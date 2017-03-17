10 курьезных случаев, которые могли произойти только в отделе кадров

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Всем нам рано или поздно приходится писать резюме, искать работу и ходить на собеседования. Далеко не всегда встречи с потенциальными работодателями проходят гладко. AdMe.ru собрал для вас короткие истории о работе рекрутеров, в которых, мы надеемся, вы себя не узнаете.

Вчера ходил в отдел кадров одного завода. Вместе со мной сидела женщина и просила взять ее на работу, ссылаясь на то, что уже когда-то работала на этом заводе. Начали поднимать архив, и оказалось, что она уволена по статье за прогулы. На вопрос, почему она прогуливала, сказала, что просто нашла другую работу и перестала ходить на эту. Трудовую свою она не забирала, просто купила новую и пошла работать в другое место. © AlexGRr

И вот я опаздываю на собеседование. Вроде ничего, да только есть проблема: провожу его я. @makropira

Я кадровик, и есть у нас одна постоянно открытая вакансия. Все потому, что с нее за 2 года в декрет 5 девочек ушли. Начальник распорядился взять только мужчину. Взяли 3 месяца назад, сегодня он пришел с шампанским и сказал, что жена беременна, а в декрет пойдет он, так как у нее зарплата в 4 раза больше, чем его. Вот такая волшебная должность. © «Подслушано»

Работаю менеджером по подбору персонала. На собеседовании соискатели отчаянно пытаются разглядеть, что я пишу у себя в блокноте, ставлю ли им плюс или минус. На самом деле я рисую сердечки и совушек, потому что надоели стандартные вопросы и заученные ответы. Будьте же оригинальнее, будьте собой! © «Подслушано»

Принимали на работу молодого совсем человека, видать, первый раз анкету заполнял — в графе семейное положение указал: «сын». © «Подслушано»

Шеф просил найти двух студентов. Одного на пятидневку по 4 часа и второго на выходные с 10 до 22. Обязанности — сидеть в пустом офисе, принимать несчастные 5 звонков в день, приходящиеся на рабочее время, обновлять социальные сети, оказывать посильную помощь шефу. Теперь я могу сказать, что лично познакомилась с приличной частью современного поколения. Больше 100 резюме, дополнительно около 80 звонков. Собеседование было назначено 28 людям, пришли в свое время 6 человек. 9 опоздали в пределах часа, один на 3 часа и один на 2 суток, остальные не пришли. © bash

Молодой парень на работу пришел устраиваться, а у нас порядок такой: сначала беседа с психологом. Она его и спрашивает: — Скажите, а чем полуостров отличатся от острова? — Вы это серьезно или шутите? Это же всем известно. — Хорошо, что всем, вы скажите, чем он отличается. Парень опять возмущается, а после третьей просьбы выдает: — Это же ребенку даже известно: полуостров в 2 раза меньше. © kirill65

Сегодня стал свидетелем, как 5 женщин пришли устраиваться на работу кассирами в один известный продуктовый магазин. Менеджер по персоналу попросила их заполнить анкету соискателя. Ну они и заполнили... ОДНУ анкету на пятерых. © «Подслушано»

Я хоть и журналист, но человек застенчивый и даже боязливый. Особенно робею в присутствии крупных и высоких людей. И вот однажды попадаю на собеседование именно к такому человеку — директору одного из филиалов ВГТРК. Он все время ходил по кабинету и что-то искал у себя по карманам, а я в полуобмороке лепетала «что-то о себе». Наконец он выудил огромный носовой платок и чихнул в него так громко и смачно, что я присела от ужаса и крикнула: «Ой, бл...ть!» Тут он вытер нос, посмотрел на меня и сказал: «Наш человек. Поднимайся на второй этаж в отдел информации». Даже в резюме не глянул. Так я попала в замечательный коллектив, о котором вспоминаю только с любовью и благодарностью. © Larisa Ledeneva