10 мыслей, которые частенько возникают в голове человека с явным синдромом отложенной жизни

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Мало кто осознает, что порой будто тихонечко «пережидает» свою жизнь в стороне. Если вы все время находитесь в режиме ожидания лучших времен и возможностей или с удовольствием наблюдаете за чужой жизнью в сериалах и реалити-шоу, а свою как будто поставили на паузу, скорее всего, вы в плену у синдрома отложенной жизни.

Мы в AdMe.ru отложили все свои дела, чтобы разобраться с проблемой основательно. Давайте посмотрим, какие мысли характерны людям, которые живут в ожидании лучших времен.

1.

Явный признак синдрома отложенной жизни — оставлять новые вещи на иллюзорное «потом», а сейчас использовать то, что давно устарело или просто не нравится. Эта привычка досталась нам в виде родительской установки из детства. Например, прежде чем съесть что-то вкусное, надо было съесть что-нибудь невкусное, оставив тарелку пустой.

2.

Часто мы откладываем свои цели в ожидании лучших времен и мгновенного результата, как будто оправдывая собственное бездействие неидеальными обстоятельствами. Так что фразу «Вот появится возможность, тогда...» можно считать триггером синдрома.

3.

Ждать светлую полосу в жизни после череды неудач — довольно оптимистичный подход, но также это может указывать на наличие синдрома отложенной жизни. На самом деле все эти так называемые черные полосы отбирают силы и отнимают веру в себя. Иногда достаточно проконсультироваться у психолога, чтобы вернуть свою удачу и жизненную энергию.

4.

В детстве мы ждали, когда наконец-то вырастем и начнем жить по-настоящему. И вот случилось — выросли, но снова чего-то ждем: «Вот наступит понедельник / новый год, тогда-то и начну делать что-то полезное для себя», «Вот лопнет мое терпение, тогда и начну искать новую работу». А ведь среда, 22 апреля, ничем не хуже понедельника, 1 сентября.

5.

Несколько десятилетий назад было принято не только хранить вещи для особых случаев, но и ухаживать за внешностью исключительно по праздникам. Хорошо, что эти времена прошли, ведь подобный подход свидетельствует о том, что человек живет в ожидании торжества как повода, чтобы позаботиться о себе.

6.

Российский психолог Владимир Серкин долгие годы исследовал жителей северных регионов, многие из которых живут в ожидании переезда в более приемлемые климатические условия и считают, что именно там начнется «настоящая жизнь». Большинство этих людей так и не решаются никуда уехать.

7.

Еще один отличительный признак синдрома — откладывать получение удовольствий от новых впечатлений, как будто еще успеется побывать в интересных местах, а покупка нового гаджета важнее, хотя эпоха дефицита товаров давным-давно прошла.

8.

Народная мудрость гласит: лучше поздно, чем никогда. Отказываться от интересных занятий или хобби, потому что «возраст уже не позволяет», — исключительно субъективная установка, которая часто не имеет отношения к реальности. Американская художница Анна Мозес, известная под псевдонимом Бабушка Мозес, написала свою первую серьезную картину в 78 лет и опровергла мнение, что заниматься чем-то интересным может быть слишком поздно.

9.

Безусловно, это личное дело каждого, когда заводить семью и детей. Но иногда за отказом жениться / выходить замуж скрывается нежелание одного из партнеров брать на себя ответственность или элементарный страх менять свою жизнь, откладывая серьезное дело на далекое «потом».

10.

Часто случается, что человек не знает своих реальных потребностей. Допустим, желание иметь новую машину, завести семью, переехать в другой город — это нормально для большинства людей, но именно вам это не нужно. Чем раньше человек осознает собственные потребности, тем быстрее сможет их реализовать, а значит, почувствовать себя счастливым.