10 советов от тренеров личностного роста, которые психологи назвали опасными

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Тренинги личностного роста — популярный способ работы над собой для тех, кто хочет добиться в жизни успеха и стать лучше. Но, как показывает практика, эффективность таких тренингов часто бывает преувеличена, а результаты даже опасны для психического здоровья. Чтобы не стать жертвой мошенников на пути к самосовершенствованию, психологи советуют критически относиться ко всему, что говорят тренеры. Мы в AdMe.ru проанализировали подобные курсы и выбрали 10 основных постулатов, которые навязывают тренеры своим слушателям.

1. Визуализируйте свою мечту

Излюбленный совет тренеров гласит: представьте, что у вас уже есть то, к чему вы стремитесь. Это значит, что нужно иметь огромное желание достигнуть цели, думать о ней и представлять результат практически ежечасно в мельчайших подробностях. Такой подход превращает мечту в навязчивую идею. Вместо того чтобы жить здесь и сейчас, поклонники коучей уходят от реальности и грезят идеализированным будущим.

Отбросьте пустые фантазии и попробуйте подумать, что можно сделать для своей мечты уже сегодня. Маленькое действие приблизит вас к мечте гораздо быстрее любой, даже самой сильной, веры. И не откладывайте счастье на потом. Замечайте то хорошее, что у вас уже есть. Ведь у кого-то нет даже этого.

2. Будьте счастливыми каждую минуту своей жизни

Тренеры личностного роста уверены, что успешный человек всегда счастлив. Поэтому на тренингах часто искусственно создается окрыляюще-восторженная атмосфера, а участники потом стараются поддерживать ее в повседневной жизни.

На самом деле счастье не может и не должно длиться постоянно. Позвольте себе испытывать разные эмоции и старайтесь не подавлять отрицательные, а принимать и проживать их наравне с положительными, если не хотите стать клиентом психологов. И не забывайте: со временем мы обесцениваем то, что нам приедается, даже самое приятное и хорошее, — так уж мы устроены.

3. Ставьте перед собой высокие цели

Ставьте перед собой высокие, достойные цели, если не хотите быть лузерами, скандируют нам коучи. А мы, конечно, не хотим быть лузерами, поэтому ставим себе высокую планку: пресс как у олимпийской чемпионки, телефон самой последней модели, квартира не какая-нибудь, а двухуровневая в центре мировой столицы.

Ставьте перед собой реалистичные цели. Спрашивайте себя: а действительно ли мне это так нужно? Сделает ли меня счастливым шикарная квартира в другой стране или мне будет лучше в маленьком доме на берегу реки рядом с родными? Ведь чаще всего мы добиваемся чего-то не ради себя, а из-за того, что сильно стараемся нравиться другим и хотим казаться успешными.

4. Преодолевайте препятствия усилием воли

Мудрость тренеров гласит, что любые препятствия, которые встречаются на пути, должно пробивать лбом и твердым кулаком. Неважно, сколько усилий будет при этом потрачено и чего это будет стоить, главное — избавиться от препятствий, чтобы доказать себе и другим: я не слабак.

Это однобокий взгляд, иногда намного полезнее не сопротивляться, а принять ситуацию или постараться ее избежать согласно народной мудрости: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.

5. Окружайте себя только успешными людьми

Чтобы стать успешным, нужно общаться с такими людьми, которые будут тянуть вверх своим примером, советуют тренеры личностного роста, формируя этим потребительский взгляд на человеческие отношения.

Отношения людей строятся вокруг общих интересов и взаимопонимания. Проводя время с людьми, только потому что они успешны, вы получаете иллюзию общения. Среди ваших близких могут быть те, кто не смог добиться больших высот, зато они будут любить вас и понимать как никто другой.

6. Вы созданы, чтобы покорять мир

Суть почти каждого тренинга личностного роста в том, чтобы показать человеку, насколько безграничны его возможности. Тренеры внушают, что весь мир лежит у ваших ног, вдохновляют примерами удачливых людей. Все это невероятно окрыляет, каждый чувствует себя достойным стать лучшим из людей, добиться всеобщего признания.

Мир не нужно покорять, его нужно делать лучше. А начать с себя и своих близких. Именно это, а не погоня за мировой славой приносит настоящее удовлетворение и наполняет жизнь смыслом.

7. Выходите из зоны комфорта

Эта фраза стала настолько популярной, что каждая вторая семиклассница с важным видом повторяет ее подругам, оттопырив пальчик. Считается, что успех начинается за пределами зоны комфорта, то есть в состоянии стресса и в непривычных ситуациях. Конечно, оказавшись в чужом городе без бумажника и мобильного телефона, вы очень постараетесь продать эту чертову ручку, но такую мотивацию вряд ли можно назвать здоровой.

Зона комфорта — это ваше личное пространство, где вы ощущаете себя в безопасности. Выходите из зоны комфорта, но возвращайтесь в нее снова, чтобы сохранить свое психическое здоровье.

8. Жизнь — это дорога вверх

Многие люди благодаря советам коучей представляют свою жизнь как прямую восходящую линию, где главные достижения где-то впереди. С одной стороны, это мотивирует развиваться, но с другой — рисует необъективную и поверхностную картинку.

Если сегодня вы успешны, это не значит, что так же будет завтра, и наоборот. Жизнь непредсказуема, и путь каждого человека индивидуален. К тому же каждое падение делает нас сильнее, мудрее, а неудачи здорово отрезвляют, особенно после побед.

9. Думайте как миллиардер

Чтобы стать по-настоящему успешным человеком, необходимо научиться мыслить как миллиардер, говорят нам коучи, как будто все миллиардеры мыслят одинаково. На деле это выглядит как подражание и желание прожить жизнь другого человека.

Думайте так, как вам хочется. Каждый миллиардер прошел свой уникальный путь, каждый человек имеет свой секрет успеха, не похожий на другие. Найдите свой секрет, создайте его. Позвольте себе быть собой. Пожалуй, это первый совет, который искренне даст по-настоящему счастливый человек.

10. Вы автор своей жизни

Коучи уверены: все, что происходит в жизни человека, зависит от него самого. Это касается действий, мыслей и даже обстоятельств. Брать ответственность и искать причину в себе считается позицией сильного человека, а иной взгляд тренеры стараются унизить и называют позицией жертвы.

Ответственность — это хорошее качество взрослого человека, но в пределах разумного. Иногда обстоятельства складываются удачно, а порой идут против нас, мы не являемся их причиной. Нужно помнить, что с нами на планете живут еще несколько миллиардов людей со своими целями и интересами, которые влияют на нас и нашу жизнь.

Вывод: включайте критическое мышление

Помните, что не бывает универсального рецепта счастья, и относитесь скептически к тем, кто вам его предлагает. Ведь даже тренеры становятся жертвами своих же идей.

Посещали ли вы тренинги личностного роста? Поделитесь своим опытом в комментариях.