10 историй о тех, кому не нужно все это фальшивое мнение большинства

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В страхе не успеть за модой и популярными тенденциями многие люди нашего времени забывают, что значит просто быть хорошим человеком.

AdMe.ru подслушал истории людей, которые счастливы жить обыкновенной жизнью, без прикрас и фальши.