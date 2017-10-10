10 ситуаций, которые до боли знакомы лучшим друзьям
Говорят, друзья — это семья, которую мы сами выбираем. А лучшие друзья — это те, кого порой хочется... придушить на месте, но мы все равно любим их всей душой. Ведь именно они составляют нам компанию в наших самых больших приключениях.
AdMe.ru собрал лишь некоторые забавные ситуации, чтобы напомнить, как много для нас значат лучшие друзья.
Лучший друг понимает все с полувзгляда
У вас есть свои шутки
Вы всегда ревнуете друг друга к остальным
Вы чувствуете себя увереннее друг с другом
Вы прощаете друг другу маленькие слабости
И всегда готовы защищать от любых обидчиков
Вы знаете друг друга лучше, чем кто-либо
Вы всегда поддерживаете идеи друг друга, даже если они кажутся сумасшедшими
Вы не видитесь каждый день, но это никак не отражается на вашей дружбе
И маленький бонус: если ваш лучший друг противоположного пола, у вас обязательно есть «то самое соглашение»
Иллюстратор Ekaterina Gandrabura специально для AdMe.ru