10 лайфхаков, как донести свою мысль мягко, но убедительно (Работает с детьми, партнерами и начальниками)

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«Убеждения — это скучно и нудно. Берем силой», — говорили пингвины из мультфильма «Мадагаскар». Как часто люди используют это правило в реальной жизни, в то время как достаточно овладеть основами искусства убеждения и научиться побуждать людей делать то, что приносит вам пользу. Существуют общие принципы построения фраз, которые заставляют окружающих принимать вашу точку зрения.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы общение между людьми было продуктивным, поэтому публикуем советы, которые помогут верно донести свою мысль до собеседника и получать желаемое как можно чаще.

1. Уберите обобщения

Вычеркните из своей речи слова «никогда», «каждый», «все», «всегда» и вместо этого будьте конкретны. Подумайте, что именно случилось, кого это касается, когда это произошло.

2. Точно указывайте срок и время

Говорите «в» и «во столько-то» вместо «где-то» и «около».

3. Говорите «и» вместо «но»

«Но» перечеркивает все, что было сказано перед ним.

4. Задавайте открытые вопросы

Не задавайте закрытые вопросы, на которые можно ответить «да» и «нет». Формулируйте вопрос с «когда» и «как» — они добывают ценную информацию.

5. Покажите собеседнику, что вы тоже стараетесь решить вопрос

Задайте уточняющий вопрос и покажите собеседнику, что вы тоже стараетесь решить проблему.

6. Избегайте типичных форм с «не»

Такие негативные выражения превращайте в позитивные. Ясно говорите, чего вы хотите. Сосредоточивайте тем самым все внимание на желанной цели.

7. Начинайте просьбу с «я буду вам благодарен»

«Я прошу вас» и «я вам благодарен» очень легко сказать, и они совершают чудо.

8. Пользуйтесь мотивирующими отрицаниями

Мотивирующее отрицание имеет смысл в ситуациях, когда вам нужно сообщить другому человеку что-то неприятное или полностью отвергнуть его предположение. Важно, чтобы вы представляли свое мнение и при этом говорили правду. С помощью мотивирующего отрицания вы можете сказать это более вежливо.

9. Говорите «не сейчас» вместо «нет»

«Нет» отталкивает. «Нет» — это нечто законченное и окончательно решенное.

10. Подключайте другого с помощью «вы» и «мы»

Если вы все время говорите от первого лица, то выдвигаете на передний план себя и свои действия. Употребление «вы», «мы» объединяет и концентрирует внимание на собеседнике тоже.

Какие из лайфхаков для общения вы возьмете на заметку?