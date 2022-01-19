10 злодеек из кино, которые могли бы создать свой онлайн-курс и научить нас кое-чему хорошему

С детства мы знаем, что положительные герои фильмов могут научить нас чему-то хорошему. Но если задуматься, то злодеи — это тоже настоящая кладезь полезных навыков и умений. Ведь нередко именно они обладают ценными качествами, о которых добряки способны только мечтать.

AdMe.ru задумался о том, какие злодейки из популярных фильмов достойны того, чтобы взять у них пару уроков. И вот что у нас получилось.

Ведьма Готель

В мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» главный отрицательный герой — матушка Готель. Ведьма похитила Рапунцель и притворялась ее мамой долгие годы. Если повнимательнее присмотреться к этому персонажу, то можно увидеть ее умение великолепно выстраивать коммуникацию и с помощью этого добиваться своего. У Готель есть эгоистическая черта, присущая злодею: жажда вечной молодости. При этом она видит каждого насквозь и добивается того, чего она хочет. © darchangel / Reddit

Харли Квинн

Персонаж Харли Квинн родом из комиксов. Многие полюбили эту героиню в исполнении Марго Робби. В том числе и за ее качества, достойные уважения. Во-первых, подружка Джокера в любой ситуации не забывает о своем внешнем виде: она любит наряжаться и выглядит очень эффектно. Во-вторых, она всегда сохраняет позитивный настрой и имеет очень оптимистичный взгляд на жизнь, хотя и не без нотки безумия. Она не воспринимает мир чересчур серьезно.

Миранда Пристли

Фильм «Дьявол носит Prada» рассказывает о суровом главном редакторе гламурного журнала Миранде Пристли в исполнении Мерил Стрип. Есть вещи, которым у Миранды стоит поучиться, — к примеру, ее умению разделять работу и личную жизнь. Миранда рассталась с мужем, из-за чего даже у такой железной леди сдают нервы. И мы видим, что она тоже человек со своими слабостями. Но она не ревет под фильмы о Бриджит Джонс, уплетая мороженое. Она не раскисает из-за развода. Миранда Пристли переживает развод. Несмотря на это, она продолжает действовать. © Nivedita Bhattacharya / Quora

Круэлла

Круэлла во всех мультфильмах и кинолентах разная. В отношении Круэллы 2021 года в исполнении Эммы Стоун пользователи сети даже спорят, а можно ли в принципе назвать персонажа злодейкой или нет. В фильме «101 далматинец» Круэлла была одномерным персонажем. Нам показали злодея, которого легко можно ненавидеть. В Круэлле 2021 года больше глубины, мы видим причину ее ненависти к далматинам. © Sam J / Quora Но вот чего точно не занимать всем Круэллам, так это умения стильно и броско одеваться и не стесняться выделяться. Насладиться особенно красивыми нарядами можно в фильме «Круэлла».

Белая Колдунья

Сегодня очень востребована такая профессия, как имиджмейкер, ведь зачастую нам нужна помощь в том, чтобы одежда отражала наш внутренний мир. У Белой Королевы из Нарнии с этим проблем явно нет. Ее образы великолепны и всегда уместны. Она поставила всех на место с помощью нарядов и своего внешнего вида. Так она показывает свой статус и высокое положение.

Урсула

Такому чувству юмора, которым создатели знаменитой «Русалочки» наделили Урсулу, можно только позавидовать. Этот персонаж опасен, но при этом забавен. В мультфильме из ее уст прозвучало немало стоящих шуток. Вот, к примеру: Урсула: «Есть только одна вещь более могущественная, чем моя черная магия».

Мурена: «Сила настоящей любви?»

Урсула: «Подростковые гормоны!»

Долорес Амбридж

Персонаж Долорес Амбридж в поттериане по-настоящему озлобленный и жестокий. Но при этом даже у такой женщины нашлось немало плюсов. Пользователи интернета встали на защиту Долорес по весьма необычной причине — у нее отличное чувство стиля. У нее хороший вкус в одежде (стиль, а не цвет). © Hayley Burd / Quora

Она носила одежду, которая делала ее счастливой, хотя наряды не были классически стильными. © Roxfaced / Reddit

Ей нравится розовый. Мне нравится розовый. Ей нравятся котята. Мне нравятся котята. Она женщина с хорошим вкусом. © delilahrey / Reddit

Королева Равенна

Колдунья в «Белоснежке и охотнике» мстительная и жестокая. При этом некоторые ее размышления мудры настолько, что у нее явно можно многому поучиться. Героиня Шарлиз Терон сказала такие слова королю: «Однажды меня погубил такой король, как ты. Я заменила его королеву. Пожилую женщину. И со временем меня бы тоже заменили». Она видит мужчин насквозь и поднимает ряд проблем, актуальных в современном обществе.

Анна Болейн

Кому-то Анна Болейн из фильма «Еще одна из рода Болейн» в исполнении Натали Портман покажется искусительницей, предавшей родную сестру. Но у коварной девушки немало талантов и положительных качеств. Она умеет производить впечатление и произносить пламенные речи. Она красноречива, что и помогает ей быть настолько влиятельной. Кстати, такой Анна Болейн была и в реальности.

Малефисента

Малефисенте в исполнении Анджелины Джоли присуще одно очень важное качество — умение прощать. Ее возлюбленный предал ее, поэтому она и прокляла его дочь принцессу Аврору. Но в финале она не губит предателя, а оставляет в живых, тем самым прощая его. Вот что еще о ее умении прощать написал один пользователь сети: Чувства Малефисенты к Авроре возобладали над ненавистью. Ведь колдунья была действительно любима девочкой. В конце концов именно нежность Малефисенты разрушила чары и спасла Аврору. © Swathi / Quora