10 вредных вещей, которые мудрые родители не запрещают своим детям

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В соцсетях родители шутят, что растить ребенка — это постоянно искать баланс между внушением своему чаду мысли о том, что он может заниматься в жизни всем, к чему лежит его душа, и тем, чтобы периодически кричать: «Тебе нельзя это делать!» Читая статьи продвинутых детских психологов, часто можно наткнуться на советы не прибегать к помощи запретов в воспитании ребенка. Но мы-то с вами понимаем, что это практически невозможно.

Тем не менее существуют вещи, на которые родители зря накладывают табу, и мы в AdMe.ru узнали, чего запрещать действительно не стоит.

Рвать и марать одежду

К сожалению, большая часть впечатлений, которые может получить ребенок от прогулки, связана с разными видами активности и познанием окружающего мира. Неудивительно, что в такие моменты малыш забывает о том, сколько стоит одежда, в которую он облачен, и имя какого кутюрье красуется на бирке за шиворотом его измазанной травой футболки. Если вас действительно приводят в недоумение суммы, которые регулярно приходится тратить, чтобы заменить потерявшие презентабельный вид вещи, возможно, стоит разделить гардероб ребенка на прогулочный и выходной?

Есть гадости

Давайте начистоту: почти каждый ребенок любит вредную пищу. Все эти соленые снеки, капающие маслом пирожки и сладости, после которых руки оставляют липкие отпечатки на всем, к чему прикасаются. И когда родители запрещают есть все эти гадости, такая еда возводится неокрепшим разумом в культ и съедается при первой появившейся возможности. Специалисты считают, что родителям стоит самим время от времени покупать детям столь желанную пищу. Чтобы те понимали, что при большом желании могут съесть пачку чипсов дома. Да и прятать от мамы фантик от втихаря поглощенной шоколадки совсем не обязательно.

Тратить личные деньги на бесполезные вещи

Согласно исследованиям, современные дети довольно часто тратят личные деньги на сладости, популярные игрушки, журналы, а также на видеоигры и встроенные в них покупки. Многим родителям все это кажется глупым сливанием наличности. И часто они стараются запретами или беседами оградить ребенка от бесполезных трат. Но с таким подходом стоит притормозить по 2 причинам: Во-первых, с тех пор как вы выдали ребенку деньги, они становятся его собственными. И только он может решать, на что их спустить. Особенно это касается семей, в которых дети получают карманные за какую-то домашнюю работу.

Во-вторых, ребенку бывает полезно потратить деньги на безделушки и потом пожалеть об этом. Только так он может научиться контролировать свои расходы и отличать сиюминутные прихоти от действительно важных потребностей и желаний.

Быть беззаботным

Психологи всерьез озабочены тем, что современные дети стали намного более тревожными, озабоченными и депрессивными по сравнению с предыдущими поколениями. Причина отчасти кроется в том, что сегодня многим детям приходится участвовать в чем-то похожем на спринт по вооружению знаниями. Школьная программа становится все сложнее и насыщеннее, растет количество «модных» увлечений, да еще и соцсети постоянно заставляют чувствовать себя не таким крутым, как окружающие. Поэтому современный ребенок остро нуждается в «ничегонеделании». Если в расписании вашего чада появилось окно, не спешите его заполнить новыми задачами. Иногда бывает важно просто побыть свободным от дел и счастливым.

Прогуливать школу

И да, иногда стоит искусственно создавать для ребенка свободное время, если видите, что в последнее время он стал подавлен и напряжен. Успеваемость — не главное, главное — это психологическое здоровье загруженного школьника. Если видите в нем потребность в передышке, дайте ему возможность притормозить и прислушаться к себе: чего ему хочется? Что ему нравится делать? О чем он мечтает? Потому что иногда в напряженном детском (да и взрослом) графике для ответа на такие простые вопросы может не найтись ни времени, ни сил.

Спорить со старшими

В отношении детей младшего возраста такой запрет может быть опасным, все-таки малышу важно знать, что не все взрослые хорошие и не все их просьбы или приказы нужно выполнять беспрекословно. Для детей постарше это уже вопрос морали. К сожалению, мудрость и правота все реже начинают зависеть от количества прожитых лет. Иногда и пожилой человек может в чем-то ошибаться или вести себя откровенно по-хамски. В таких ситуациях можно и нужно учиться отстаивать свое мнение и личные границы. Взрослым же остается научить чадо делать это без ругани, истерик и оскорблений (если они, конечно, сами это умеют).



Если вы считаете, что ваш подросток вышел из-под контроля, потому что начал спорить с вами слишком часто, вспомните, что спор — это поле боя не одного, а двоих людей. И покажите положительный пример, превратив ругань в поиск компромиссов.

Выбирать одежду

Да, у многих родителей во время шопинга с детьми начинает дергаться глаз. И не только от ценников, обилия выбора и постоянных споров, но и от того, какие вещи приходятся по вкусу их чаду. Но психологи просят успокоиться: в конце концов носить эти рваные джинсы или худи цвета «вырвиглаз» предстоит не вам. Позволить ребенку выбирать стоит как минимум по двум причинам: Таким образом он создает собственное «я». Работает над индивидуальностью и самоопределяется в обществе.

Вторая причина более прагматичная: он просто будет носить эти вещи, вместо того чтобы запихивать их подальше в шкаф. И носить без ежеутренней ругани и недовольного лица.

Доставлять неудобства

Многие родители знакомы со словосочетанием «неудобный ребенок». Сперва кажется, что за ним не стоит ничего, кроме нескончаемой материнской головной боли. Но давайте тогда поймем, кто такой «удобный ребенок». А это тот, кто автоматически подчиняется и делает то, что ему говорят. Он вырастает в послушного взрослого, у которого нет шансов постоять за себя и отстоять свои интересы. А этим, уж поверьте, окружающие будут с радостью пользоваться. Мы согласимся с тем, что растить непослушных детей бывает ой как непросто. Но из них, как правило, вырастают уверенные в себе взрослые, которые умеют действовать, вместо того чтобы шептать себе под нос: «Потерпи еще немного».

Заниматься вещами, для которых ребенок слишком взрослый

Современные психологи говорят о том, что дети стали взрослеть слишком быстро. А как иначе, когда от взрослых только и слышно: «Ты уже не ребенок», «Что за ребячество», «Когда ты наконец повзрослеешь». Ментально дети не взрослеют по щелчку пальцев, они могут притворяться взрослыми, но не быть готовыми к трудностям, которые это сулит. Если у вашего ребенка на длительное время сохраняются детские желания и увлечения, нет смысла его от них ограждать. Разрешите чаду расти в своем темпе.

Играть в видеоигры

Baldi’s Basics in Education and Learning — бесплатная видеоигра на выживание, в которой детям, чтобы продвигаться дальше, нужно решать математические примеры.

«Некоторые дети без ума от баскетбола, а я рос, желая играть в видеоигры. Это пугало моих родителей, поэтому они всячески ограничивали меня. Что только подпитывало желание играть, пока они этого не видят», — рассказал исполнительный директор крупной компании по разработке приложений Крис Бергман. Он также признался, что не запрещает своим детям игры на компьютере и телефоне и считает, что именно благодаря этому у них сохраняется спокойное отношение к таким видам развлечений. А психологи и вовсе говорят о том, что видеоигры намного полезнее для детского ума, чем просмотры мультфильмов, так как учат мозг быстро реагировать и считывать информацию. Этот навык пригодится малышам, когда они вырастут и будут существовать в технологической среде, еще более развитой, чем нынешняя.