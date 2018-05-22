10 научных теорий, которые принесли человечеству очень много зла

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Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, но в поисках истины люди очень часто сворачивают на неверный путь. В истории человечества были случаи, когда это имело ужасные последствия для миллионов людей. В 1950 году философ-рационалист Бертран Рассел написал эссе «Логика и знание», где перечислил те заблуждения и ошибки человечества, которые уводят нас далеко от гуманистических ценностей.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 10 научных теорий, которые доказывают, как сильно могут заблуждаться люди. Ошибки прошлого стоит помнить, чтобы не повторить их в будущем.

1. Расовая теория

Основная мысль: одни расы лучше других. Эта теория появилась еще в эпоху рабовладения, чтобы придумать научное объяснение, почему одни люди должны подчиняться другим. В XIX веке французский писатель и социолог Жозеф де Гобино в своих трудах о расовом неравенстве объявил арийцев высшей расой, посчитав, что они превосходят остальных в физической силе, интеллекте, красоте и упорстве. Эту теорию развил германский антрополог Ганс Гюнтер. Началась нацистская политика «расовой гигиены» с целью дискриминации, а потом и уничтожения «неполноценных» людей, прежде всего евреев. Оценки числа жертв составляют от 4 до 8 миллионов человек. Современная наука никак не связывает умственные способности человека с цветом его кожи и происхождением.

2. Евгеника

Основная мысль: человека можно «улучшить» с помощью селекции. Автором идеи улучшения генофонда и развития качеств, ценных для общества, стал английский исследователь Фрэнсис Гальтон. Но вот в чем вопрос: а какие качества считать ценными? Не окажется ли в процессе селекции за бортом человек с высоким творческим потенциалом, но с врожденными физическими дефектами? Да и многие признаки, тот же алкоголизм, например, проявляются под влиянием внешней среды, в которой растет человек. В нацистской Германии развивалась «негативная евгеника» с целью прекратить размножение людей, которых по тем или иным причинам считали «неполноценными». Программы по принудительной стерилизации людей существовали также в скандинавских странах, США, Дании, Швейцарии, Англии, Японии. С развитием клонирования и появлением возможности вносить изменения в ДНК человека вопрос об этичности таких экспериментов опять актуален и вызывает немало споров и дискуссий. К примеру, в Исландии всем беременным женщинам, у детей которых во время УЗИ диагностирован синдром Дауна, делают аборт. Правильно ли это?

3. Телегония

Основная мысль: ребенок будет похож на первого партнера женщины. Эта теория была популярна у представителей религиозной и философской концепции креационизма, которые пытались доказать: женщина до брака должна непременно оставаться чистой и непорочной. По их мнению, интимная близость с любым мужчиной, а особенно с самым первым, влияет на внешность и черты характера будущих детей. Сложно подсчитать, сколько женщин пострадало от такого заблуждения. Идею телегонии (дословный перевод этого термина — «далеко рожденный») использовали нацисты, которые считали, что после отношений с «неарийскими» мужчинами немки уже не смогут родить «чистого» ребенка. Ангела Крин и Рассел Бондуриански из Австралии провели эксперимент на мухах и вычислили, что размер тела их потомства определяется размером тела первого самца, а не отца этого потомства. Но вот незадача: на других животных подобные опыты не ставили, есть много шансов на погрешность, да и строение половой системы человека и мухи определенно различается. Так что с открытием генетики эта теория пока не выдерживает никакой критики.

4. Теория плоской Земли в центре Галактики

Основная мысль: плоская Земля в центре мира. В модель Солнечной системы с Землей в центре люди верили на протяжении многих веков. Благодаря Николаю Копернику данное заблуждение начало понемногу отступать. Верили также и в то, что земля плоская. Несмотря на то что и эта теория была давным-давно опровергнута, до сих пор есть очень много людей, которые считают ее истинной. И все бы ничего, но в средние века с несогласными расправлялись, и делали это жестоко. Считалось, что неверие в то, что земля расположена в центре Галактики, подвергает сомнению идею божественной природы всего сущего, и «неверных» отправляли на костер.

5. Теория эффективного общения Дейла Карнеги

Основная мысль: отказ от собственного «я» и обязательная улыбка на лице. Человек, который любит выступать на публике, легко заводит новые знакомства, посвящает много времени работе, не вступает ни с кем в конфликты и постоянно улыбается, кажется окружающим успешным и довольным жизнью. Но не все так просто. В своих книгах Дейл Карнеги часто призывает забыть о собственном «я» и отказаться от своего мнения, чтобы понравиться собеседнику и сделать общение более приятным. Но человек, который постоянно притворяется, будет все время испытывать стресс и чувство подавленности, а это рано или поздно выльется в психосоматические расстройства. Такая игра на публику может помочь добиться некоторых целей, но уж точно не сделает человека счастливее. Карнеги советует людям постоянно улыбаться. Да, этот совет хорошо подходит экстравертам, а интроверты уж точно не возьмут его на вооружение.

6. Гомеопатия

Основная мысль: лечить подобное подобным, только в минимальной концентрации. Гомеопатия — это одно из направлений альтернативной медицины, основателем которого считают Христиана Ганемана. Для лечения болезней применяют малую дозу того лекарства, которое в больших дозах вызывает у здорового человека эту болезнь. Грубо говоря, гомеопатический препарат — это сильно разведенный яд. Порой настолько сильно, что превращается в обычную воду. Клинические испытания таких препаратов установили: очень часто различий между их действием и действием плацебо нет.



Ученые и исследователи считают гомеопатию одной из самых больших афер нашего времени, но при этом миллионы человек во всем мире регулярно пользуются гомеопатическими препаратами. Всемирная организация здравоохранения предупреждает: использование гомеопатии в качестве альтернативы основному лечению многих болезней опасно для здоровья и жизни.

7. Фокальный сепсис

Основная мысль: при воспалительном процессе в кровь выделяются токсины, которые отравляют организм, поэтому больной орган лучше всего удалить. Теория фокального сепсиса приобрела популярность в XIX веке и привела к огромному количеству ненужных операций. Врачи считали, что вредные бактерии в организме могут стать причиной многих болезней и даже психоза. В результате популярной практикой стало удаление «потенциально опасных» органов, например, аппендикса. В Европе и Америке из-за кариеса пациенту могли удалить не только зубы, но еще гланды и аденоиды. Современные исследования доказывают: теория очаговой инфекции не имеет под собой никакого научного подтверждения. Такие операции только вредили пациентам, а токсины, якобы выделяющиеся зараженными зубами, никак не влияли на психику. В большинстве случаев больным могли помочь традиционные методы лечения.

8. Кровопускание — способ лечить все болезни

Основная мысль: все болезни от переизбытка крови. Гиппократ был создателем теории о четырех жидкостях, согласно которой здоровый организм должен держать в равновесии четыре «гумора» — кровь, слизь, желтую и черную желчь. Считалось, что все болезни появляются из-за нарушения этого баланса, в частности, от слишком большого количества крови. Делая кровопускание с помощью вскрытия сосудов или гирудотерапии, пациент избавлялся от «плохой» крови. С современной точки зрения, опасность кровопускания очевидна: заражение крови от грязных инструментов, передача через кровь опасных инфекций и ослабление организма. Была опасность повредить артерии и вызвать сильное кровотечение. Этот метод лечения был популярен в течение почти двух тысяч лет и все еще практикуется: в частности, в азиатских странах многие болезни лечат с помощью кровопускания — хиджамы.

9. Френология

Основная мысль: какой череп — такой и характер. Австрийский врач и анатом Франц Йозеф Галль считал, что мысли, эмоции и психические особенности человека влияют на форму его черепа, так как заложены в полушариях мозга. Он рисовал «френологические карты», где каждая зона отвечала за определенную черту характера. Выпуклость на черепе в этом месте означала, что данная черта у человека развита, а впадина — что нет. Герой Леонардо ди Каприо в фильме «Джанго освобожденный» был приверженцем этой теории, ведь она оправдывала рабство. Также и по лицу во все века пытались прочесть характер, и, если находили «неблагонадежные» черты, это было достаточным поводом подозревать человека в преступлениях и нарушениях закона. С развитием нейрофизиологии было доказано, что на характер человека форма его черепа и размер мозга никак не влияют, да и физиогномика была объявлена лженаукой.

10. Теория о мировом заговоре

Основная мысль: всем миром управляет небольшая группа людей (а может, и не людей). Эта теория приписывает отдельным людям полный контроль над всеми ресурсами и политическими процессами на планете. Кажется, что вера в мировой заговор совершенно безобидна, но она весьма опасна за счет того ущерба, который наносит образованию. Согласно этой теории верить нельзя никому: ни учителям, ни научным исследованиям, ни советам врачей, ни даже самому себе (вдруг там уже какой-то чип вмонтирован?) и даже не стоит пытаться что-либо изменить. Мировым заговором объясняют эволюционную теорию Дарвина, освоение космоса и то, что ученые все еще не могут создать вакцину от рака. И каждый, кто критикует эту теорию, на самом деле давно в ее сетях. Ученый и математик Дэвид Граймс вывел формулу, которая доказывает: мировой заговор невозможен, так как он давно бы уже был раскрыт. По его подсчетам, «инсценировка» высадки на Луну могла быть тайной всего 3,7 года, а «заговор» против создания вакцины для борьбы с раком — 3,2 года.

А какое из современных исследований, по вашему мнению, не поддается никакой критике? Есть ли сейчас научные теории, в которые верят миллионы людей, а вы — нет?