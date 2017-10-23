10 научных объяснений призраков и других паранормальных явлений

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По различным исследованиям, около 40 % населения нашей планеты верят в паранормальные явления. Именно поэтому мы в AdMe.ru решили подобрать для вас 10 историй и явлений, связанных со сверхъестественным, но легко объяснимых с научной точки зрения. И в следующий раз, прежде чем пугаться теней, бояться полтергейстов и призраков, вспомните, что все можно растолковать рационально.

1. Дома с привидениями

1921 год, Лондон. Семья Лоренов переехала в старый дом на окраине города, который достался им по наследству от тетушки, и с этого момента их жизнь превратилась в полный кошмар. В доме постоянно звучали чужие шаги, передвигалась мебель. На детей нападало странное нечто. А хозяйка дома просыпалась по ночам от того, что над ней стояла неизвестная женщина. Все были ужасно напуганы, подавлены и абсолютно без сил.

Наука: Причиной кошмаров оказался неисправный котел, который, вместо того чтобы поднимать дым к дымоходу, наполнял им дом. Семья отравилась угарным газом.

2. Движущиеся предметы

В 1853 году 4 врача решили провести спиритический сеанс по вызову духов, подтвердив эксперимент известного физика Майкла Фарадея об идеомоторном эффекте. Испытуемых попросили сконцентрировать все внимание и сообщили, что сейчас стол, стоящий перед ними, передвинется влево. Стол действительно сдвинулся и даже начал левитировать.

Наука: Сначала половине участников сказали, что стол будет двигать влево, а второй половине — что вправо. И стол не сдвинулся. Но когда всем объявили, что стол поедет влево, он даже подлетел! Сработал идеомоторный эффект, то есть сила внушения, заставляющая бессознательно двигаться наши мышцы, поднимая стол.

3. Жизнь после смерти

Эту историю рассказал А. В. Гнездилов, доктор медицинских наук. Во время операции у пациентки остановилось сердце. Ее спасли. Девушка рассказала врачу, как какая-то сила вытолкнула ее из тела и тут ее охватил ужас: а что если она не успеет попрощаться с мамой и дочкой? Ее сознание мгновенно переместилось домой. Она увидела, что мама вяжет, а дочка играет. Тут зашла соседка, принесла для дочки платье в горошек. Девочка побежала к ней, задела чашку, и та и разбилась. Соседка сказала: «Ну, это к добру». Гнездилов рассказывал, что он зашел к родственникам этой женщины. И выяснилось, что во время операции к ним... заглядывала соседка с платьем в горошек для девочки и была разбита чашка.

Наука: Доктор Стюарт Хамерофф и физик Роджер Пенроуз считают, что наше сознание живет в микротрубочках в клетках мозга, которые отвечают за обработку квантовой информации. При клинической смерти эта квантовая информация покидает мозг, но не перестает существовать. Именно поэтому мы знаем истории о конце туннеля и левитации над телом. Стоит отметить, что многие другие ученые абсолютно не согласны с данной гипотезой.

4. Призраки и странные отражения в зеркале

Эта история произошла в 2005 году. Молодая девушка начала видеть свое отражение в искаженном виде и постоянные серые тени, принимая ванную. Она пугала всех своим поведением и реально сходила с ума, пока не обнаружила, что случилось с ее водонагревателем.

Наука: Паранормальная активность была вызвана прохудившимся водонагревателем, который наполнял дом угарным газом. Газ абсолютно бесцветный, его практически невозможно обнаружить. Но он очень опасен. Отправление газом приводит к ощущениям тошноты, слабости, происходит спутанность сознания, могут появиться галлюцинации и в конце концов летальный исход.

5. Серые тени

В 2006 году известный ученый Вик Тенди однажды вечером увидел в своей лаборатории странные тени, которые наблюдали за ним. Нечто серое и бесформенное медленно приближалось, шевелилось и смотрело в глаза, но вдруг исчезло.

Наука: В лаборатории британского ученого Вика Тенди на днях установили вентилятор, который создавал адский шум и грохот на низких частотах, недоступных человеческому уху. Звуковые волны имели частоту 18,98 Гц, что примерно совпадает с частотой движения глазного яблока у человека. Однако остается загадкой, почему эти «резонансы» принимают какие-либо формы.

6. Массовая истерия

В городе Газипур в Бангладеше летом 2013 года 3 000 рабочих швейной фабрики объявили забастовку. И не по причинам заработной платы или графика работы — рабочие просили сделать что-нибудь с призраком в туалете, который на них нападает.

Наука: Рабочие испытали массовую панику. Это психологическое явление коллективных иллюзий при сильном стрессе (из-за серьезной загруженности на работе). Из 3 000 человек «призрак» напугал всего нескольких, а женщина, которая подняла всех на бунт, вообще не видела его. Но ухудшающееся состояние здоровья она списала на работу злого духа, в общем, все обстоятельства сложились идеально, что и вызвало истерию.

7. Охотники за привидениями

Все так называемые охотники за привидениями используют счетчики ионов. Они уверены, что именно число ионов указывает на существование паранормального. Правда, одни духи, по их мнению, просто изменяют количество ионов в атмосфере, а другие (злые) питаются ионной энергией, чтобы доводить людей до белого каления.

Наука: На самом деле присутствие ионов в атмосфере вызывает огромное количество факторов, включая погоду, солнечную радиацию и другие природные явления. Примечательно, что заряд ионов влияет на настроение людей. Так, отрицательные ионы придают спокойствие, а положительные — усталость и могут привести даже к головной боли. Неудивительно, что в домах, «населенных призраками», люди чувствуют себя некомфортно.

8. Духи на старых фотографиях

История этой фотографии достаточно банальна. Когда-то в 1950-х годах семья Куперов из Техаса переехала в новый дом. Собравшись за столом, хозяин дома решил сделать фотографию. По слухам, фигура слева — это старый владелец, заглянувший на обед.

Наука: Подлинность данной фотографии не доказана. Но снимок пугающий, не правда ли? И вот такими страшилками наполнен весь интернет. Но прежде чем безоговорочно верить, просто представьте, насколько сегодня распространен фотошоп. Да что там — мы уверены, вы в Paint нарисуете не хуже. Да и на старых фото всегда видно меньше погрешностей. Не будем забывать о том, что частички пыли на линзе или даже маленькие насекомые, расположенные близко к камере, — и вот уже на фото лишний нечеткий круг. А если еще и со вспышкой, то круг будет странно подсвечиваться — чем не призрак?

9. Современные фотографии с призраками

Наука: Такие фотографии, наверное, делал каждый. Добавим только, что парапсихолог Памела Хит считает, что появлению таких круглых сфер способствует огромное множество факторов, в том числе тонкие волоски, грязные или влажные линзы, отражение линзы, движение во время съемки, а также обыкновенные капли дождя или снега.

Для справки: Нейрофизиолог больницы Цюрихского университета Бруггер обратил внимание на то, что у большинства пациентов, считающих, что они видели сверхъестественные явления, доминирует правое полушарие мозга. Именно оно отвечает за распознавание лиц, определенные виды креативного мышления, визуальные изображения, музыку и т. д.

10. Призраки веют холодом

Любители всего сверхъестественного считают, что когда призракам требуется энергия, то они высасывают тепло из окружающих объектов (в том числе и людей). И такие вот точки называют холодными. Попробуем представить, что мы в страшном, пустынном месте, и вдруг неожиданно воздух становится холоднее и холоднее. Однако мы делаем пару шагов — и снова становится тепло, один шаг назад — холод. И правда пугающе.

Наука: Но когда ученые берутся изучать такие «холодные» места, чаще всего они обнаруживают наличие дымохода или попросту окна, через которые воздух попадает таким зловещим образом в дом. В общем, во всем виноват бытовой сквозняк. Но если в доме вдруг нет ни открытых окон, ни дымохода, то существует конвекция: одни предметы обмениваются теплом с другими для уравновешивания температуры. И вот этот циркулирующий воздух и связывается с «призраком».