10 историй о людях, чья воля к жизни оказалась сильнее судьбы

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У каждого в жизни бывают моменты, когда кажется, что весь мир настроен против. В таких ситуациях самое важное не опустить руки и не позволить трудностям одержать над вами победу. Мы в AdMe.ru собрали 10 историй о людях с невероятной силой воли и жаждой к жизни. Эти люди показали всему миру, что справиться можно с любой проблемой и при любых жизненных обстоятельствах. Главное — поверить в себя и в свои силы.

1. 500 км по ледяной пустыне Антарктиды

В 1912 году трое австралийских ученых отправились в экспедицию в Антарктиду. На обратном пути один из них провалился в расщелину вместе со своими санками и большинством припасов и погиб. Чтобы добраться до базы, двум выжившим ученым, Дугласу Моусону и Ксавьеру Мерицу, необходимо было преодолеть 500 км по ледяной пустыне. Оставшейся еды хватило только на треть пути, поэтому путешественникам пришлось есть собственных собак. Мериц умер от холода и истощения. Моусон получил жуткое обморожение: с него клочьями сползала кожа, выпадали волосы, а подошвы ног кровоточили и гноились. Но ученый упрямо двигался вперед и таки добрался до базы!

Там его поджидала еще одна новость: корабль «Аврора», на котором он должен был вернуться домой, отчалил всего 5 часов назад. Следующего Моусону пришлось ждать 10 месяцев.

2. 80 минут в ледяной воде

Анна Багенхольм съезжала на лыжах по крутому склону, но потеряла контроль и упала в замерзший поток возле водопада. Голова и туловище девушки оказались под 20-сантиметровым слоем льда, в то время как ее ноги и лыжи оставались сверху. Девушка провела 80 минут в ледяной воде. Она нашла воздушный карман между льдом и водой и смогла дышать. В это время температура ее тела упала до 13,7 °C. Это самая низкая температура, при которой выживал человек при гипотермии.

Спасение Анны из ледяного плена заняло 80 минут. Девушку доставили в больницу в состоянии клинической смерти, и только через 3 часа ее сердце снова начало биться. Врачи считают: секрет удивительного спасения Анны в том, что ее тело впало в состояние «спячки».

3. 10 дней в пустыне Сахара без еды и воды

Мауро Проспери выжил в пустыне Сахара больше недели без воды и еды. Во время марафона по Марокко из-за песчаной бури он сбился с пути и прошел в неправильном направлении около 300 км. Из-за жары Мауро шел только утром и вечером, а днем отдыхал. Он нашел небольшую часовню, поймал несколько летучих мышей и выпил их кровь. Проспери даже пытался покончить с собой и порезал себе вены, но его кровь загустела и свернулась.

Это стало знаком для мужчины, и он решил продолжить свой путь. Через 5 дней он добрел до небольшого оазиса, а через 2 дня Мауро нашли кочевники, которые доставили его в больницу. За это время он потерял 18 кг веса. Спустя 2 года Проспери участвовал в новом марафоне, из которого вернулся целым и невредимым.

4. Падение с высоты более 10 км

26 января 1972 года стюардесса Весна Вулович по ошибке полетела рейсом Копенгаген — Белград. На высоте более 10 тыс. метров в багажном отсеке самолета взорвалась бомба. Самолет упал в горах, и 27 человек, которые находились на борту, погибли. Выжила только Весна Вулович, которая находилась в хвосте самолета. Она получила черепно-мозговую травму, переломы ноги и трех позвонков, из-за чего ее тело парализовало.

Девушка долгое время провела в больнице, пережила много операций и снова смогла ходить. Ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса как человека, который выжил после самого долгого падения без парашюта. Весна Вулович умерла в своей квартире в возрасте 66 лет. Свою жизнь после ухода с работы она посвятила борьбе с национализмом.

5. 3 месяца в австралийской пустыне

В 2001 году австралиец Рики Меге (Ricky Megee) проснулся посреди пустыни, причем совершенно не помнил, как он здесь оказался. 10 дней он шел босиком в неизвестном направлении, без любой надежды на спасение. Наконец он набрел на дамбу, где разбил маленький шалаш из веток и прутьев. В нем австралиец прожил 3 месяца, питаясь пиявками, кузнечиками и подсушенными лягушками. В конце концов Меге нашли и спасли фермеры.

6. Альпинист отрезал себе руку ради спасения жизни

В апреле 2003 года в национальном парке «Каньонлендс», штат Юта, США, 300-килограммовый валун упал на альпиниста Аарона Ралстона и зажал его правую руку. В течение 4 дней Аарон лежал около камня. Он даже вырезал свое имя на стене каньона с датой предполагаемой смерти. Решив все же бороться до конца, альпинист отрезал зажатую валуном руку ножом, который был в его рюкзаке, и освободился из смертельной ловушки.

После этого Аарон смог спуститься с 20-метровой стены. К счастью, на пути встретились туристы, которые доставили его в больницу. Альпинист был спасен.

7. Детство в компании обезьян

Марину Чапмен похитили в 4 года. Очнулась она уже в джунглях Колумбии. Девочку нашли обезьяны и приняли в свой клан. Малышка научилась у них добывать еду, лазать по деревьям, а также воровать рис и фрукты из окрестных деревень. Спустя несколько лет Марину Чапмен обнаружила семья, которая использовала ее в качестве домашней рабыни. Девочке удалось сбежать и попасть к женщине, которая воспитала ее как родную дочь.

Марина адаптировалась к жизни в обществе, переехала в Англию и вышла замуж. Дикая жизнь в джунглях осталась позади.

8. 76 дней в открытом океане

В 1982 году в Атлантическом океане парусник яхтсмена из США Стивена Каллахэна затонул во время шторма. Стивену удалось спасти из затопленной каюты надувной плот и мешок с набором для выживания. Он дрейфовал в открытом океане, ловил рыбу с помощью гарпуна, сражался с волнами и даже пережил нападение акулы. Спустя 76 дней плот прибило к острову Мари-Галант в Карибском море. Исхудавший Стивен был спасен местными рыбаками. Всего путешественник преодолел на своем плоту 3 300 км.

Стивен Каллахэн стал приглашенным консультантом на съемках фильма «Жизнь Пи» Энга Ли.

9. Тело на 11 металлических стержнях

Автомобиль Катрины Бургесс на скорости более 100 км/ч съехал с шоссе в придорожную канаву. У девушки оказались сломаны шея, спина и ребра, пробиты легкие и поврежден таз. Доктора вставили в левое бедро девушки стержень, который держится на 4 титановых шпильках. Вскоре в теле Катрины появилось еще 6 горизонтальных стержней для поддержки ее позвоночника, а еще один титановый винт соединил ее шею с хребтом.

Девушка 5 месяцев жила на обезболивающих препаратах. После выздоровления Катрина Бургесс заключила контракт с модельным агентством.

10. 3 суток по пояс в уличном туалете

Дом одинокого 75-летнего пенсионера Кулиджа Уинсетта из Вирджинии был старый, с удобствами во дворе. Как-то раз он вышел по нужде, и под ним провалились подгнившие доски пола. Уинсетт оказался в выгребной яме. Выбраться самостоятельно он не мог, поскольку часть его ноги была ампутирована, а одна рука не действовала после инсульта. Так он и простоял 3 суток по пояс в яме. Мистера Уинсетта спас почтальон, который пришел его навестить и услышал во дворе слабые крики о помощи. Пожилой ветеран едва не погиб, так как надышался ядовитыми испарениями, был искусан крысами и крайне истощен 3-дневным недосыпом, голодом и стрессом.

Можно считать эти людей невероятными везунчиками, баловнями судьбы и верить в то, что их спасение было предопределено высшими силами. Но нельзя не согласиться с тем, что каждый из них настойчиво, отчаянно и упорно боролся за свою жизнь. Эти истории в очередной раз доказывают, что в каждом из нас скрыта безграничная сила. Найдите и вы свой стимул к победе. И кто знает, возможно, ваш личный путь к успеху станет мотивацией для других.