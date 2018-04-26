10 необычных способов научить мозг генерировать свежие идеи

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Мыслить нестандартно, находить новое в обыденном, выдавать идеи — умения, без которых теперь не обойтись. Говорят, талантливыми людьми рождаются, но специалисты в области креативного мышления утверждают обратное, считая, что эти навыки может развить каждый.

AdMe.ru предлагает подборку эффективных упражнений для тренировки творческих способностей, которые пригодятся в любой созидательной деятельности.

1. Утренние страницы

Способность генерировать идеи неразрывна со способностью четко и быстро формулировать свои мысли. Чтобы развить ее, Джулия Кэмерон, один из самых известных экспертов в сфере развития творческих способностей, рекомендует упражнение «Утренние страницы». Каждое утро перед завтраком записывайте свои мысли и переживания на трех страницах. Писать нужно все, что пришло в голову именно в эту минуту. Техника позволяет избавиться от мысленного «мусора». Выгруженные на бумагу мысли освобождают в голове место для новых идей. В процессе написания может сложиться план решения дела, на которое долго не хватало времени. Важно не перечитывать написанное и не давать никому читать. Лучше сразу сложить в конверт и убрать. По словам Джулии Кэмерон, такая практика позволяет выключить внутреннего цензора и критика, позволяя творческому потоку не останавливаться.

2. Меняйте привычное

Каждый день, совершая одни и те же действия, следуя одними маршрутами, мы ставим мозг на авторежим, закрывая вход новым идеям. Чтобы запустить мышление, попробуйте поменять привычный маршрут до работы, приготовьте на ужин необычное блюдо, послушайте новую музыку. Даже использование «неосновной» руки способствует большей активации обоих полушарий мозга. Арт-терапевт Лючия Капачионе в своей книге «Сила другой руки» отмечает, что, когда возникает диалог между левым и правым полушариями мозга, мысли и эмоции становятся более выраженными и понятными.

3. Создавайте свои ритуалы

Изменять привычки в повседневных делах полезно, а вот в момент творчества — составления проекта, создания картины или написания статьи — следует придерживаться привычных действий. Стивен Кинг в своем автобиографическом романе «Как писать книги» подчеркивает важность распорядка и правил в творческом процессе. Мозг запоминает окружающую обстановку во время своей созидательной активности и в очередной раз подключит воображение в нужный вам момент. Писатель отмечает, что нужно терпение: если не получится в 1-й раз, то в 10-й точно выйдет.

4. Творческое свидание

Джулия Кэмерон в своей книге «Путь художника» предлагает упражнение «Творческое свидание». Раз в неделю посвящайте время любимым занятиям. Для начала составьте список дел, которые приносят вам радость. Кататься на роликах, печь пироги, читать стихи — все, что угодно, на что обычно не удается выделить время. Важно, чтобы на таком свидании вы были наедине с собой. Можно сходить в магазин тканей или в цветочный, смонтировать мини-фильм из семейных съемок или прогуляться по городу с фотоаппаратом. Смысл творческого свидания в том, чтобы найти для себя что-то новое и вдохновляющее.

5. Больше физической активности

Аэробные занятия «вытаскивают» лучшие идеи и мысли из глубин нашего мозга. Согласно исследованиям, во время физической активности мышление становится шире, значительно повышается настроение. Лучший пример в подтверждение исследования — это Альберт Эйнштейн, которому пришла идея теории относительности во время езды на велосипеде. Бег, плавание, спортивная ходьба, катание на коньках — выберите то, что нравится именно вам.

6. Временно ограничьте чтение

Джулия Кэмерон предлагает бороться с творческим застоем с помощью недельного воздержания от чтения. Когда поток информации атакует наш мозг ежесекундно, это достаточно трудное задание. Но, по мнению писательницы, перестав тратить время на чепуху, мы возвращаемся в мир чувств. Ограничивая поток, впускаемый в себя из книг и интернета, как награду мы получим внутренний поток в виде наших собственных мыслей, чувств и идей. Интернет на этот период лучше отключить, чтобы по привычке не открыть новостную ленту. В это время можно заняться делами по дому, которых всегда найдется немало: пересадить цветок, помыть окна или разобрать вещи в шкафах.

7. Ассоциации

Упражнение, не требующее никаких специальных инструментов для его выполнения. Находясь в своей комнате или в рабочем кабинете, осмотритесь и выберите любой предмет. Далее придумайте 5 подходящих прилагательных к нему. Например, косметичка. Тканевая, красная, маленькая, удобная, яркая. Если придумаете больше, это только плюс. Теперь немного сложнее: придумайте 5 прилагательных, не подходящих предмету. Например, косметичка вкусная, таинственная, соленая, деревянная, компьютерная. Если прилагательных получается больше, не останавливайте фантазию.

8. Метод «6 шляп»

Британский психолог и писатель, эксперт в области творческого мышления Эдвард де Боно в своей методике «6 шляп» предлагает параллельное мышление как способ решения творческих задач. Все шляпы разноцветные, и каждый цвет имеет свое значение. Так, примеряя белую шляпу, мы сосредотачиваемся на имеющейся в нашем распоряжении информации. Пытаемся понять, каких данных недостает, где их найти, как использовать уже известные факты и выводы для решения проблемы. Красная шляпа включает интуицию и чувства. В черной шляпе нужно стать пессимистом, прогнозируя плохой исход дела. Желтая шляпа подразумевает, наоборот, позитивный взгляд на проблему. Зеленая шляпа отвечает за поиск необычных идей и неординарных взглядов. Синяя — шляпа руководителя. Суть метода в том, чтобы осмыслить ситуацию 6 разными способами.

9. Каракули да Винчи

Леонардо да Винчи для создания идей и образов использовал свой метод. Он закрывал глаза, полностью расслаблялся и изрисовывал чистый лист бумаги произвольными каракулями.

Потом отыскивал в нарисованном образы, предметы и явления. Многие его изобретения и идеи картин родились из таких каракулей. Для упражнения нужно взять чистый лист, заполнить его ровными рядами одинаковых кружочков или крестиков. Затем к каждой фигуре дорисовать детали, чтобы получилось что-то узнаваемое, или, к примеру, заполнить кружки различными узорами. В общем, дайте простор своей фантазии.

10. Не ждите вдохновения

Многие творческие люди в кризисные моменты ссылаются на отсутствие вдохновения и музы. Однако Стивен Кинг, автор десятков успешных романов, всегда придерживается мнения, что музу ждать не стоит, и она непременно придет в процессе. Вместо того чтобы беспокоиться об успешности или провале своей идеи, начинайте действовать.

А какие методы для развития творческого мышления используете вы? Поделитесь в комментариях!