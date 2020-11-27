10 мифов о женщинах и мужчинах, которые можно забыть и жить спокойно

Когда дело касается отношений и поведения, люди часто вспоминают и приводят массу домыслов и стереотипов о том, как обычно ведут себя мужчины и женщины. Однако исследования доказывают, что мужчины и женщины имеют почти идентичную структуру мозга, схожие амбиции и цели.

Мы в AdMe.ru проанализировали расхожие мнения и узнали у психологов, почему это всего лишь мифы.

Миф № 1: Мужчины умнее, потому что их мозг больше

Сторонники мифа об интеллектуальной неполноценности женщин находили подтверждение своей теории в том, что мозг женщины на 10 % меньше мозга мужчины. Несогласные с этой теорией приводят аргумент о том, что мозг Эйнштейна был меньше, чем мозг среднего мужчины. Когнитивный нейробиолог Джина Риппон отмечает, что есть вероятность того, что различия в мозге мужчины и женщины возникают в результате воспитания, а не заложены от природы. Мальчики и девочки могут иметь очень разные переживания с того момента, как они входят в мир, поскольку получают поощрение разных форм поведения. Психолог Джанет Хайд заметила, что лучшие показатели мальчиков по математике, по сравнению с девочками, обусловлены социальными ожиданиями. Например, оригинальная кукла Teen Talk Barbie, до того, как ее сняли с продажи после протеста потребителей, говорила: «Урок математики — это непросто». Уже несколько лет моя жена — домохозяйка, детей нет, занимается своим хобби. Недавно нашла новое увлечение и вечером подошла ко мне с презентацией, расчетами, составленным бизнес-планом и попросила дать денег на открытие собственного магазина с ее работами. Елки-палки, мои пиарщики и финансисты не в состоянии выполнить такую работу за короткий срок, а она за пару дней продумала все до мелочей, и выглядит все это очень заманчиво! Денег дал. © «Подслушано» / Vk

Когда мама говорила, что мне не хватит мозгов на физико-математический класс, я поступила в лицей, самостоятельно сдав все экзамены. Когда учителя говорили выбрать вуз попроще, я прошла туда на бюджет. Кто-нибудь, скажите мне, что я не найду высокооплачиваемую престижную работу! © «Подслушано у девушек» / Vk

Миф № 2: Женщины более разговорчивы

Психолог Эяль Винтер отмечает, что в обществе укоренился миф о болтливости женщин и молчаливости мужчин. Согласно исследованию специалистов Университета Аризоны, мужчины и женщины в среднем произносят около 16 000 слов в день. Участники исследования носили с собой записывающие устройства. Трое самых разговорчивых участников эксперимента были мужчинами, причем лидер сказал 47 000 слов за день. Обзор 56 исследований выявил, что мужчины более словоохотливы. Исследования показали, что при принятии решений, в процессе работы мужчины были более разговорчивы, чем женщины. А женщины более активно участвуют в диалогах о чувствах и взаимодействии с детьми. Женщин часто называют болтливыми. Но если вы прислушаетесь, сидя вечерком в большой компании, то заметите, что мужчины говорят примерно постоянно, а женщины подают лишь редкие реплики. © kseniakhm / Twitter

Тот, кто считает женщин более болтливыми, никогда не был рядом с моим мужем, когда он начинает говорить о компьютерных играх. © Laesia / Reddit

Если дело касается автомобилей и нужно у мужчины спросить совета о своей машине, то он может говорить часами. Второй вариант — если он в фазе расставания или развода. Потратила 3 часа времени на то, чтобы просто слушать. Я не смогла и рта раскрыть, он слова не дал сказать.

Миф № 3: Мужчины не эмоциональны

Профессор психологии Дэвид Шмитт делает акцент на том, что разница между полами состоит не в силе проявлений эмоций, а в их форме и причинах. Например, женщины реагируют эмоционально и негативно, когда их отвергают партнеры, а мужчины демонстрируют такое поведение, когда от них требуют большей близости. Исследования показывают, что женщины лучше умеют распознавать негативные эмоции других, чем мужчины. Мужчины не хотят говорить о своих эмоциях или выплакаться, чтобы почувствовать себя лучше. Они предпочтут поиграть в видеоигры и избавиться от разочарования, стреляя в персонажей. Или пойти в спортзал и высвободить свою энергию, поднимая тяжести. Они высвобождают свои эмоции физически, а не вербально. © Nicole Sansone / Quora

Миф № 4: Для мужчин физическая привлекательность важнее, чем для женщин

Психологи заметили, что и мужчины, и женщины достаточно высоко оценивают значимость внешних данных при выборе партнера. Исследования показывают, что физическая привлекательность играет большую роль, чем принято считать. При изучении анкет в приложениях для знакомств становится очевидным, что внешние данные имеют наибольшее значение для обоих полов. Люди ассоциируют положительные качества личности с приятной внешностью. Девушек привлекают красивые парни. Внешность — это первое, что вы замечаете в ком-то. © Shivee Chauhan / Quora

Миф № 5: Женщины более романтичны

Психологи Суан Спречер и Сандра Меттс создали шкалу романтических убеждений, которая показала, что мужчины более романтичны, чем женщины. Ответы были получены с помощью вопросов о вере в любовь с первого взгляда; в родственные души; в то, что любовь побеждает все. Доктор Элизабет Макклинток в ходе исследования выяснила, что 82 % мужчин и 84 % женщин в возрасте 22 лет сообщают, что создать семью для них «очень важно» или «важно». У меня был когда-то очень прагматичный парень. Я еще подумала в начале общения: эх, тяжко придется, наверное. Но в итоге я была счастлива узнать, что и таким мужчинам свойственна романтика. Писал мне очень трогательные послания и записки, которые я внезапно обнаруживала в разных частях квартиры. Готовил праздничный завтрак — сюрприз с цветами, домашние романтические вечера. Многое можно сделать, когда ты влюблен. © Волшебная палочка / AdMe.ru

Миф № 6: Женщины более ревнивы, чем мужчины

Исследования показывают, что разница в источниках ревности. Мужчинам большую боль причиняет физическая неверность, в то время как женщины больше страдают из-за эмоциональной измены. Женщины, влюбленные в другого, испытывают большую вину перед мужем, чем женщины, изменившие физически. Мужчины, напротив, чувствуют себя большими предателями, если допустили интимные отношения с другой. Я ревнивый, очень ревнивый. Как бы ни старался это отрицать и делать вид, что никогда не ревновал. Я просто не показываю этого, не устраиваю истерик, скандалов. Объясняю сам себе, что человек может общаться с кем-то еще, но не особо помогает. © fucckmmm / Twitter

У меня был суперуспешный друг с докторской степенью по физике и национальными медалями по триатлону, который больше всего ревновал к лыжным инструкторам, всегда с подозрением относился к лыжным инструкторам вокруг своей бывшей подруги. © nini551 / Reddit

Миф № 7: Мужчины ищут женщин помоложе, а женщины придают меньшее значение возрасту своих партнеров

Cтатистические данные показывают, что в большинстве браков мужья старше своих жен. Но некоторые мужчины предпочитают встречаться с женщинами старше себя. Доктор Венди Патрик считает, что мужчины чувствуют себя более равноправными в таких отношениях. Пары, где женщина старше, встречаются чаще, чем думает большинство, и к тому же они довольно крепкие. Возраст действительно не имеет значения. Муж старше и женщина моложе — это наследие устаревшей системы, когда девочек выдавали замуж с 12 лет. Но теперь браки заключаются после наступления половой зрелости, так что неважно, если женщина старше. Главное, что оба понимают друг друга и нравятся друг другу. © Ashish Khandare / Quora

Моей матери было 33 года, когда она вышла замуж. Моему отцу было 27 лет. У них было 4 детей, и они были женаты более 50 лет, пока отец не умер. © Mary Nelson / Quora

Моя мама сильно ревела, когда в загсе увидела паспорт папы и выяснила, что он младше ее на 11 лет. Я старше мужа на 15 лет. © mrs_sleptsova / Twitter

Миф № 8: Мужчине нужно чувствовать себя охотником и добиваться женщины

Психолог Мелисса Беркли приводит результаты исследования о том, что представление мужчин в качестве хищников, а женщин — в качестве их добычи не безобидно и может провоцировать на неадекватные действия. Не у всех мужчин есть потребность добиваться женщин — некоторым нравится, когда женщины делают первый шаг. Если женщина приглашает мужчину выпить кофе, то, скорее всего, он посчитает ее сильной и уверенной в себе. Это те качества, которые мужчина ищет в своей спутнице жизни. Исследователи выяснили, что большинство людей, отправляющих сообщения первыми, отправляют их тем, кто более привлекателен, чем они сами. Это означает, что если женщина не инициирует знакомства, то ее партнерами могут быть в первую очередь мужчины, которые менее привлекательны, чем она. Честно говоря, я даже не знаю, нравлюсь ли я девушке, пока она сама не пригласит меня на свидание или, по крайней мере, не скажет, что я ей нравлюсь. Я застенчивый парень, мне сложно набраться смелости, чтобы пригласить девушку на свидание. Особенно когда есть вероятность, что девушка скажет «нет». © Felix Felice / Quora

Я не могу говорить за всех парней, но мне нравится, когда ко мне первой подходит девушка. Хотя я не застенчивый парень и мне комфортно делать первый шаг, есть что-то необъяснимо привлекательное в женщине, которая сама выказывает к тебе интерес. Моя первая девушка сделала это, и с тех пор все мои длительные отношения были с женщинами, которые сами инициировали отношения. © Akhim Lyngdoh / Quora

Миф № 9: У мужчин нет «биологических часов»

Исследования показывают, что у мужчин тоже есть биологические часы, которые вызывают у них желание иметь детей, но оно проявляется иначе, чем у женщин. С течением времени женщины все меньше желают иметь детей, а мужчины с возрастом, напротив, хотят иметь больше потомства, особенно когда стареют. Это связано еще и с тем, что мужчины с годами, как правило, добиваются большего в своей карьере, поэтому могут позволить себе финансовые затраты на рождение и воспитание ребенка. Завидую людям, которые любят и хотят детей. Я сама из большой семьи и в свои почти 30 лет убеждаюсь, что я детей не хочу: слишком много ответственности, материальной и эмоциональной нагрузки. Но в то же время мне жаль родителей и свекров. Понимаю, что они хотят внуков. © «Подслушано у девушек» / Vk

Мы с женой вступили в брак, когда мне было 39 лет. Через несколько месяцев после того, как мне исполнилось 40 лет, у нас родился первый сын, а через 13 месяцев появился второй. Я всегда хотел быть отцом и с радостью взял бы на себя роль отчима. © Thomas Blank / Quora

Миф № 10: Женщины менее агрессивны

В ходе эксперимента участникам сказали, что они не будут идентифицированы по признаку пола. Когда им дали шанс проявить агрессию, они повели себя неожиданно: женщины были более агрессивными, а мужчины — более пассивными. У нас в учреждении работает бухгалтер: неприятная, злая, наглая женщина. А ее муж работает завхозом, он приятный, веселый и симпатичный мужчина. Всегда поможет всем, всегда добродушный. Они лет 15 женаты уже, офигела. Вот она сидит и желчью мечет. Как они вообще сошлись... © «Подслушано» / Vk