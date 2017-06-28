10 историй, как случайность перевернула жизнь людей с ног на голову
Как сказал Бальзак, случай — величайший романист в мире.
AdMe.ru подслушал на просторах интернета истории людей, жизнь которых кардинально перевернулась из-за одного лишь случайного поступка.
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Мне 30, я владелец паба. На работу езжу на метро. Внешне огромный такой бугай. Однажды на выходе из вагона увидел, что одна девочка с рюкзаком не может своими силами вытиснуться. Решил ей помочь: взял за капюшон и вышел вместе с нею. На следующее утро, смотрю, ищет меня глазами в вагоне — так мы 2 месяца вместе и ездили, я помогал ей выходить.
Она давала мне слушать свою музыку и вообще вела себя мило и скромно, я даже начал жалеть, что ей всего лет 15. Но в один из дней выяснилось, что она ездит не в школу, как я думал, а на работу в Управление социальной политики и ей 25. Оказалось, что я 2 месяца выводил из метро за капюшон чиновника. И это был бы самый эпичный провал за 30 лет, если бы она не согласилась сходить со мной в кафе.
- Что я узнал! Когда был в 4 классе, перед летними каникулами мы дарили цветы учителям, и у меня был огромный дорогой букет. Надо было поздравить учителей, но... Они были жестокие и несправедливые! И я подарил той, кто по-настоящему заслужил, — уборщице. Но на следующий год мы ее не увидели. И вот спустя 9 лет друг рассказал, что она его соседка и тогда она от счастья ушла из школы и открыла свое дело. Говорит, что я ей надежду подарил.
- «Вдруг судьба? А я не накрашена», — всегда твердила я себе. Пока не сломала ногу в двух местах, упав в ванной. Поехала в травмпункт с недобритой ногой, полустертым лаком на ногтях, в бабушкиной кофте и без намека на макияж. Встретила там свою судьбу — парня со сломанной рукой и недобритой наполовину бородой. Вместе уже 5 лет.
- Однажды ночью я услышала, как что-то упало в коридоре. Оказалось, книга. Она свалилась с полки и открылась на странице с заголовком «Как похудеть». Задумалась.
- Как-то раз пошла в клуб с подругой, сижу за барной стойкой, подходит ко мне парень и говорит: «Поехали ко мне, я покажу тебе своего енота». Нет, меня, конечно, клеили, но так — впервые. Стало интересно, поехала. Приезжаем, он открывает дверь, а ему навстречу выбегает НАСТОЯЩИЙ енот! В общем, несколько месяцев уже живем вместе: я, парень и енот Гарик.
- Ехала в автобусе на экзамен и вдруг слышу внутри себя: «Сойди на этой остановке, зайди в кафе, сделай мостик». Я думаю, что за ерунда, у меня экзамен! Автобус останавливается, у меня внутри что-то щелкает, и я выхожу. Захожу в кафе, делаю мостик и слышу, как мне мужик что-то кричит. Я как рванула, а мужик за мной! Догнал и спрашивает, почему мостик сделала в кафе. А я говорю, что сама не знаю. Он чуть не заплакал. Месяц назад его семья погибла в автокатастрофе. Он не мог смириться и решился на суицид. Обедал и думал: «Бог, если ты есть и я должен дальше жить, дай мне знак». И тут я такая.
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Мечтал о Берлине, денег не было — год усердно копил на поездку. В последний день я гулял по улице на окраине, увидел парикмахерскую и решил сделать себе стрижку на память. Парикмахер предложил подстричь меня на его вкус — сделать сюрприз, а я согласился. Он за час из моей скучной стрижки сделал настолько стильную, какую я боялся сделать, потому что считал себя недостаточно крутым.
Вышел, а через дорогу магазин одежды, решил для нового образа купить себе сверхбрутальную майку. Купил майку, приехал домой, походил неделю, решил для полноты образа крутого парня подкачаться. Уже через 6 месяцев я обладал вполне спортивным телом и в меня впервые влюбилась девушка. С появлением девушки стало не хватать времени, научился грамотно им распоряжаться, и тут же повысилась эффективность на работе.
Еще через 4 месяца за мои успехи меня повысили до менеджера, увеличился доход, купил себе машину, с девушкой начали копить на свадьбу. А вчера мне пришло письмо, что моя компания приняла мою заявку и меня переводят в другой офис, который находится в Берлине.
- 5 лет назад я сбросил с балкона пакет с водой на голову незнакомой девушке. А вчера узнал, что 5 лет назад моя жена (а мы познакомились 3 года назад) шла на свидание с человеком, который должен был сделать ей предложение, но какой-то ублюдок сбросил с балкона на нее пакет с водой, и она не смогла прийти вся такая мокрая. Ее парень посчитал это очень несерьезным отношением к нему, и они расстались. 5 лет назад я сорвал свадьбу моей нынешней жены! Горжусь!
- Мне в универе очень нравился один парень, так нравился, что я себе постоянно представляла, как мы с ним встречаемся и как потом живем долго и счастливо. Довоображалась до того, что перепутала реальность с мечтами — после каникул, думая о чем-то о своем, подошла к нему и поцеловала со словами: «Я так соскучилась!» По немного офигевшему виду парня поняла, что я дура. Извинилась, убежала. Он догнал меня, сказал, что не понял, что это такое сейчас было, но он не против продолжить.
- Мне 35. На работе я начальник, в жизни — отшельник. У меня нет друзей, но есть одна неизменная привычка: я хожу в один и тот же паб, сажусь в самый конец бара и просто пью «Гиннесс».
В один из обычных вечеров в пабе кто-то неожиданно закрыл мои глаза руками и спросил: «Угадай кто?» Девушка сзади поняла, что ошиблась и, извинившись, ушла в другой конец бара. Она была такой молодой, легкой, с глазами как две большие черные бусины — не такой, как все. Я не мог больше думать, да и «Гиннесс» вдруг стал каким-то горьким.
Она все это время ждала там кого-то, но, видимо, тщетно. Я как сумасшедший стал придумывать, как же с нею заговорить, но ничего не приходило на ум. Бар закрывался, она засобиралась. Я выбежал и ввиду ужасной погоды и ее грустного вида предложил подбросить ее до дома.
В машине она болтала без умолку — в ней было столько жизни! Я забыл попросить ее номер, опомнился только дома. Пришел в паб через неделю, а там она. Сидит на моем месте. Я закрыл ее глаза руками и спросил: «Угадай кто?» Она захохотала и крикнула: «Я думала, ты никогда не появишься здесь!»