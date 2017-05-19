10 историй о том, что люди видели во время клинической смерти

Около 10 % людей, переживших клиническую смерть, рассказывают необычайные истории. Ученые объясняют это тем, что после смерти некая часть мозга, отвечающая за воображение, работает еще около 30 секунд, порождая за это время целые миры в нашей голове. Пациенты же утверждают, что это не что иное, как доказательство жизни после смерти.

В любом случае любопытно просто сравнить видения различных людей, чем мы в АdMe.ru и решили заняться. Выводы делайте сами.

  • Была пьяная драка. И вдруг почувствовал очень сильную боль. А потом я упал в канализационный люк. Я начал выкарабкиваться, цепляясь за склизкие стены — вонючие до невозможности! С трудом выполз наружу, а там машины стоят: скорая, милиция. Люди собрались. Осматриваю себя — нормальный, чистый. Через такую грязь полз, но почему-то чистый. Подошел посмотреть: что там, что случилось?
    Людей спрашиваю, они на меня ноль внимания, гады! Вижу, какой-то мужик лежит на носилках, весь в крови. Его втащили в скорую, и уже машина стала отъезжать, как вдруг чувствую: с этим телом меня что-то связывает.
    Крикнул: «Эй! Куда вы без меня? Куда моего брата увозите?!»
    И тут вспомнил: никакого брата у меня нет. Сначала растерялся, а потом понял: это же я!
    Норбеков М. С
  • Врачи предупредили, что я могу рассчитывать лишь на 5 % успешности операции. Рискнули делать. В какой-то момент операции мое сердце остановилось. Я помню, как увидел мою недавно умершую бабушку, которая гладила меня по вискам. Все было черно-белым. Я не двигался, поэтому она стала нервничать, трясти меня, потом перешла на крик: она кричала и кричала моя имя, пока я наконец не нашел силы открыть рот, чтобы ответить ей. Я глотнул порцию воздуха, и удушье прошло. Бабушка улыбнулась. А я резко ощутил холодный операционный стол.
    Quora
  • Было много других людей, идущих к вершине горы, манящей всех ярким светом. Они выглядели совершенно обыкновенно. Но я понимал, что все они были мертвы, как и я. Меня раздирало от ярости: сколько людей спасают в скорой помощи, почему со мной-то так поступили?!
    Вдруг из толпы выскочила моя покойная кузина и сказала мне: «Дин, возвращайся назад».
    Меня не называли Дином с детства, и она была одной из немногих людей, которые вообще знали эту вариацию имени. Тогда я обернулся, чтобы понять, что она имела в виду под словом «назад», и меня буквально ударило в кровать в больнице, где вокруг меня в панике бегали врачи.
    Dailymail

  • Я помню только 2 двери, похожие на те, что были в Средневековье. Одна — деревянная, другая — железная. Я просто молча смотрел на них долгое время.
    Reddit

  • Я увидела, что я лежу на операционном столе и смотрю на себя со стороны. Кругом суета: врачи, медсестры заводят мне сердце. Я вижу их, я слышу их, а они меня нет. И тут одна медсестра берет ампулу и, надламывая кончик, ранит себе палец — под ее перчаткой скапливается кровь. Потом наступает полная тьма. Вижу следующую картину: моя кухня, за столом сидят мать с отцом, мама плачет, отец опрокидывает рюмку за рюмкой коньяка — меня не видят. Снова темнота.
    Я открываю глаза, все вокруг в мониторах, трубки, я не чувствую тела, не могу пошевелиться. И тут вижу медсестру, ту самую, которая ампулой поранила палец. Я перевожу взгляд на руку и вижу забинтованный палец. Она говорит мне, что меня сбила машина, что я в больнице, скоро придут родители. Я спрашиваю: а ваш палец уже прошел? Вы же поранили его, когда ампулу вскрывали. Она, открыв рот, на мгновенье потеряла дар речи. Оказалось, что прошло уже 5 дней.
    Pikabu

  • Моя машина была разбита, а через минуту в нее врезалась огромная фура. Я поняла, что сегодня умру.
    Затем произошло что-то очень странное, чему до сих пор у меня нет логических объяснений. Я лежала в крови, сдавленная кусками железа внутри своей машины, в ожидании смерти. И тут резко меня окутало странное чувство спокойствия. Причем не только ощущение — мне показалось, что через окно машины ко мне распростерлись руки, чтобы обнять меня, забрать или вытащить оттуда. Я не могла видеть лицо этого мужчины, женщины или некоего существа. Просто стало очень легко и тепло.
    Quora

  • Я ходил по больнице, там было пусто — совсем никого. Вначале я одиноко сидел на холодной каталке в реанимации, а потом резко появившаяся медсестра взяла меня за руку и повела на экскурсию — показывать отделение реанимации.
    Рikabu

  • Я бегал по своей комнате, собирался впопыхах. Позвал друзей — никого нет. Но при этом слышу — шум из-за моей двери. Пошел проверять, в чем дело.
    За дверью оказалось много людей: кто стоял, кто-то сидел, наклонив голову, кто-то плакал, а я лежал на полу. И я был мертв.
    Но настоящий я здесь! Я кричал всем: «Посмотрите сюда, я не умер!» Но никому не было до меня дела. После тщетных попыток привлечь к себе внимание я вернулся в свою комнату и стал судорожно думать о том, что я действительно умер.
    Quora

  • Вижу свое тело со стороны: ощущение легкости такое, пофиг все стало. Решил пойти по общаге погулять. В соседнюю комнату захожу, а там соседи водку пьют с макаронами.
    После того как меня откачали, решили проверить — соседи действительно ели макароны и пили втихаря, даже марка водки совпала. После этого меня Нострадамусом звали.
    Рikabu

  • При падении у меня остановилось сердце. Как сейчас помню... Ощущения странные, легкость какая-то была, тоннелей никаких не было. Мама бегала по детской площадке и в панике кричала о помощи. А я бегала за ней.
    Vk.com

  • Из воспоминаний врача: привезли мужчину, остановилось сердце, клиническая смерть 51 секунду. Удалось откачать... Когда очнулся и открыл глаза, то я ему и крикнул от радости «Христос воскрес!», мужик в растерянности ответил: «Я... я на самом деле просто Коля».
    Vk.com

Фото на превью Depositphotos

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