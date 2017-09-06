10 интернет-мифов, верить которым не стоит ни в коем случае

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Небылицы существовали всегда, а с появлением в нашей жизни интернета распространять их стало еще проще. Многие из них — это всего лишь невинные шутки, но некоторые могут представлять угрозу — прежде всего вашему кошельку. AdMe.ru предлагает вам вспомнить 10 интернет-мифов, в которые часть пользователей все-таки поверила.

Вирусный маркетинг

В интернете периодически появляются жутковатые видео и фото, сопровождаемые таинственными историями, в которых трудно заподозрить рекламу. Например, легенда об «этом человеке», которого якобы видели во сне чуть ли не все жители Земли. Но на самом деле все гораздо проще: «этого человека» не существует, а сайт, где размещена информация о нем, был создан для распространения вирусной рекламы так и не вышедшего пока фильма ужасов.

Инстаграм-фейки

Оказывается, для того чтобы прославиться, не нужно существовать на самом деле. И вот одно из доказательств: аккаунт Луис Делаж в инстаграме. На первый взгляд в нем нет ничего необычного, если бы не одна деталь: на абсолютно всех снимках присутствует алкоголь. Значит ли это, что у девушки серьезные проблемы? Не думаем. Ведь Луис Делаж не существует на самом деле, а этот аккаунт был создан для социальной кампании по борьбе с алкоголизмом среди молодежи.

Двойники знаменитостей

Если вы вдруг увидите заметку о «тайной свадьбе» принца Гарри или «редкое историческое фото», где Джон Кеннеди обнимает Мэрилин Монро, не торопитесь им верить. Даже если изображения не были созданы при помощи фотошопа, это еще не значит, что они подлинные. Ведь есть фотографы, которые специализируются на таких вот постановочных кадрах с участием «знаменитостей».

Уведомления приватности в соцсетях

Вероятно, вы видели похожие уведомления у себя в ленте. А может быть, вы и сами размещали что-то подобное на своей странице. Как выяснилось, пользы от этого уведомления никакой — оно абсолютно ни на что не влияет и не способно защитить чьи-либо авторские права. Миф оказался на редкость живучим: уведомления продолжают циркулировать в соцсетях вот уже несколько лет.

Деньги за репост

В некоторых случаях и в самом деле можно выиграть билеты в кино или косметику, но едва ли кто-то будет раздавать деньги всем желающим в соцсетях. Потому удивительно, как много людей поверили в аттракцион невиданной щедрости от Билла Гейтса и принялись репостить эту картинку. Билл Гейтс, конечно же, настоящий, в отличие от объявления у него в руках.

Предупреждения о хакерах

Год из года люди получают предупреждения о хакерах, текст которых практически не меняется, за исключением разве что имен мифических злодеев. Например, в этом году их зовут Джессика и Кристофер Дэвис. И хотя хакерские атаки — угроза вполне реальная, не стоит принимать такие предупреждения всерьез. Тем более что настоящим «Джессике и Кристоферу» вовсе не нужно добавляться к вам в друзья, чтобы взломать ваш аккаунт.

«Уникальные» парады планет

Нибиру, видимая невооруженным глазом, «Супермарс» размером с Луну, 15 дней полной тьмы в ноябре — чего только не напридумывали шутники и любители конспирологических теорий. Вот только все это идет вразрез с наукой и здравым смыслом. Даже при максимальном сближении с Землей Марс не может выглядеть как вторая Луна, а существование Нибиру — всего лишь гипотеза.

Сбор лайков на благотворительность

Эта уловка рассчитана на сердобольных, но наименее информированных пользователей соцсетей. Лайки и репосты не соберут денег на лечение детей или животных, зато повысят популярность мошеннических страниц. Администрация Facebook неоднократно заявляла, что не занимается перечислением средств «за лайки» и призывает сообщать им обо всех подобных кампаниях.

Смерть знаменитостей

Конечно, все мы, в том числе и звезды, — существа смертные. Но если вы внезапно увидели новость о смерти знаменитости, не спешите сразу начать ее (или его) оплакивать. Почти всех звезд уже «хоронили», причем неоднократно. Одной из последних жертв фальшивой смерти стал Маколей Калкин. Но, как видите, он жив и выглядит лучше, чем прежде.

«Нигерийские письма»

И наконец, самый вредный из всех существующих интернет-мифов: письма, которые сулят вам возможность разбогатеть. В них может фигурировать нигерийский «принц», чье состояние вы внезапно унаследовали, или космонавт, которого вы можете «спасти», словом, любая приманка, на которую у мошенников хватит фантазии. Все эти письма объединяет одно условие: вам придется раскошелиться (например, заплатить несуществующую пошлину), чтобы получить доступ к заветным миллионам. Невероятно, но этот нехитрый трюк позволил облапошить сотни доверчивых граждан.