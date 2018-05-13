10 историй о самых нелепых супружеских конфликтах, которые удивят даже психотерапевтов
Наверное, нет ни одной пары, которая хотя бы однажды не поссорилась. Как показывает житейский опыт, поводом для ссоры могут послужить даже самые незначительные вещи, которые порой доходят до абсурда. Не всегда у нас есть возможность увидеть и услышать себя со стороны, но на чужом опыте тоже ведь можно учиться. Наша подборка историй подскажет вам, как ссориться точно не стоит.
AdMe.ru собрал для вас 10 историй о самых нелепых поводах для ссор в паре. Возможно, они вызовут у вас искренний смех, помогут пересмотреть свои отношения, но точно не оставят равнодушными.
- Замужем я уже 5 лет. Недавно мы с супругом поругались из-за немытой посуды. Обычно в семьях никому не хочется мыть посуду, а у нас было все наоборот. Саша сказал, что пойдет в магазин, вернется и помоет посуду. А я сама вымыла посуду, чтобы он отдохнул и посмотрел телевизор. Муж вернулся из магазина и обиделся, что я лишила его возможности помыть посуду! Мы весь вечер не разговаривали, а потом решили, что грязная и уж тем более чистая посуда не может быть поводом для ссоры, и тут же помирились.
- Мой парень сидел и гладил кота, и вдруг показывает ему на спину и говорит: «Смотри, он стал каким-то бурым». Кот у меня черно-белый, и никакого бурого оттенка у него нет. Я сказала об этом, и в итоге все вылилось в колоссальный спор с поиском фотографий котов разного окраса в интернете, поднесением несчастного животного к экрану для сравнения и так далее. В итоге парень два часа сидел и дулся в соседней комнате.
- Мы с супругом все время ссоримся по странным причинам. За 2 года жизни в браке у нас не случалось серьезных конфликтов. Мы обычно ссоримся при просмотре фильма на компьютере. Когда надо сделать громче или тише, это становится настоящей проблемой. Кто будет это делать? Кто поднимется с кровати, чтобы подойти к компьютеру? И мы начинаем давить на жалость друг другу. Начинаются сравнения, кто больше работал и сильнее устал. А нужно только встать и изменить громкость. Нам срочно требуется пульт для компьютера, чтобы можно было с кровати регулировать громкость звука.
- Мой бывший парень Кирилл обладал поразительным самомнением. Как-то раз он мне заявил, что если бы у него было больше денег и времени, то он бы написал более интересное произведение, чем «Братья Карамазовы», так как он от природы талантливее Достоевского. Я не смогла простить своему молодому человеку неуважение по отношению к любимому писателю. Мы серьезно поругались и расстались. Мне не хочется жить с человеком, считающим себя талантливее великого писателя.
- У моего супруга был недавно день рождения. Готовя блюда на стол, я недосолила один салат. Это стало причиной нашей самой крупной ссоры за все время совместной жизни. Брат мужа решил подшутить и заявил, что я, похоже, вовсе не люблю своего мужа, так как недосаливаю блюда. Мой супруг весь вечер со мной не разговаривал. А когда все разошлись, он закатил скандал. Мол, почему я разлюбила его. «Как это разлюбила? — возмущенно спрашиваю я. — С чего ты взял?» «Ну ты ведь недосолила салат!» — выдал супруг. Вот такими обидчивыми бывают мужчины. Теперь я во все блюда кладу много соли, и все начали твердить, что я влюбилась... в мужа, разумеется.
- Мы с супругой бесконечно ссоримся, когда надо что-то выбрать. Она не способна самостоятельно принимать решения. Например, когда я спрашиваю ее: «Какой посмотрим фильм?» — знаете, что она всегда отвечает? «Не знаю, выбирай ты».
Мне хочется, чтобы она научилась выбирать сама. Всем женщинам нравится ходить по магазинам, но когда Маша отправляется за покупками сама, то она ничего не покупает себе. Она просто не может определиться между синим и оранжевым свитером, брюками и платьем и т. д. Недавно мы даже поссорились, потому что Маша выбирала в магазине колбасу целых 40 минут!
- Мы с моей женой поругались из-за ее сна. Ей приснилось, что я ей изменяю с какой-то женщиной. Она все утро плакала в ванной, не давая мне ничего сказать, и уехала к маме. Потом пояснила все так: «Если ты изменил мне во сне, значит, ты об этом думаешь и в жизни». Ох уж эта женская логика. Хорошо, что я смог убедить супругу в своей верности и любви. Сейчас все у нас хорошо.
- «Однажды мы поссорились из-за майонеза. Я спросила у мужа, доел он его или нет (потому что составляла список покупок). Он сказал, что нет. Но пустая пачка валялась в мусорном ведре! Я сказала: „А, так он все-таки кончился. Тогда я запишу, что надо купить еще“. Он сказал: „Так ты поэтому спрашивала? Тогда — да, купи еще. Я просто не хотел, чтобы ты злилась из-за того, что я его доел“. Что за черт? Единственная причина, по которой я разозлилась, была в том, что он мне зачем-то соврал».
- Мы супругой все время ссоримся, так как она стирает ночами. Мне всегда надо рано вставать на работу. Она при этом остается дома и занимается домашним хозяйством и детьми. Все, чего мне хочется, — это чтобы она тихо вела себя ночью. Но как только на часах 12, моя супруга будто превращается в Золушку и бежит стирать. Мне не удается в таком шуме заснуть, и мы все время по этому поводу ругаемся. Она заявляет, что днем у нее просто нет времени на стирку. Я не могу ее понять. Стирка в нашей семье является главной причиной конфликтов.
- Мой парень — псих. На той неделе поссорились, причем из-за какой-то ерунды, а он весь оскорбился и обиделся. Так вот, этот придурок пошел на мою страничку в «ВК», в инсте, в твиттере и убрал все свои лайки, а потом гордо сообщил об этом мне. Чтобы вы понимали: страничке в «ВК» 10 лет, в твиттере — 6, а в инсте — 3 года, то есть там просто уйма постов. Встречаемся мы 5 лет. В итоге помирились. Ладно, самое смешное другое: он пошел и поставил все лайки обратно... Я так ржала, что мы опять разругались.
А какая из историй вам понравилось больше? Возможно, вы сами были свидетелем подобных случаев? Делитесь в комментариях!