10 ситуаций, которые до боли знакомы лучшим друзьям

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Говорят, друзья — это семья, которую мы сами выбираем. А лучшие друзья — это те, кого порой хочется... придушить на месте, но мы все равно любим их всей душой. Ведь именно они составляют нам компанию в наших самых больших приключениях. AdMe.ru собрал лишь некоторые забавные ситуации, чтобы напомнить, как много для нас значат лучшие друзья.

Лучший друг понимает все с полувзгляда

У вас есть свои шутки

Вы всегда ревнуете друг друга к остальным

Вы чувствуете себя увереннее друг с другом

Вы прощаете друг другу маленькие слабости

И всегда готовы защищать от любых обидчиков

Вы знаете друг друга лучше, чем кто-либо

Вы всегда поддерживаете идеи друг друга, даже если они кажутся сумасшедшими

Вы не видитесь каждый день, но это никак не отражается на вашей дружбе

И маленький бонус: если ваш лучший друг противоположного пола, у вас обязательно есть «то самое соглашение»