10 ловушек мозга, которые искажают нашу реальность

10

17

8.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли все мерить по себе. Однако это не единственная причина субъективного восприятия мира. Оказывается, все люди в некой степени подвержены разнообразным когнитивным искажениям. Именно они делают конкретно нашу реальность непохожей на реальность других людей. И порой именно из-за этого нам так тяжело договориться и понять друг друга.

AdMe.ru собрал наиболее интересные ловушки, в которые каждый из нас не раз попадал. Возможно, после ознакомления с ними мы сможем принимать более взвешенные и рациональные решения.

Ошибка хиндсайта

Доводилось ли вам когда-нибудь слышать от знакомого человека фразу: «Я так и знал»? А может, вы и сами ее периодически произносите? Если да, значит, вам наверняка приходилось сталкиваться с ошибкой хиндсайта. В буквальном переводе с английского hindsight означает «задний взгляд». Суть данного явления заключается в том, что человек воспринимает уже произошедшие события или установленные факты как очевидные. Однако на самом деле он всего лишь упрощает ситуацию и вряд ли с самого начала мог бы предсказать результат.

Хитрости статистики

Если хорошо разбираться в статистике, то с ее помощью можно легко вводить других людей в заблуждение. И в результате формировать в их сознании определенную картину мира. Причем порой на основании одних и тех же данных можно совсем по-разному обрисовать реальность. Допустим, мы хотим узнать среднестатистическую зарплату в определенной компании. Глава фирмы получает 60 000, 3 рабочих — по 1 000, 1 менеджер — 3 000, дизайнер — 5 000, а также 1 бухгалтер — 10 000. Всего 7 человек вместе с шефом. И среднеарифметический результат, который вам, скорее всего, и преподнесут как среднюю зарплату, будет составлять 11 570. Есть еще и медиана. Это такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше. В нашем случае медиана равна 3 000 (это зарплата менеджера). И наконец, мода, наиболее часто встречающаяся величина признака в вариационном ряду, будет равна 1 000. Так что для соискателей и налоговой фирма может представить разную «среднюю» зарплату. Хотя и та, и другая при этом будут основаны на данных статистики. Так что при необходимости, рассказывая о финансовом благополучии среднестатистического человека из группы, мы можем выбирать наиболее подходящие для конкретного случая варианты.

Эффект плацебо

Об этом эффекте наверняка слышали многие из вас. Однако, даже зная о нем, мы все равно нередко попадаемся на удочку. Плацебо — это вещество без явных лекарственных свойств, которое оказывает положительный эффект. Он заключается в том, что человек верит, будто ему дали лекарство, и начинает чувствовать себя лучше благодаря самовнушению.

Эффект якоря

Этот эффект еще называют эффектом привязки. Даже если нам кажется, что перед ответом на вопрос или принятием решения мы тщательно обдумываем все с разных сторон, это не всегда так. На самом деле мы попадаем под влияние первоначальной информации. Учеными был проведен некий эксперимент. Студенты должны были написать 3 последние цифры номера своего телефона, а потом ответить на вопрос, когда готы захватили Рим. И в результате те, у кого цифры номера телефона были больше, назвали более позднюю дату. А те, чьи номера имели меньшие числа, — более раннюю. Интересно, что, даже если испытуемому перед экспериментом рассказывают о таком явлении, он все равно попадает под его влияние.

Ошибка игрока

«На этот раз мне уж точно должно повезти!» Приходилось ли вам слышать когда-нибудь такое? Человек не только предпочитает верить в лучшее, но и не всегда осознает случайность исхода некоторых событий. Например, мы подбрасываем монетку, и 5-й раз подряд выпадает решка. Вероятность того, что и в 6-й раз монета упадет решкой вверх, остается все такой же — 1 к 2. Однако мы верим, что шансы на то, что выпадет орел, увеличиваются после столь частого выпадения решки. Хотя на самом деле для этого нет никаких оснований. Поэтому люди, которые, к примеру, проигрывают свои деньги в азартных играх, не просто поддаются азарту и верят в удачу, они также попадают в очередную когнитивную ловушку.

Ошибка выжившего

Нередко мы читаем истории знаменитых людей, изучаем их биографии, желая стать такими же успешными, как они. Однако ошибка заключается в том, что те, кто стал «победителем по жизни», не могут объективно рассказать о своем опыте. Гораздо больше об этом пути и связанных с ним сложностях знают те, кто не стал столь успешным и знаменитым, вот только их мнение никто не спрашивает. Ветеринарам известен такой парадокс: котов, упавших с 6 и более этажей, приносят в клинику в лучшем состоянии, чем тех, кто упал с меньших высот. Конечно же, это не означает, что упасть с 7-го этажа безопаснее, чем, к примеру, со 2-го. Однако чем больше высота, тем вероятнее, что кота сочтут погибшим и попросту не понесут к ветеринару.

Функциональная фиксация

Знаете игру «Придумай 100 способов применения скрепки»? По сути, эта игра как раз направлена на преодоление функциональной фиксации. На самом деле воображать, что можно сделать с предметом, гораздо труднее, чем действительно применить его в нестандартной ситуации. Из-за функциональной фиксации мы порой не можем решить какие-то проблемы, поскольку зацикливаемся на первоначальном назначении предмета. В результате человек не в силах совершить «латеральный скачок» мышления (отметим, что латеральное мышление — это умение мыслить нестандартно), поэтому проблема остается нерешенной. Ведь мало кто из нас способен разглядеть подсвечник в коробке для скрепок, особенно если они в ней сейчас лежат. А вот у «профессиональных выживальщиков» гораздо меньше подобного зацикливания на стандартных функциях предмета.

Стокгольмский синдром покупателя

Стокгольмский синдром покупателя — это частный случай когнитивного искажения в восприятии сделанного выбора. Человеку нередко свойственно оправдывать свою покупку, особенно если она стоила немалых денег. Мы пытаемся найти веские аргументы, чтобы убедить себя в том, что поступили верно. Недостатки же приобретенного товара мы при этом максимально игнорируем.

Эффект IKEA

Суть этого когнитивного искажения состоит в том, что мы склонны преувеличивать ценность той вещи, в создании которой принимали участие хотя бы частично. Какая квартира вам будет милее: та, которую вы купили уже полностью готовой, или та, чьей отделкой и ремонтом вы занимались сами?

Поиск информации, подтверждающей нашу точку зрения

Человек любит оказываться правым. И это связано не только с его самооценкой, но и с тем, что раньше, например при охоте на мамонта, ошибка могла стоить жизни. И конечно, поэтому мы всегда пытаемся найти аргументы, подтверждающие нашу точку зрения. Хотя порой даже неосознанно отсеиваем противоречащую нашему мнению информацию. Представьте себе, что вы с кем-то спорите, например, о пользе кофе. Вы считаете, что он вреден. Не придя в результате споров к общему мнению, вы обращаетесь к интернету, чтобы проверить там информацию. Каким будет ваш поисковой запрос? «Чем полезен кофе?» Очень сомневаемся.

А какие когнитивные искажения, мешающие воспринимать мир объективно, знаете вы?