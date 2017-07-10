10 нелепых девчачьих привычек, с которыми пора расстаться взрослой женщине

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Капризным девочкам многое прощают, но взрослой даме некоторые черты совсем не к лицу. AdMe.ru собрал несколько советов, как распрощаться с вредными женскими привычками. Проверено: после этого любые отношения станут лучше.

Обижаться, но не говорить, на что

Ваша пара — это команда. И, как в любой команде, вы научились чувствовать друг друга, понимать с полуслова. Но если дело дошло до обиды, не ждите чудес — открыто скажите партнеру, что вам не нравится, и попросите его помочь вам вместе найти решение.

Сплетничать

Если вам действительно хочется узнать, что происходит в жизни другого человека, спросите у него напрямую. Возможно, ему будет приятно выговориться, а вы сможете помочь поддержкой и советом.

Скандалить, если на сообщение долго не отвечают

Бывает, приходит сообщение от любимого человека, а у тебя совещание, тренировка или другие дела, которые никак не отложить. И ты ждешь удобного момента, чтобы ответить. Но отправив наконец ответ, мы не задумываемся, что другой человек тоже может быть занят.

Подсмеиваться над чужими интересами

Будь мы все одинаковы, в мире царила бы скука. Постарайтесь терпимее относиться к хобби другого человека, а лучше попробуйте что-то новое вместе.

Плакать, чтобы добиться своего

Слезы могут только накалить обстановку и вызвать неприятные эмоции. Выход есть: когда другой человек не хочет выполнять вашу просьбу, спокойно объясните ему, почему это так важно для вас.

Слушать советы подруг про отношения с мужчиной, вместо того чтобы поговорить с ним

Чем больше подруг, тем больше мнений. Но даже самые мудрые люди не знают рецепта счастья. Ваши отношения с любимым мужчиной — это ваш маленький мир, который вы построили вместе. А значит, все, что касается ваших отношений, нужно обсуждать вдвоем.

Устраивать ссору, если человек хочет провести свободное время не только с вами

Даже самые влюбленные и преданные люди иногда хотят провести время с друзьями и близкими, заняться своим хобби или просто побыть наедине с собой. В этом нет ничего предосудительного. А вы в результате недолгих разлук успеваете соскучиться по любимому человеку.

Тратить деньги из общего бюджета, не посоветовавшись со второй половиной

Самое важное правило общего бюджета: любые решения о расходах принимаются сообща. И неважно, это покупка для двоих или только для вас. Неприятно узнать, что другой человек потратил деньги на свою прихоть, пока вы мечтали о том, что скоро вместе купите путевки на море.

Просматривать чужие письма и сообщения

Любые отношения строятся на доверии. Не стоит проверять почту или телефон своего партнера. Если поздние звонки и сообщения, которые получает любимый, раздражают вас, поговорите об этом с ним и объясните, почему это беспокоит вас.

Пытаться изменить привычки другого человека

Каждый человек — неповторимая личность со своими вкусами, пристрастиями, увлечениями и привычками. Принять человека таким, какой он есть, понять его мир и не пытаться в нем ничего изменить — задача непростая. Но это и есть настоящая любовь, где дружба, влечение, доверие и уважение друг к другу тесно переплетаются.