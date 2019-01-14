10 научных фактов о том, что внутри каждого из нас живут демоны

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А вы задумывались когда-нибудь о том, почему женщин часто привлекают «плохие парни»? Вроде бы все очевидно, но тем не менее девушка решается на эти отношения. Оказывается, этому есть научное объяснение: такие мужчины воспринимаются как более уверенные в себе и готовые идти на риск. Не верите? Прочитайте нашу статью, и вы откроете для себя еще 9 неожиданных фактов о человеческой природе.

Мы в AdMe.ru считаем, что чем лучше мы знаем сами себя, тем проще нам избавиться от иллюзий и взять ответственность за свою жизнь. Сегодня мы познакомим вас с фактами об истинной сущности человека, которые, возможно, заставят вас изменить свой взгляд на привычные вещи.

1. Мы выбираем лидеров с психопатологическими признаками

Люди склонны выбирать на руководящие должности людей с психопатическими чертами. Зачастую их откровенная агрессивность, оскорбления имеют для большинства из нас «первобытную привлекательность» и ассоциируются с признаком превосходства над другими. Опрос среди финансовых лидеров в Нью-Йорке также показал, что они высоко оценивают психопатические черты, а эмоциональный интеллект — значительно ниже. Вместе с тем между психопатическими признаками и лидерством существует прямая связь: чем выше уровень психопатии, тем хуже показатели руководства.

2. Предпочитаем подвергнуться воздействию током, нежели тратить время на размышления

Одно из исследований доказало, что для человека возможность провести время в собственных размышлениях — одно из самых неприятных занятий. Настолько, что многие даже готовы скорее подвергнуть себя ударам тока, чем оставаться один на один с собственными мыслями. Это можно объяснить тем, что люди не любят монотонность и им приносит большее удовольствие делать что-нибудь, нежели просто размышлять.

3. Считаем людей, которые не похожи на нас, не совсем полноценными

В истории человечества немало примеров, когда люди проявляли жестокость к другим только потому, что те не были похожи на них. Это можно объяснить тем, что определенные группы, которые сильно отличаются от нас и уязвимы перед нами, мы склонны считать неполноценными. Например, в одном из исследований у студентов зарегистрировали невысокую активность в префронтальной коре головного мозга при просмотре фотографии бездомных или наркоманов. Но эта активность повышалась, когда им показывали фотографии людей с более высоким статусом. Кроме этого, молодые люди склонны хуже относиться к людям пожилого возраста, а дети в возрасте 5 лет хуже относятся к людям, которые в чем-то не похожи на них.

4. Находим привлекательными людей с неприятными чертами личности

Привлекательность мужчины в глазах женщины выше, если в его описании присутствуют «темные» черты (например: алчный, бесчувственный манипулятор). Нас притягивают — по крайней мере в краткосрочной перспективе — люди с тремя «темными» характеристиками: нарциссизмом, психопатией и макиавеллизмом. Одно из возможных объяснений состоит в том, что «темные» черты — это качества альфа-самца, которые показывают его уверенность в себе и готовность идти на риск.

5. Склонны преувеличивать свои достоинства

В реальной жизни многие из нас склонны переоценивать свои способности и качества, такие как интеллект, привлекательность и навыки вождения. Эта тенденция получила название «эффект озера Вобегон» — в честь вымышленного города, где «все женщины сильны, все мужчины красивы, а все дети выше среднего уровня развития». Кроме этого, люди с менее выраженными способностями более склонны к самоуверенности (эффект Даннинга — Крюгера). Например, преступники, сидящие в тюрьме, уверены в том, что они человечнее, честнее и больше заслуживают доверия, чем большинство людей на свободе.

6. Получаем удовольствие от чужих страданий

Многим из нас не чуждо злорадство. Оказывается, это чувство знакомо даже самым маленьким. Например, 4-летним детям: они получают удовольствие, когда видят страдания другого человека, особенно если они считают, что человек получил по заслугам.

7. Верим, что обездоленные заслужили свою судьбу

У многих из нас невероятно сильна потребность верить в справедливое устройство мира. Настолько, что мы даже склонны оправдывать этим несчастья, которые случаются с другими людьми. «Значит, они этого заслужили, раз это произошло», — рассуждаем мы. Так нам легче переживать несчастья другого человека. Кроме этого, мы склонны винить в случившемся жертв изнасилования, нуждающихся людей, больных СПИДом и других в том, что с ними произошло, — так нам легче сохранять хрупкое равновесие своих взглядов на мир. А вот богатым людям мы склонны приписывать больше заслуг и положительных качеств, чем может быть в действительности.

8. Мы моральные лицемеры

Исследования подтверждают житейскую мудрость: тот, кто быстрее и громче всех осуждает проступки других людей, зачастую сам имеет скелет в шкафу. Люди склонны объяснять промахи других людей их недостатками, а не обстоятельствами. Но поступают ровно наоборот, когда дело касается лично их. Например, к собственной измене люди относятся гораздо более терпимо, чем к измене партнера. Также мы более остро воспринимаем одинаковые проявления грубости, когда их совершают незнакомые люди, чем когда это делают наши друзья или мы сами.

9. Мы все потенциальные тролли

Социальные сети могут усиливать негативные черты человеческой личности. Это объясняется анонимностью, которая легко достигается в онлайн-режиме, и следующим за нею раскрепощением. Все это усиливает склонность к безнравственному поведению, так как пользователи уверены, что их поведение останется безнаказанным. По этой причине они позволяют себе то, на что в обычной жизни зачастую не решились бы. Кроме того, люди часто позволяют себе троллинг, копируя поведение других людей или идя на поводу у своего плохого настроения. Одним словом, обычные пользователи также будут троллить, когда настроение и контекст обсуждения подсказывают такое поведение.

10. Считаем, что наше мнение превосходит мнение других

В большинстве случаев люди настаивают на своем мнении даже тогда, когда есть весомые аргументы в пользу другого взгляда на данный вопрос. Участники одного из исследований, которые поддерживали или выступали против смертной казни, полностью игнорировали факты, которые противоречили их взглядам. Они начинали проявлять еще большую настойчивость в своих доводах. Это объясняется тем, что мы воспринимаем факты, противоречащие нашему мнению, как подрывающие наше чувство идентичности. Наша самонадеянность заставляет нас считать, что наше мнение превосходит мнение других, и мы не ищем дополнительную информацию.

Согласны ли вы с такими выводами ученых? Если да, то какой факт стал для вас настоящим сюрпризом?