вижу, то никто не видит». Такое убеждение считается нормой для малыша 3 лет

Вы можете столкнуться с такой странной ситуацией: ребенок прикрывает глаза рукой и заходит в комнату, чтобы стащить конфеты. В комнате находитесь вы. Ребенок думает, что вы не видите его потому, что он не видит вас. Взрослым это кажется смешным, но ребенок действительно так думает. Это означает, что абстрактно-логическое мышление еще не развито и все воспринимается слишком буквально. Можно постараться ускорить абстрактное развитие малыша, но до 3–4 лет такая «прямолинейность» считается нормой.

9. Подростки более уязвимы по сравнению с малышами

Подросткам для правильного развития нужно больше сна, чем взрослым и детям младшего возраста, — 9–10 часов в сутки. Исследования показывают, что повышение и спад уровня мелатонина в крови подростков происходит в течение ночи и утра позже, чем у взрослых и младших детей. Это может быть объяснением того, что подростки подолгу не ложатся спать, а потом не могут проснуться рано утром. Но так как нужно вставать, чтобы идти в школу, ежедневно они теряют нужные минуты сна.

10. Объятия жизненно необходимы детям

Обнять ребенка — значит очень быстро показать его важность и значимость. Дети, не получившие достаточно нежности и ласки, растут неуверенными в себе, они не способны к эмпатии и взаимным чувствам. Но помимо психологического аспекта, обнимашки полезны для физического здоровья. С ними увеличивается количество эндорфина и окситоцина, повышается уровень гемоглобина, укрепляется иммунитет.

А вы знали эти факты о том, как развиваются дети? Может быть, у вас есть интересные истории наблюдений за вашими малышами?