10 странных концов света, в которых человечество должно было погибнуть. Но не погибло

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Согласно «Википедии», человечество уже пережило 173 конца света. Причем некоторые из них выпадали на один и тот же день с промежутком всего в несколько часов. Но несмотря на то что никакое восстание машин или атака инопланетян так и не произошли, интересно посмотреть, какого тотального уничтожения боялись люди в разные времена.

AdMe.ru выбрал 10 самых оригинальных и даже глупых способов гибели человечества.

1806 год

В 1806 году в английском городе Лидс появилась курица, которая несла необычные яйца с надписями, обещающими скорый конец света. Хозяйка курицы вскоре стала выставлять птицу напоказ публике, и на глазах очевидцев та несла новое яйцо с новым зловещим посланием. Новость разлетелась настолько быстро, что уже через несколько дней истерия по поводу ближайшего конца света охватила почти всю Англию. Однако когда сроки предсказаний изрядно затянулись, то хозяйка призналась, что сама писала надписи на яйцах, а затем помещала их обратно в курицу. Что случилось дальше с хозяйкой, история умалчивает.

1910 год

В 1910 году все население охватила настоящая паника. Дело в том, что 18 мая того года орбита Земли прошла сквозь хвост кометы Галлея, что тут же вызвало ажиотаж. Распространились слухи о том, что комета отравила атмосферу ядовитыми газами и человечеству теперь осталось недолго. В США тогда даже выпускали специальные таблетки под названием «Комета», которые обещали исцеление. Разумеется, таблетки были подделкой, а конец света так и не состоялся. Но впечатления остались.

1919 год

Спустя 9 лет люди стали готовиться к концу света в честь парада планет. 17 декабря 1919 года 6 планет Солнечной системы выстроились в ряд, и американский метеоролог Альберт Порт (Albert Port) тут же предсказал, что Солнце взорвется и Земля пострадает от взрыва. Когда трагедии не произошло, он вышел и публично извинился.

1936, 1943, 1972 и 1975 годы

Специалист по рекламе Герберт Армстронг (Herbert W. Armstrong) был настоящим «профессионалом» в предсказывании концов света. Он основал свою «Всемирную церковь», а в 1936 году вовсю пророчил апокалипсис. Который не наступил. Тогда Герберт не растерялся и отодвинул его до 1943 года, а когда и это не сработало, он перенес его на 1972 год. Но так вышло, что у Герберта было крепкое здоровье, и в 1972 году он снова вышел на сцену объявил последнюю дату — 1975 год. Интересно, но и тогда нашлись сотни людей, которые все еще верили ему.

17 декабря 1996 года

В 1996 году американский ясновидящий Шелдон Нидл (Sheldon Needle) собрал сотни людей перед телевизором и пообещал, что именно 17 декабря всех землян испепелят ангелы и инопланетяне (да-да, одновременно). Почему именно такое сочетание, Шелдон не объяснил.

1998 год

В этом году группа «Движение духовного творчества» вооружилась учебниками по астрономии и убедила людей в том, что в сентябре-октябре взорвется звезда альфа Центавра. Но не просто взорвется, а выпустит поток смертоносных лучей, один из которых попадет в Южный полюс Земли и повергнет планету во мрак на 12 лет (примерно). Армагеддона не произошло, пингвинчики на полюсе не пострадали.

1999–2000 годы

Армагеддон миллениума был особенным, потому что его предсказывал сам Нострадамус. Сюда также подключились другие предсказатели и даже ученые. Программа была большая: ядерная война, астероид, комета, которая упадет в Атлантический океан, взрыв сверхновой звезды и масштабное солнечное затмение. Один из главных армагеддонов должен был произойти по вине компьютеров. Дело в том, что техника того времени при наступлении 2000 года воспринимала его как 1900-й. Десятки тысяч людей ждали восстания машин, взрыв всех электростанций и падение всех самолетов.

5 мая случился очередной парад планет. По традиции, все ждали цунами и полного уничтожения.

А вот 26 сентября ожидалось, что в Землю врежется реально существующий астероид Таутатис. Причем через 4 года астероид приблизился к планете настолько близко, что тревогу забили даже ученые. Но Земле повезло и астероид пролетел мимо.

2008 год

Официальный запуск Большого адронного коллайдера наделал очень много шума. Тогда люди были обеспокоены, что в результате запуска возникнет черная дыра, которая поглотит всю планету. Сотни людей присылали петиции и организовывали митинги с просьбой уничтожить «машину судного дня». Но 10 сентября коллайдер запустили и ничего не произошло.

2011 год

Людей напугала очередная комета, открытая астрономом Леонидом Елениным. Было много версий: от самых банальных, что комета врежется в Землю и уничтожит все живое, до тех, что за нею летят космические корабли пришельцев. Но в конце августа 2011 ядро кометы разрушилось и она потерялась из виду.

2012 год

Самым запоминающимся концом света за последние годы стал «апокалипсис по майя». Календарь индейцев заканчивался на дате 21.12.2012, а дальше — новая эпоха. Конец света ждал весь мир. Сценарии были различные, включая классический парад планет, катаклизмы, смещение полюсов и падение метеорита. Было снято несколько фильмов, которые предполагали будущие события. Люди начали организовывать курсы по выживанию, продавать билеты на ковчег, в бункеры и закупаться провизией. Так, в офисах на 21 декабря было зафиксировано рекордное число заявлений на отгул, чтобы провести конец света с семьей. Но настоящая паника охватила людей, когда «последнее издание древнего календаря» стало неактуальным. Люди поняли, что конца света не будет, тонна гречки была закуплена зря, а на работу в понедельник все-таки придется пойти.

Но это еще не конец: нам предстоит пережить еще как минимум 3 конца света

1. 2021 год. По расчетам ученых, это крайний срок инверсии (смены) магнитных полюсов Земли. Может затопить многие города и даже континенты. 2. В 2029 году астероид Апофис будет пролетать возле планеты Земля и вследствие этого изменит свою траекторию. А уже в 2036 году есть риск столкнуться с ним. 3. В 2060 году конец света по расчетам Исаака Ньютона.

Но мы и это легко переживем