10 хитрых вопросов на собеседовании, которые зачастую ставят в тупик даже умных людей

Очень многих людей при одном упоминании о собеседованиях прошибает холодный пот. Порой устроиться на перспективную должность с высокой заработной платой довольно сложно. В особенности с учетом того, что работодатели бывают чересчур разборчивыми при найме персонала и применяют всяческие хитрости, чтобы раскусить потенциального работника.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами хитростями и советами, которые помогут правильно интерпретировать задаваемые интервьюером вопросы и с легкостью избежать любых подводных камней.

10. Что для вас работа мечты?

Зачастую люди не задумываясь начинают отвечать на этот вопрос, отталкиваясь от любимых хобби или детских фантазий, но... Не стоит делать этого на собеседовании. Задавая его, интервьюер хочет выяснить только одно: насколько рассматриваемая вами должность соответствует вашим конечным карьерным целям. Может быть, на самом деле вы и мечтаете стать звездой рок-н-ролла или хотите профессионально заниматься футболом. Однако если работа, на которую устраивается соискатель, совсем не приблизит его к озвученной мечте, то интервьюер сразу поймет: человек вынужденно устраивается на это место, чтобы прокормить себя и свою семью, а потому вряд ли будет вкладываться в развитие компании с полной отдачей.

9. Вы когда-нибудь крали ручку с работы?

Признайтесь, наверняка это хоть раз происходило с каждым. И если принять этот факт как данность, то становится понятно, что таким вопросом вас явно снова проверяют «на вшивость». Если вы скажете, что никогда случайно не брали «рабочую» ручку домой, интервьюер сделает определенные и совсем неприглядные выводы о вашей честности. Поэтому давать категоричный отрицательный ответ не лучшее решение, равно как и хвастаться тем, что вам ничего не стоит присвоить себе имущество компании и для вас это в порядке вещей. Ответьте просто и откровенно: «Думаю, как и все, я пару раз случайно забирал с собой ручку, но потом я в основном возвращаюсь на работу с ней же, а не складирую дома».

8. Почему крышки люков круглые?

Скорее всего, этот вопрос покажется вам странным. В первую очередь нужно понять, что вам задают его не для того, чтобы получить правильный ответ. Таким образом интервьюер проверяет вашу реакцию на странные и необычные логические вопросы — это некая имитация стрессовой ситуации. Если вы не растеряетесь и начнете объективно рассуждать на эту тему, то тест будет пройден успешно. Если же такой вопрос поставит вас в тупик, то вполне логично будет предположить, что и непредсказуемость в работе или общении с коллегами может так же легко выбить вас из колеи. Разумеется, интервьюер может задать и любые другие вопросы такого же плана, и вы должны быть психологически готовы к этому. Помните: лучше попытаться предложить хоть какой-то вариант ответа, чем сослаться на незнание.

7. Как вы определяете понятие успеха?

По своей сути данный вопрос несколько перекликается с вопросом про работу мечты. Понятие успеха слишком субъективно, и интервьюеры расспрашивают о нем неспроста. Когда соискатель честно признается в том, что успех лично для него заключается в том, чтобы заработать миллион долларов или пробежать марафон, он редко получает желаемую должность. Потенциального работодателя интересуют не ваши индивидуальные успехи, совершенно не относящиеся к компании. Если вы хотите получить эту работу, при ответе стоит сосредоточиться на том, что принесет успех не только вам, но и всему предприятию. Например, вы можете сказать, что успех для вас как для главного менеджера — это организовать сплоченный коллектив, идеально его обучить и каждый месяц бить рекорды продаж.

6. Как вы готовились к этому интервью?

«Я не готовился к интервью!» — довольно дерзкий и самоуверенный ответ, который может стоить вам работы, равно как и необдуманные пространные рассуждения, не раскрывающие вас как профессионала. Этот вопрос задается для того, чтобы интервьюер мог понять, насколько сильно вы заинтересованы в конкретной должности. Если вы действительно хотите здесь работать, то наверняка не поленитесь получше узнать об организации и изучите ее сайт вдоль и поперек, и именно об этом и стоит говорить. Также можно постараться произвести большее впечатление на интервьюера, продемонстрировав свои знания отрасли в целом, комментируя последние события и задавая обоснованные вопросы.

5. Как погода?

Вам задали простой вопрос с подвохом! Многие соискатели не понимают, что в данном случае их ответы тоже имеют очень большое значение, и невольно переключаются на «дружеский» режим общения, не следя за словами. Так, например, если вы будете жаловаться на превратности погоды и на то, как вам будет сложно добираться до офиса, то можете навсегда забыть об этой должности. Если вы ответите односложно «хорошо» или «нормально», то можете произвести не слишком хорошее впечатление чересчур замкнутого человека. Лучше расслабленно дать развернутый ответ в позитивном ключе, как будто вы отвечаете на такой же «рабочий» вопрос, как и все остальные.

4. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы стать предпринимателем?

Если вы устраиваетесь на работу по найму, то не ждите, что в компании по достоинству оценят вашу предпринимательскую «жилку». В желании управлять собственной организацией нет ничего постыдного, но работодатели вряд ли смогут это поощрить, ведь даже если вы претендуете на лидирующую роль, они ищут именно участника команды, а не человека с амбициями бизнесмена. В конце концов, на ваше обучение будут потрачены деньги и время, и работодателю не хочется переживать насчет того, не уволитесь ли вы, как только наберетесь знаний. Даже если вы пришли в компанию для того, чтобы перенять опыт, лучше об этом не распространяться.

3. Что бы вы сделали, если бы завтра выиграли в лотерею?

Одна из важнейших задач интервьюера на собеседовании — это понять мотивацию соискателя при устройстве на работу. В конкретном случае работодателю хочется знать, продолжили бы вы работать, если бы вам не нужны были деньги. Если нет, то, очевидно, вы устраиваетесь в эту компанию не для того, чтобы всецело посвятить себя «делу всей жизни» и достаточно легко можете «соскочить». Кроме того, интервьюер может поинтересоваться, как бы вы потратили выигранные деньги. Ответ на этот вопрос покажет уровень зрелости вашей личности, а также то, насколько ответственно вы относитесь к финансам. Поэтому не стоит распространяться о Мальдивах и Lamborghini, даже если это ваши мечты. Лучше продумайте рассказ о вкладах или жилище для семьи.

2. Чем эта должность отличается от других, на которые вы претендуете?

В последнее время такой вопрос часто задают на собеседованиях в различных компаниях. Благодаря ему потенциальный работодатель пытается проверить соискателя «на вшивость». При поиске работы очень немногие люди подают резюме только в одну компанию, как правило, оно рассылается во многие. В данном случае лучше честно признаться, что вы предложили свою кандидатуру нескольким организациям, а затем кратко рассказать об их схожести или отличиях, при этом не увлекаясь негативными высказываниями в сторону прочих компаний в попытке набрать очки неприкрытой лестью. Будьте уверены, это пойдет только во вред. Лучше сосредоточиться на плюсах данного места без неприглядных сравнений.

1. Можете ли вы начать сегодня?

Это тоже вопрос с очень большим подвохом. Он предназначается для трудоустроенных соискателей. В зависимости от того, какой будет дан ответ, интервьюер поймет, насколько ответственно вы относитесь к своей прежней должности и уже без пяти минут бывшему работодателю. Если соискатель готов устроиться на новую работу хоть сегодня, то он вряд ли предстанет перед рекрутером воплощением надежности. Кроме того, здесь имеются предпосылки к тому, что человек остро нуждается в деньгах. Работодатель может воспользоваться этим и утвердить куда более низкую заработную плату, чем могло бы быть.