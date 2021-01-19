10 фраз с подвохом, которые вынудят плясать под чужую дудку кого угодно, но не вас

Многие люди постоянно сталкиваются с психологическими манипуляциями и даже не подозревают об этом. Суть такого воздействия сводится к тому, чтобы принудить человека делать что-то в чужих интересах при помощи обесценивания, лести, чувства вины и иных способов скрытого управления. Такое встречается в отношениях даже между самыми близкими людьми, ведь супруги, дети и родители, как никто другой, знают наши болевые точки.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, казалось бы, безобидные фразы, с помощью которых члены семьи пытаются манипулировать друг другом, иногда абсолютно не отдавая себе в этом отчета.

«У тебя так хорошо получается!»

В неприкрытой лести нет ничего ужасного, пока признание ваших успехов в каком-нибудь деле не перетекает в обязанность выполнять его постоянно. Для того чтобы помыть полы или погладить белье, особый талант не нужен, поэтому эти бытовые задачи можно и нужно делить с другими членами семьи. Даже если они уверяют, что лучше вас никто не справится.

«Я в тебя верю»

Эта ободряющая фраза вроде бы создана для того, чтобы повысить самооценку человека, но нередко ее употребляют и с целью манипуляции. «Я в тебя верю» зачастую означает «Мне лень / не хочется тебе помогать, справляйся как-нибудь сам». Если в семье вы получаете поддержку только на словах, то стоит задуматься, действительно ли близкие люди вас окружают.

«Приличные люди так не поступают»

Представления о том, что прилично, а что нет, у разных поколений, как правило, отличаются. Мамам и бабушкам часто кажется, будто современная мода слишком фривольна, а их детям — что взрослые нарушают их право на приватность. Уважение в семье должно быть обоюдным, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы не только старшее поколение учило младших соблюдать правила приличия, но и наоборот.

«От чего тут уставать?»

Современные технологии, конечно, облегчили быт, но это не значит, что женщины не устают от домашних дел, особенно во время декрета. Их работа вроде бы не очень сложная, но круглосуточная и бесконечная, и этот труд заслуживает уважения. А тем, кому кажется, что полы моет швабра, а еду готовит плита, полезно периодически вспоминать, что утюг гладит белье не сам.

«Вот другие-то молодцы!»

Кого из нас в детстве не сравнивали с дочкой маминой подруги, которая и учится на «отлично», и старшим помогает, и вообще «комсомолка, спортсменка и просто красавица»? Часто за чужими достижениями, если они не выдумка, стоит большая поддержка со стороны семьи. Поэтому, если родственники жаждут ваших побед в той или иной сфере, они должны быть готовы помочь в реализации этих наполеоновских планов.

«Вот я в твои годы...»

Родителям часто кажется, что современное поколение ведет себя как-то не так, ведь они в свое время не позволяли себе регулярно ходить по ресторанам и потели не в тренажерном зале, а на кухне. Сейчас многие не спешат создавать семью в 20 лет и хотят продлить свободную молодость. И в этом нет ничего плохого.

«Тебе ж не сложно?»

В семейной жизни много мелочей, сделать которые совсем не трудно. Но если таких задач десяток, а то и не один, то втиснуть все «надо» в 24 часа уже проблематично. Поэтому обязанности по дому стоит делить между всеми членами семьи, а не сваливать на кого-то одного всю мелкую работу под девизом «Тебе же не сложно?».

«Сомнительный повод для гордости»

Достигая каких-то результатов, люди ждут одобрения в кругу семьи. Для одних важны хорошие оценки, для других — повышение на работе, для третьих — победы в спорте. Обесценивать успехи близкого человека не стоит, даже если конкретно вам они кажутся незначительными. Ведь семья — это поддержка. И вам она тоже когда-то понадобится.

«Мы же не чужие люди»

Родственные связи — это не повод позволять кому-то садиться вам на шею. По-настоящему близкие люди не будут пользоваться вашей добротой, ничего не предлагая взамен. Поэтому, оказывая услугу родственнику, вы вправе ожидать от него ответной помощи, ведь вы же не чужие люди.

«В нашей семье так не принято»

Порой взрослые любят приукрашивать прошлое: и учились они только на пятерки, и все вечера проводили дома за книжкой, и ни одного занятия в институте не прогуляли. Создавая эти мифы, родители хотят, чтобы их воплотили в жизнь дети. Но не стоит удивляться, если чадо наступает на те же грабли, что и мы в молодости. Особенно если ребенок знает, как все было на самом деле.