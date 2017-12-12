10 слабостей сильного пола, от которых женщины без ума

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Мы часто возмущаемся и высказываем недовольство по поводу мужских привычек со знаком минус. И то нам не так, и это. А как насчет милых слабостей сильного пола, которые заставляют нас умиляться и трепетать от любви и нежности? AdMe.ru составил топ-10.

1. Он ложится умирать даже при легкой простуде

Вы вместе уже не первый год и пережили не одну вспышку инфекционных заболеваний, но когда смотришь в эти полные боли и отчаяния глаза, начинаешь сомневаться, что 37,2 — не смертельно. Нет времени объяснять. Все очень серьезно, и только безграничная любовь и забота смогут спасти его жизнь.

2. Он очень доволен отражением в зеркале

Установлено, что женщина смотрит в зеркало, чтобы проверить, все ли в порядке с внешним видом: не посыпалась ли тушь, не помялась ли блузка. Тогда как мужчина в большинстве случаев — с целью самолюбования. Наблюдать за всеми этими соблазнительными подмигиваниями, втягиванием живота и демонстрацией каменных бицепсов — одно удовольствие. Тор просто мальчишка на твоем фоне, милый.

3. Он «в состоянии все починить сам»

Не нужно никого приглашать, потому что «мужик в доме». Неси сюда коробку с инструментами. Подай отвертку. Да не эту, а ту, крестообразную! А потом стоишь и любуешься тем, как он возится со всеми этими плоскогубцами и пассатижами. И даже ничего, что потом все равно придется кого-то приглашать.

4. Он обожает своего домашнего питомца

Шкодливого кота Барсика, который метит твои туфли, игривого пса Бумера, который постоянно сбивает с ног, золотую рыбку Таисию, игуану Изабеллу или паука Семена... И ничего не остается, кроме как смириться и так же искренне их полюбить. Потому что эти полные трепетной нежности взаимоотношения мужчины и его кота Барсика растопят любое женское сердце.

5. Он не умеет завязывать галстук

Галстук — мужской аксессуар, и, в общем-то, мы не должны были уметь его завязывать. Но научились, предвкушая момент, когда мужчина мечты, измученный безуспешными манипуляциями с «удавкой», попросит ему помочь. И мы с радостью подойдем и поможем, ведь без нас никуда.

6. Он любит сладенькое

Образ сурового брутального самца не очень-то вяжется с такой, казалось бы, детской слабостью. Но менее привлекательным от этого не становится. Даже наоборот. Конечно, дорогой, ты можешь доесть мой кусочек торта!

7. Он засыпает после секса

Пусть ученые объясняют это сложными процессами в головном мозге мужчин, сопровождающимися выбросом гормонов с мощным снотворным эффектом. Ты-то знаешь, кто причина того, что он cладко посапывает, вымотанный и обессиленный. И, кстати, готова повторить.

8. Он ходит играть «с мальчишками»

В хоккей или покер, на теннис или рэп-баттл. Главное, что девчонкам там не место. Потому что своя атмосфера, уровень опасности и тестостерона зашкаливает. В общем, отличный повод пригласить подруг и устроить вечеринку с коктейлями, повышенным уровнем эстрогена и просмотром «Секса в большом городе».

9. Он собирает коллекции

Игрушечные или самые настоящие. Комиксы про Человека-паука или виниловые пластинки с песнями Высоцкого, путеводители из поездок или пивные кружки. Что бы ни составляло коллекцию, его бережное и внимательное к ней отношение радует и умиляет.

10. Он обожает, когда его хвалят

Делает вид, что крайне серьезен и вообще не придает похвале особого значения, а сам еле сдерживает довольную улыбку. Щеки того и гляди треснут. Хитрые глаза сияют. И как такого не любить?