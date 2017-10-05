10 мифов о женщинах, в которые верят 90 % мужчин

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Складывается ощущение, что существуют специальные засекреченные подразделения по созданию мифов о представительницах прекрасного пола, которые мужчины бережно передают из поколения в поколение. AdMe.ru решил пролить свет истины на эти стереотипы и разобраться, как же обстоят дела на самом деле.

Миф № 1. Мы все ждем принца

На самом деле: «Высокий, широкоплечий, неприлично богатый и щедрый интеллектуал с густыми волосами и идеальной улыбкой, который без ума от детей и животных». Под такое описание подойдет разве что Дед Мороз. К счастью, в жизни все проще. Женщины нежно любят своих слегка угрюмых айтишников без кубиков пресса, застенчивых архитекторов с румянцем на щеках и даже саркастичных травматологов среднего роста. Лишь бы человек был хороший, а принц или нет — дело десятое.

Миф № 2. Нам нужны только деньги. Много денег

На самом деле: К сожалению, большинство мужчин просто использует этот миф как прикрытие собственной несостоятельности в вопросах отношений с прекрасным полом. Образ «золотоискательницы» — не более, чем суррогат с конвейера поп-культуры. Любовь к деньгам не зависит от половой принадлежности, а женщины давно научились хорошо зарабатывать сами.

Миф № 3. Мы мечтаем о роскошной свадьбе

На самом деле: Далеко не у каждой незамужней девушки под кроватью припрятана заветная коробка с вырезками из свадебных журналов, визитками оформителей и эскизами подвенечных платьев. Все чаще мы отдаем предпочтение скромному, но теплому празднику в кругу родных и близких, а то и вовсе уезжаем с любимым в путешествие прямиком из ЗАГСа. Да и замужество в нашем меняющемся мире для многих утратило смысл.

Миф № 4. Мы ждем от вас подвигов в спальне

На самом деле: Если уж говорить об ожиданиях, то по умолчанию мы рассчитываем только на то, что вы разделяете наше желание хорошо провести время вместе. Сцены из фильмов для взрослых далеко не всегда производят вау-эффект вне экрана, поэтому сначала обсудите с нами сценарий, а уж потом кричите: «Мотор!»

Миф № 5. Мы не разбираемся в мужских увлечениях

На самом деле: Вы все еще задаетесь вопросом, заняться своим хобби или провести время с девушкой? Тогда мы идем к вам. Попробуйте разделить с нами свое увлечение: пригласите в поход, на волейбол или предложите второй джойстик от игровой приставки. Вы будете приятно удивлены.

Миф № 6. Нам всем свойственно флиртовать

На самом деле: Приветливая манера общения, удачная шутка «в тему» чаще всего говорят только о хорошем воспитании вашей собеседницы и ее легком отношении к жизни. Берите пример!

Миф № 7. Нам необходима романтика

На самом деле: Взаимная любовь с первого взгляда и на всю жизнь, охапки цветов, килограммы шоколада и горы ароматических свечей, предложение руки и сердца на фоне Эйфелевой башни — это, конечно, случается, но гораздо чаще в голливудских ромкомах, чем в реальной жизни. И мы в курсе. После долгого трудового дня гораздо романтичнее обнаружить пустую раковину на кухне и заботливно сваренные пельмени, чем шагать по усыпанному розовыми лепестками полу под треки Фрэнка Синатры.

Миф № 8. Мы без ума от плохих парней...

На самом деле: Отличницы любят не хулиганов, а те качества, которыми они обладают: смелость, уверенность в себе, самостоятельность, энергичность. Эти черты может обнаружить или развить в себе любой, даже самый интеллигентный доцент серьезной кафедры сложнейших наук.

Миф № 9. ...и, конечно же, от детей

На самом деле: По статистике, у 10 % женщин материнский инстинкт отсутствует в принципе, но есть еще масса причин, почему мы можем не хотеть заводить детей здесь и сейчас: от отсутствия в поле зрения подходящего на роль их отца мужчины до банального желания насладиться веселой беззаботной жизнью. Кстати, если верить той же статистике, женщины гораздо чаще мужчин жалуются администраторам кафе и ресторанов на шумных непоседливых карапузов.

Миф № 10. Мы не можем обойтись без мужской помощи

На самом деле: Сущая правда! Мы без вас никуда. Однако когда в отделе сантехники симпатичная девушка, улыбаясь, просит вас (а не консультанта) посоветовать, какой из двух смесителей надежнее, или когда очаровательная коллега без вашей помощи в который раз не может открыть банку кабачковой икры, вспомните про миф № 6. Они действительно пытаются привлечь ваше внимание и настроены пофлиртовать.