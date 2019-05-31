10 научных открытий, о которых следует знать каждому, кто следит за здоровьем

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Если мы хотим прожить долгую жизнь без болезней, то нам нужно быть в курсе последних научных исследований в области медицины. Ведь результаты многих из них могут кардинально изменить наше представление о здоровье. Например, недавно специалисты пришли к выводу, что сидеть с сутулой спиной иногда полезнее, чем с прямой. А работа в маникюрном салоне по своей вредности сопоставима с работой на нефтеперерабатывающем заводе.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие открытия ученых могут положительно повлиять на наш образ жизни.

1. Удаление аппендикса грозит болезнью Паркинсона

Ученые из Университетской клиники Кливленда проанализировали национальную медицинскую базу данных, содержащую информацию о 62,2 млн пациентов. Выяснилось, что у людей, которым была проведена операция по удалению аппендикса, более чем в 3 раза чаще встречалась болезнь Паркинсона. Как именно «дрожательный паралич» связан с аппендицитом, эксперты пока не знают, но очевидно то, что между этими двумя заболеваниями есть что-то общее.

2. Работа в маникюрном салоне сравнима с работой на нефтеперерабатывающем заводе

Сотрудники Университета штата Колорадо 1,5 года изучали качество воздуха в 6 маникюрных салонах, расположенных в штате Колорадо. Ученые измеряли уровень концентрации в помещениях различных летучих органических соединений (этилбензен, формальдегид и другие). Выяснилось, что во всех 6 салонах уровень концентрации этих токсичных веществ многократно превышал минимально допустимые значения, что в свою очередь значительно повышает риск заболеть раком носоглотки, лейкозом и другими видами рака. К тому же опрос показал, что большинство работников данных заведений жалуются на раздражения кожи и слизистой глаз, а также на головные боли. Эксперты подсчитали, что если дышать таким загрязненным воздухом в течение 20 лет, то риск развития рака повышается в 100 раз, а работа в маникюрном салоне сравнима с работой в автогараже или на нефтеперерабатывающем заводе. В то же время, как отметили исследователи, клиентам беспокоиться не стоит, но только если они не страдают астмой или аллергией.

3. Синий свет от светодиодов опасен для зрения

Французские специалисты из Национального агентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда выяснили, что синий свет, испускаемый светодиодными лампами и гаджетами, оказывает негативное влияние на здоровье. В частности, он приводит к нарушению циркадных ритмов человека, а также негативно воздействует на сетчатку глаза. Особая опасность грозит детям, поскольку глазной хрусталик у них сформирован не полностью. Эксперты рекомендуют использовать светодиодные лампы, излучающие теплый свет.

4. Режим питания не менее важен, чем режим дня

Медикам известно, что ночной режим работы приводит к хроническому сбою циркадного ритма, что значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения диабета 2-го типа. Специалисты из Кембриджского и Манчестерского университетов выяснили, что и режим питания может стать причиной поломки внутренних часов: это происходит, когда человек ест в непривычное для себя время. Эксперименты показали, что если так питаться, то циркадный ритм нарушается и организм перестает различать день и ночь, что наносит огромный ущерб здоровью. «Тем, кто работает по ночам, следует стараться принимать пищу при естественном дневном освещении», — советует автор исследования Прийя Кросби.

5. Кремы от загара оказались более опасными, чем считалось

Группа специалистов из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) провела небольшое клиническое исследование с участием 24 добровольцев обоих полов. Они в течение нескольких дней по 4 раза в день наносили на кожу солнцезащитный лосьон, спрей или крем. Через неделю участники сдали кровь на анализ. Результаты оказались неутешительными: выяснилось, что из-за частого нанесения солнцезащитных средств на кожу концентрация в крови их активных ингредиентов значительно повысилась. В некоторых случаях она была в 400 раз выше порога безопасности. В то же время ученые говорят, что отказываться от использования солнцезащитных кремов не стоит, так как риск развития рака кожи из-за ультрафиолетового излучения выше, чем из-за них.

6. Вейпы медленно убивают сердце человека

Ученые из Университета Массачусетса экспериментальным путем доказали, что ароматические жидкости в электронных сигаретах наносят вред клеткам, выстилающим сосуды сердца. Оказалось, что отдушки становились причиной воспаления и смерти определенного типа клеток сердца. Были протестированы 6 ароматов, причем самой опасной оказалась жидкость со вкусом корицы. Стоит отметить, что и в прошлом году эксперты смогли установить связь между вейпами и повышенным риском сердечного приступа.

7. Сидеть с прямой спиной следует не всегда

Считается, что во время сидения спина должна быть прямой, но недавние исследования переворачивают с ног на голову представление об этом. Напомним, ранее считалось, что, когда человек сидит с сутулой спиной, это дает большую нагрузку на позвоночник. Но физиотерапевты из университетской больницы Северного Тиса в Стоктон-он-Тис, Великобритания, провели исследование и пришли к выводу, что небольшая скругленность спины может быть полезной для тех, кто иногда испытывает боли в пояснице. Кроме того, эксперименты австралийских специалистов показали, что во время сидения сутулость снимает напряжение в спине и ногах.

8. Увлажнители воздуха спасают от заражения гриппом

Ученые из Йельского университета выяснили, как влажность воздуха влияет на реакцию организма на вирус гриппа. Специалисты провели эксперимент на генетически модифицированных мышах, которые реагируют на вирусы гриппа так же, как и люди. Животных, которые находились в помещениях с одинаковой температурой, но разной влажностью, подвергали воздействию вируса гриппа А (H1N1). Выяснилось, что организмы, находящиеся в местах с низкой влажностью, быстрее подхватывали вирус. К тому же в этих условиях после заболевания тормозилась регенерация в дыхательных путях. Ученые уверены, что для снижения риска развития гриппа следует пользоваться увлажнителями воздуха. Причем не только дома, но и в различных заведениях.

9. Интенсивно разминать шею крайне опасно для здоровья

Врачи предупреждают: если интенсивно хрустеть шеей во время ее разминки, можно заработать серьезные проблемы со здоровьем. Медики ссылаются на случай, который недавно произошел с 28-летним Джошем Хейдером. У него болела шея, и он, пытаясь облегчить свое состояние, начал наклонять голову из стороны в сторону. Внезапно в шее что-то щелкнуло, и Джош почувствовал, как левая часть тела начала неметь. К тому же появилась слабость, сильная непрекращающаяся икота, проблемы с координацией тела и зрением. В больнице выяснилось, что у него произошел инсульт: разминая шею, Джош разорвал артерию, которая проходит у основания черепа и питает мозг. В медучреждении он провел несколько дней. Сейчас мужчина дома, но некоторые проблемы, например с координацией, еще остались. Интересно, что икота у него не прекращалась 2 недели после инсульта.

10. Тренировки эффективнее утром

Недавно специалисты из Калифорнийского университета экспериментально доказали, что занятия спортом намного эффективнее, если проводить их по утрам. Оказывается, именно утром клетки поглощают больше кислорода, при этом в организме активнее запускаются метаболические процессы. То есть утренняя физическая активность лучше стимулирует обмен веществ.

А вы занимаетесь спортом и в какое время дня предпочитаете это делать?