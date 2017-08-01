10 историй, доказывающих, что высшее образование для успеха совсем не обязательно

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Миф о том, что для успеха человеку нужно иметь высшее образование, давно развенчан благодаря примерам талантливых людей, добившихся небывалых высот без заветной корочки (Билл Гейтс, Стив Джобс и др.). Но как сложилась судьба обычных людей, бросивших в свое время учебу в вузе?

AdMe.ru собрал истории и советы интернет-пользователей, которые помогут разобраться, так ли сейчас нужен диплом для успешной карьеры.