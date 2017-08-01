10 историй, доказывающих, что высшее образование для успеха совсем не обязательно
Миф о том, что для успеха человеку нужно иметь высшее образование, давно развенчан благодаря примерам талантливых людей, добившихся небывалых высот без заветной корочки (Билл Гейтс, Стив Джобс и др.). Но как сложилась судьба обычных людей, бросивших в свое время учебу в вузе?
AdMe.ru собрал истории и советы интернет-пользователей, которые помогут разобраться, так ли сейчас нужен диплом для успешной карьеры.
- Мне 26, у меня 27 цветочных магазинов в Санкт-Петербурге. Добиться успеха мне помогла вот эта фраза, которую я услышал в 18 лет: «Ты парень неплохой, но у тебя денег нет». И я начал мстить. С 3 000 рублей в кармане и старенькой легковушкой мы с одноклассником начали заниматься доставкой цветов. А спустя 3 года девушка — автор этой фразы объявилась, но, как выяснилось, она того не стоила. Институт я бросил на 2-м курсе: в один день надо было сдавать экзамен и платить зарплату сотрудникам. Выбрал второй вариант.
- Господи, только сейчас осознал, получив два высших образования, что мне больше не нужно вставать в 7 утра на учебу! Теперь нужно вставать в 6 на работу.
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На втором курсе на сессии одна преподавательница поставила мне оценку, которую нельзя пересдать (отчисление автоматом). Решил зря год не терять и занялся фрилансом, быстро оброс клиентами. Когда можно было восстановиться, у меня уже был постоянный доход в $ 300–500. Вернувшись к учебе, понял, что институт мой рост ограничивает. Дотянул до 4-го курса заочки и до сих пор не забрал диплом. Тогда я уже работал в перспективной студии в кругу профессионалов, и понеслось... студия, стартап, теперь огромная корпорация. Не помню, как звали преподавателя, но спасибо ей, вот прям от души!
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Я учился в юридической академии. Во время учебы начал работать в банке. За полтора года прошел путь от мелкого работника до куратора целого направления. И это при неоконченном высшем образовании. Вскоре почувствовал, что работа мне неинтересна. Я послал к чертям банк и ушел в интернет-маркетинг. Планировал доучиться, но понял, что мне это не нужно, и забил на универ, продолжил совершенствоваться в новой специальности. Во всех последующих работах меня только один раз попросили предоставить диплом о высшем образовании, но я отшутился, что потерял его, и на этом закончили. Им был более интересен мой опыт и знания, и, когда я их предоставил, вопрос с дипломом отпал.
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Студенты, окончившие университет, и работа по специальности — как Ди Каприо и «Оскар». Вроде бы и высшее образование есть для получения работы, а все равно не получается на нее устроиться. С первого раза точно не получается.
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За 5 пять лет я работал в 3 фирмах, где моим боссом был человек без высшего образования. А я, имея аж 2 высших, даже не рассматривался на какую-нибудь руководящую должность.
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Если вы хотите иметь собственный бизнес, то вам нужно умение, которое обычно в вузах не преподают, — умение делать выбор и нести ответственность за него. Если хотите добиться высот, то вам нужно работать по 12 часов в сутки (минимум), постоянно учиться и перестать заниматься ерундой. Мой путь от бросившего вуз студента до владельца рекламной компании занял 6 лет и включает в себя работу «на дядю», гору прочитанных книг, огромное количество долгов и рисков, седые волосы и тот факт, что я до сих пор не могу сказать, что уверен в завтрашнем дне.
- Сестра сегодня принесла диплом об оконченном высшем образовании. Мама не нашлась сказать ничего кроме: «Храни, не потеряй, будешь детям показывать».
- Прошлым летом моя подруга решила поехать в Польшу поработать. Приехала, а ей говорят, что она будет вместо одной работы, которую ей обещали, клубнику собирать. Она сразу стала ругаться и рассказывать, что у нее 2 высших образования. На что работодатель ответил: «Ну хотите, когда вы будете клубнику собирать, мы будем вам аплодировать?»
- Мой сын так достал меня фразами «Зачем учиться, ведь Билл Гейтс так и не получил высшего образования, зато миллиардер» или «Стив Джобс тоже не учился в универе!», что я не выдержал и принес сыну в комнату разобранный системный блок от компьютера, отрубил в квартире Wi-Fi и сказал: «Если соберешь хотя бы системник без гугла так, чтобы он работал, то можешь спокойно забирать документы из универа!» Через 2 часа подошел ко мне с просьбой: «Пап, включи Wi-Fi, мне курсач надо готовить!»