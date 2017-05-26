10 историй о тех, кому не нужно все это фальшивое мнение большинства
В страхе не успеть за модой и популярными тенденциями многие люди нашего времени забывают, что значит просто быть хорошим человеком.
AdMe.ru подслушал истории людей, которые счастливы жить обыкновенной жизнью, без прикрас и фальши.
- Сейчас очень модно считать себя социопатом: «Я социопат, и поэтому у меня нет друзей», «Я социопат, и мой кот — мой лучший друг».
А вы когда-нибудь встречали настоящего социопата? Я с двумя такими учился, а с одним работал. Это ужасные люди, которые ни с кем не здороваются, не общаются, с этими людьми невозможно работать в коллективе, они просто делают вид, что никого, кроме них, нет. Это реальное расстройство психики.
А друзей у вас нет потому, что вы просто скучные люди.
- Все знакомые ходят по фитнес-центрам в погоне за хорошей фигурой, уверенностью в себе. И я хочу. Но не у всех есть время заниматься популярным спортом.
Я врач. Сутками на работе, в свободное время читаю литературу по профессии, курсы по повышению квалификации, допподготовка. На это уходит все время и деньги. Благодарные пациенты — вот это поддерживает во мне уверенность.
- Когда была маленькой, домашних животных, особенно породистых, имели единицы, так как возможность их содержать была далеко не у каждого. Простые котейки и песики жили у бабушек, которые их любили по-настоящему. А сейчас каждый второй — собачник! Модно же: хаски, мопсы, йорки и тойчики с китайскими хохлатыми.
Подруга работает в ветеринарной клинике, говорит, в день по 3–4 животных на усыпление. Причины: пописал в угол; подрал кресло; не воспитан; нет времени гулять; «хочу спать утром». О чем думают эти люди? Лучше бы все было, как раньше, а не «Хочу хаски! Ой, нет, усыпите, в моду мопс вошел!»
- Еду в автобусе, напротив сидит парень в модных рваных джинсах. Но в чем прикол: парень, кажется, будто и не догадывается, что его подштанники видны больше, чем сами джинсы, ибо зима.
- Сейчас не модно быть довольным своей обычной жизнью: простой работой, семьей, детьми, постоянством. Модно делиться рассказами о путешествиях, необычной творческой работе и отсутствии семьи, когда тебе под 30. А я счастлива, что моя работа простая, но полезная, что я замужем за таким же работягой, что в 24 года у меня есть дочка, отпуск раз в год, ипотека на наше уютное гнездышко и семейные ценности. И мне нравится моя обычная жизнь.
- Вот идешь по улице — девушки в основном все красивые. Одежда чистая, отглаженная, модная. Хороший макияж, красивые волосы. Женственность и вдохновение. Но все это только напоказ.
Я живу в женском общежитии, и здесь всегда ТАКОЙ бардак! Первое время убирала за всеми. Сейчас опустились руки. Что не так с нынешними девушками? Почему сложный маникюр и гель-лак стал круче обычной чистоты и уюта?
- Сейчас модно не смотреть телевизор: зомбоящик, мозги плавятся и прочее. Я тоже так думала, но не выбрасывать же его! Теперь смотрю только каналы про животных, еду и другие полезные программы. Много узнала про акул, научилась работать ножом, как Джейми Оливер, все время узнаю что-то про здоровье, воспитание детей, разные игры. И ребенку не страшно такие каналы показывать. Надо просто правильно распределять, что смотреть.
- У всех сейчас какие-то новомодные свадьбы: платья одного цвета для подружек невесты, брачная ночь в люксовых отелях... В моем случае, в 1996 году, свадьба была преимущественно молодежная, все студенты, вся эта огромная компания после свадьбы (в столовой) ночевала у нас дома, причем я с золовкой — на нашей кровати, а мой новобрачный муж — вповалку с гостями на полу. Я сама и выкуп себе писала в стихах, и плакаты сами рисовали. И было весело.
- Я выросла в русской деревне и видела, как убивают кур и скот для еды. Сейчас живу в Москве — здесь популярно быть веганом, но в основном только потому, что это модно, и не более. А я понять не могу, и меня не понимают: люди просто не знают, как это, когда в семье из 8 человек источник дохода только домашнее хозяйство.
- Мой сын учится во 2-м классе. Я же работаю консультантом в магазине одежды и получаю чуть больше, чем уборщица. Естественно, что я не могу себе позволить лишний раз потратить деньги на какую-нибудь модную безделушку.
Сын учится в гимназии, где учатся дети самых богатых людей города. Я же выплачиваю за эту гимназию последние деньги, лишь бы мой ребенок получил хорошее образование.
Однажды им задали принести то, что они любят больше всего, и написать про это сочинение. Кто-то из детей принес черепашку, кто-то привел собаку, кто-то свое водное снаряжение, одна девочка принесла планшет фирмы Apple. А мой ребенок... привел меня. Я даже расплакалась, когда он читал свое сочинение.