Тест: Если справитесь с этими загадками за 7 секунд, то вы просто чертов гений
Если вы любопытны и считаете, что все в этом мире поддается логике, то эта статья с загадками для вас. Если вам необходимо быстренько размять мозги и проснуться, то эта статья тоже для вас. Кроме того, мы бросаем вам вызов. Каждую загадку вы должны решить за 7 секунд. Время пошло.
AdMe.ru собрал для вас интересные и, самое главное, простые загадки, которые вы можете не только решить, но и запомнить, чтобы развлечь ими своих друзей в один из уютных вечеров.
1.
Убийца приговорен к смертной казни. Он должен выбрать одну из 3 комнат: в первой бушуют пожары, вторая — полна убийц с заряженными ружьями, а в третьей — много львов, которые не ели 3 года.
Вопрос: какая комната будет самой безопасной?
2.
Мастера, изготавливающие сувениры, могут поместить внутрь бутылки кораблик.
Вопрос: можно ли придумать способ поместить в бутылку целый неразрезанный огурец и не повредить при этом сосуд?
3.
Однажды за завтраком девушка уронила свое кольцо в чашку, полную кофе.
Вопрос: почему кольцо осталось сухим?
4.
Вопрос: где есть реки, но нет воды, есть города, но нет зданий, и есть леса, но нет деревьев?
5.
Это дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить.
Вопрос: что это?
6.
Разделите 30 на 1/2 и прибавьте 10.
Вопрос: сколько получится?
7.
Король сказал своим дочерям поставить на плиту одновременно 3 одинаковых чайника с одинаковым количеством воды. У кого вода закипит быстрее, у той муж и будет наследником короля. Быстрее всех закипел чайник у младшей дочери, которая вообще не хотела замуж.
Вопрос: почему?
8.
В Турции многие чистильщики обуви предлагают прохожим свои услуги совершенно бесплатно. Однако те, если решают воспользоваться их предложением, сами платят им деньги.
Вопрос: почему?
9.
Ваши знакомые пользуются этим чаще, чем вы, хотя это принадлежит вам.
Вопрос: что это?
10.
Кирилл провел в больнице 3 дня. Он не был болен и не получил травму, но во время выписки его пришлось нести.
Вопрос: почему?
Ответы
1.
Комната со львами, поскольку все они давно уже мертвы от голода.
2.
Не срывая со стебля, поместить огурец в бутылку, пока он еще маленький. Подождать, пока он там вырастет.
3.
Кофе был в зернах, молотый или растворимый.
4.
Это карта мира.
5.
Зубы.
6.
70. Обычно считают так: 30 : 2 + 10 = 25. Но при делении число нужно умножать на перевернутую дробь, то есть 30 * 2 + 10.
7.
Остальные все время крышку поднимали и смотрели: не кипит ли уже? Поэтому у них медленнее и вышло.
8.
Они чистят один ботинок бесплатно, и, чтобы не выглядеть дураком в одном начищенном ботинке, прохожий вынужден платить за чистку второго.
9.
Имя.
10.
Он только что родился в этой больнице.
Сколько времени вы потратили на решение всех загадок? А какие вы знаете еще интересные загадки? Делитесь в комментариях!