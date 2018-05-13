10 историй о самых нелепых супружеских конфликтах, которые удивят даже психотерапевтов

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Наверное, нет ни одной пары, которая хотя бы однажды не поссорилась. Как показывает житейский опыт, поводом для ссоры могут послужить даже самые незначительные вещи, которые порой доходят до абсурда. Не всегда у нас есть возможность увидеть и услышать себя со стороны, но на чужом опыте тоже ведь можно учиться. Наша подборка историй подскажет вам, как ссориться точно не стоит.