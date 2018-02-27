Тест: Если справитесь с этими загадками за 7 секунд, то вы просто чертов гений

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы любопытны и считаете, что все в этом мире поддается логике, то эта статья с загадками для вас. Если вам необходимо быстренько размять мозги и проснуться, то эта статья тоже для вас. Кроме того, мы бросаем вам вызов. Каждую загадку вы должны решить за 7 секунд. Время пошло.

AdMe.ru собрал для вас интересные и, самое главное, простые загадки, которые вы можете не только решить, но и запомнить, чтобы развлечь ими своих друзей в один из уютных вечеров.

1.

Убийца приговорен к смертной казни. Он должен выбрать одну из 3 комнат: в первой бушуют пожары, вторая — полна убийц с заряженными ружьями, а в третьей — много львов, которые не ели 3 года. Вопрос : какая комната будет самой безопасной?

2.

Мастера, изготавливающие сувениры, могут поместить внутрь бутылки кораблик. Вопрос : можно ли придумать способ поместить в бутылку целый неразрезанный огурец и не повредить при этом сосуд?

3.

Однажды за завтраком девушка уронила свое кольцо в чашку, полную кофе. Вопрос : почему кольцо осталось сухим?

4.

Вопрос : где есть реки, но нет воды, есть города, но нет зданий, и есть леса, но нет деревьев?

5.

Это дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить. Вопрос : что это?

6.

Разделите 30 на 1/2 и прибавьте 10. Вопрос : сколько получится?

7.

Король сказал своим дочерям поставить на плиту одновременно 3 одинаковых чайника с одинаковым количеством воды. У кого вода закипит быстрее, у той муж и будет наследником короля. Быстрее всех закипел чайник у младшей дочери, которая вообще не хотела замуж. Вопрос : почему?

8.

В Турции многие чистильщики обуви предлагают прохожим свои услуги совершенно бесплатно. Однако те, если решают воспользоваться их предложением, сами платят им деньги. Вопрос : почему?

9.

Ваши знакомые пользуются этим чаще, чем вы, хотя это принадлежит вам. Вопрос : что это?

10.

Кирилл провел в больнице 3 дня. Он не был болен и не получил травму, но во время выписки его пришлось нести. Вопрос : почему?

Ответы

1.

Комната со львами, поскольку все они давно уже мертвы от голода.

2.

Не срывая со стебля, поместить огурец в бутылку, пока он еще маленький. Подождать, пока он там вырастет.

3.

Кофе был в зернах, молотый или растворимый.

4.

Это карта мира.

5.

Зубы.

6.

70. Обычно считают так: 30 : 2 + 10 = 25. Но при делении число нужно умножать на перевернутую дробь, то есть 30 * 2 + 10.

7.

Остальные все время крышку поднимали и смотрели: не кипит ли уже? Поэтому у них медленнее и вышло.

8.

Они чистят один ботинок бесплатно, и, чтобы не выглядеть дураком в одном начищенном ботинке, прохожий вынужден платить за чистку второго.

9.

Имя.

10.

Он только что родился в этой больнице.