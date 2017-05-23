10 историй от людей, которые смогли побороть свои самые страшные зависимости

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Все отлично знают, насколько разрушительно воздействие алкоголя и наркотиков на организм, но когда мы видим изменения своими глазами, невольно пробегает дрожь по телу. Мы в AdMe.ru решили собрать несколько историй от тех, кому удалось побороть опасные пристрастия и начать новую жизнь. Пожалуй, лучше примера для пропаганды здорового образа жизни придумать сложно.

1000 дней без героина

Героиня этих снимков поделилась своей историей: «Мне было 22, когда я стала употреблять наркотики, но спустя год я опомнилась и начала свой путь к исцелению. Сейчас мне 25 и все позади. Но я хотела бы обратиться ко всем, кто оказался в подобной ситуации: никогда не бойтесь попросить о помощи, позвольте помочь себе».

1,5 года без алкоголя и наркотиков

Эта девушка рассказала: «Алкоголь и наркотики привели меня к снимку слева: я уже не верила в будущее и была одержима тревожным расстройством. Справа — тоже я, но уже спустя полтора года: полна надежд и планов, мне нравится ухаживать за собой. Я благодарна за то, что снова вернулась к жизни».

1 год без героина

А эта девушка с легкостью могла бы стать моделью для лучшей социальной рекламы против наркотиков. Характерные пятна на лице появляются из-за проблем с гормонами и сосудами.

1 год без метамфетамина

«Я втянулся постепенно: время от времени употреблял наркотики и думал, что у меня есть какой-то особый самоконтроль, который позволяет держать себя в руках. Но я уже был зависимым и не сразу осознал это. Сейчас все позади, и одна из самых восхитительных вещей, которую я открыл для себя, — это то, что я снова могу проводить время со своей племянницей. Как же круто быть дядей!»

90 дней без метамфетамина

«Я даже не понимала, насколько ужасно выгляжу — такая худоба мне явно была не к лицу. Смотрела на тех, кто выбрался из этого болота, и искренне мечтала последовать их примеру. Желаю сил всем, кто старается побороть эту мерзкую зависимость, — знайте, что в конце тоннеля есть свет».

5 лет без алкоголя

«С тех пор, как я перестала пить спиртное, изменились многие вещи: наладились отношения в семье и я поняла, что такое счастье. Безумно рада, что мне удалось победить эту зависимость и начать новую жизнь».

1 год без героина

«Жизнь без наркотиков — это настоящая победа для меня. Никогда мне не удавалось продержаться так долго, а все потому, что на этот раз я сама по-настоящему захотела этого».

1 год без алкоголя и наркотиков

«У меня были паршивые времена: я шлялся по улицам, пил и употреблял наркотики, и из-за этого случались проблемы с полицией. Круто, что сейчас со мной происходит то, что казалось мне уже практически невозможным, а еще очень вдохновляет видеть успехи других людей».

5 лет без алкоголя, кокаина и экстази

Рассказ героини: «Меня зовут Кларисса, мне 26 лет. Я начала пить и употреблять наркотики с 13 лет — так прошла моя юность, вплоть до 21 года. Каждый день я просыпалась в страхе и растеряла все свои мечты. Но однажды я устала быть неприятной самой себе и завязала со всем этим. Теперь моя жизнь невероятно изменилась: я учусь и работаю, помогая тем, кем и я была когда-то».

7 лет без алкоголя

Вот уже больше 7 лет этот мужчина не прикасается к выпивке. Перемены буквально налицо: чем не красавчик с обложки?