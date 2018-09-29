10 научных фактов о флирте, о которых вам никто не расскажет (Это повысит ваш авторитет даже на работе)

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Флирт приносит мгновенное удовольствие и радость, если относиться к заигрываниям как к непринужденной форме общения. Однако часто мы лишаем себя таких невинных забав из-за мысли, что кто-то воспримет нас слишком серьезно.

Мы в AdMe.ru нашли для вас несколько фактов, которые способны кого угодно убедить в том, что мимолетные заигрывания не всегда ведут к романтическим отношениям, а кроме того, будут полезны тем, кто уже находится в паре.

1. Вырабатывает эндорфин — гормон счастья

Естественный наркотик, содержащийся в нашем организме, называется «эндорфин». Это вещество способно сделать человека безмерно счастливым, но на очень короткий срок. Один из самых быстрых способов почувствовать эйфорию — пофлиртовать с человеком, который вам приятен. А в организме мужчины, как выяснила Лесли Кнапп из Кембриджского университета, при заигрывании с девушкой происходит большой выброс тестостерона. Причем неважно, имеет ли он намерения относительно дамы или сделал ей комплимент между прочим.

2. Повышает самооценку, раскрепощает

Всем нам известны клубы пикаперов и рассказы о парнях-ботаниках, которые безуспешно пытаются подцепить понравившуюся девчонку. Эти истории не лишены здравого смысла: во время флирта у нас буквально отключается мозг и мы действуем, опираясь только на эмоции, а это позволяет забыть о комплексах и страхах. Поэтому упражнение по заигрыванию — одно из первых, которые рекомендуют психологи людям, страдающим повышенной стеснительностью.

3. «Омолаживает» отношения

Чем дольше длятся романтические отношения, тем меньше между партнерами страсти. В лучшем случае пары идут на свидание, чтобы «вспомнить молодость», но большинство не делает и этого, продолжая считать, что все нормально, да и вообще, «так все живут». А ведь первое, что советуют семейные психотерапевты супругам, чей брак превратился в рутину, — это закрутить роман друг с другом.

4. Повышает социальный статус

Люди, которые флиртуют, подсознательно кажутся остальным уверенными в себе, чертовски привлекательными и успешными. Здесь речь идет о легком, дружеском флирте, который уместен при общении на работе и с деловыми партнерами. Ненавязчивые комплименты, шутки или теплое рукопожатие не создают впечатления ветрености или легкомыслия, а, наоборот, повышают ваш авторитет в глазах окружающих.

5. Не угрожает текущим отношениям

Флирт — далеко не то же самое, что измена. Желание нравиться людям и ощущать свою значимость в их глазах присуще каждому человеку от рождения, и если это проявляется в разумных пределах, то романтическим отношениям совершенно не угрожает. Более того, некоторые психологи считают, что флирт может стать отличной основой для крепкой дружбы.

6. Помогает самоутвердиться

Нет ничего криминального в желании повысить свою самооценку за счет других, если причиной являются болезненный разрыв с партнером, депрессия или болезнь. Быстрый и легкий флирт с барменом в кофейне никому не навредит, а из состояния приближающейся катастрофы выведет и настроение обеим сторонам поднимет.

7. Животные тоже флиртуют

Например, дельфины, чтобы очаровать понравившуюся даму, совершают любовный танец: плавают рядом с избранницей, слегка задевая ее плавниками. Если животное чувствует, что ему отвечают взаимностью, то начинает слегка прикусывать даме плавники. А некоторые виды речных дельфинов во время ухаживания делают избранницам подарки: поднимают со дна водоросли, обломки кораллов или кусочки морских губок.

8. Маскирует внешние недостатки

Флирт значительно повышает уровень эндорфинов в крови, что ведет к естественной эйфории. Человек, который находится под властью такого «кайфа», не склонен выискивать недостатки у партнера. Флиртующие люди идеализируют друг друга примерно так же, как и влюбленные.

9. Флиртующим труднее отказывать

Человек, который овладел искусством флирта, может использовать его как средство небольшой манипуляции. Так, многие психологи считают, что люди часто не могут отказать тем, кто, как они думают, испытывает к ним неподдельный интерес. Впрочем, манипулятора быстро выведут на чистую воду, если он выйдет за рамки разумного. Скажем, однажды попросить коллегу захватить вам кофе по пути с обеда — это нормально, а вот постоянные просьбы недопустимы.

10. Активирует инстинкт продолжения рода

Типично женские признаки флирта — покачивание бедрами и поправление бесконечно падающей на лицо прядки волос — нужны, чтобы показать партнеру пригодность дамы для рождения детей. Тело проявляет себя, даже если флирт дружеский, а романтических мыслей и в помине нет.