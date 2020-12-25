10 признаков того, что в отношениях вот-вот наступит кризис, даже если внешне все идеально

В начале отношений, когда мы влюблены и буквально видим все в розовом цвете, бывает очень просто закрыть глаза на мелкие нестыковки, раздражающие нюансы и прочую «ерунду» — чувства накрывают с головой и все остальное кажется совсем неважным. Партнер видится идеалом, а эти отношения — примером для остальных. Но здесь, как и во многих других сферах, не помешает умение взглянуть на ситуацию со стороны.

Мы в AdMe.ru вместе с нашими иллюстраторами постарались наглядно показать, какие маркеры в отношениях могут дать понять, что не все так гладко, как кажется.

1. Наличие множества запретных тем

Совершенно нормально, если у человека есть моменты, которые ему не всегда хочется затрагивать в разговоре. И у каждого они разные. Мы стараемся выбирать темы для общения, которые будут приятны и нам самим, и партнеру, и избегаем тех, что могут отозваться негативно. Например, исследования показывают, что около 38 % людей считают табу разговоры о прошлых отношениях. Но если таких тем у партнера становится слишком много и в их число попадают разговоры о работе и прочих насущных вопросах, то определенно стоит задуматься, что служит этому причиной. Вероятно, ему просто-напросто неинтересно, что происходит в вашей жизни, его раздражают ваши успехи или же он боится, что вы попросите у него помощи, оказывать которую он не хочет.

2. Отсутствие собственных друзей

Еще один признак того, что все не так спокойно, как кажется, — отсутствие у каждого в паре своего круга общения. Ведь очень важно, чтобы у человека была собственная социальная среда. Другими словами, если вы поймали себя на мысли, что все ваши друзья — это исключительно друзья вашего партнера или, наоборот, все, с кем общается ваша половинка, — это ваши близкие, то, очевидно, не все в порядке: круг общения становится замкнутым, вы лишаетесь своего личного пространства. Это может быть обусловлено проблемами с доверием, давлением с какой-либо стороны или другими факторами. В любом случае на это следует обратить внимание.

3. Недосказанность после конфликтов

Незавершенный конфликт, ссора, которая так и осталась висеть в воздухе, как правило, не проходят бесследно. Такие моменты имеют свойство накапливаться, пусть мы это и не сразу замечаем, и позже они могут вылиться в конфликт более крупных масштабов. Нежелание возвращаться к неприятной теме понятно и естественно, но ради сохранения здорового климата в отношениях психологи советуют не оставлять подобные проблемы на потом.

4. Отсутствие времени наедине с собой

Желание быть рядом — прекрасно и объяснимо. Но в разумных пределах. Случается, что это перерастает в нечто не совсем здоровое и два человека едва ли не в прямом смысле не могут существовать друг без друга. Рано или поздно такое поведение даст о себе знать не самым приятным образом, ведь нам всем нужно собственное пространство. Даже когда мы об этом не задумываемся.

5. Обесценивание проблем партнера

Часто мы в бешеном ритме повседневной жизни не успеваем как следует сосредоточиться на проблемах близкого человека и не придаем значения сказанным мимоходом словам об усталости, конфликтах на работе или плохом сне. И ровно то же самое мы можем замечать и по отношению к себе. Разумеется, такие моменты некритичны и разрешимы. Но если подобное происходит систематически и поведение не изменяется — никто не даст гарантий, что отношения идут в правильном направлении.

6. Необходимость в компании посторонних людей

Другая крайность в отношениях, противоположная желанию всегда быть рядом друг с другом, — необходимость постоянного участия посторонних людей, будь то родители, другие родственники, друзья или коллеги. Причины подобного могут быть разные, и не всегда они очевидны, если не задуматься. Наедине с партнером может быть некомфортно, одиноко или тревожно. Такие состояния могут быть вызваны боязнью конфликта или просто скукой. Но, как бы то ни было, если необходимость в присутствии посторонних становится постоянной, о причинах точно стоит задуматься.

7. Бурные конфликты, возникающие из-за мелочей

Разногласия в отношениях неизбежны, и мы привыкли к тому, что время от времени приходится в споре отстаивать свою точку зрения на те или иные вещи. Но вот когда для громкой ссоры достаточно даже небольшого недопонимания, значит, где-то вы свернули не туда. Причины этому могут быть самые разные, и наиболее оптимальный выход — постараться как можно менее эмоционально проанализировать свои ощущения.

8. Мнение партнера становится неважным

Кому из нас не нравится, когда любимый человек гордится нашими успехами, хвалит приготовленное блюдо или удачную стрижку? Но иногда бывает и так, что нам становится все менее важно, как отреагирует партнер на тот или иной аспект. Такое равнодушие губительно и, конечно, ни к чему хорошему не приведет: делать вид, что все как прежде, — значит быть нечестными, а показывать свою индифферентность — значит ранить близкого человека. Как и в большинстве случаев, здесь прежде всего нужно разбираться в причинах. Иначе отношения не спасти.

9. Отсутствие собственных занятий или хобби

Наличие общих интересов в отношениях — важный момент, и, без сомнения, прекрасно, если они есть. Но не совсем удачно, если этому отведена главенствующая роль и двое вместе только потому, что им нравятся одинаковые вещи или занятия. В таком случае со временем круг замыкается, тем для разговоров становится все меньше и рано или поздно приходит осознание того, что, кроме тех самых общих интересов, ничего общего у вас нет.

10. Разные взгляды на слишком много вещей

Все хорошо, что в меру. Поэтому прямо противоположный сценарий тоже не отличается успешностью. Когда одна мечтает о стремительной карьере на любимой работе и стильной квартире в центре, а другой — о загородном доме и куче ребятишек, то благополучных вариантов развития отношений немного. Либо одному придется пожертвовать своей мечтой в порядке компромисса, либо обоим придется искать новых партнеров.